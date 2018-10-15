Tuy nhiên, việc Đàm Vĩnh Hưng cùng nhiều nghệ sĩ ký tên lên tranh sau khi được nhà hảo tâm thu mua lại gây tranh cãi nhiều ngày qua.

Cách đây không lâu, Đàm Vĩnh Hưng đã cùng nhiều đồng nghiệp tổ chức đêm nhạc giúp đỡ nghệ sĩ Lê Bình và Mai Phương có kinh phí điều trị ung thư. Trong đêm diễn, một số hiện vật được đem ra đấu giá để gây quỹ, trong đó có tranh của họa sĩ Hứa Thanh Bình.

Anh phân trần: “Vâng xin mạnh dạn thừa nhận chúng tôi là ca sĩ, không phải là họa sĩ hay dân chơi hội họa hoặc là những người yêu tranh vẽ chuyên nghiệp nên không hiểu biết nhiều về luật chơi tranh, nên đã vô tư ký để làm vui lòng vị mạnh thường quân kia! Nhưng nó lại làm phật ý giới họa sĩ.

Trước sự việc không hay này, mới đây “Ông hoàng nhạc Việt” vừa viết tâm thư dài nói lên quan điểm của mình. Theo đó, nam ca sĩ cho biết, anh và điều đồng nghiệp ký tên lên tranh là vì được mạnh thường quân yêu cầu và các nghệ sĩ cũng khó từ chối.

Nếu đó là điều cấm kỵ thì tôi xin đại diện anh chị em gửi lời xin lỗi đến những người biết chơi tranh đặc biệt là chú họa sĩ Hứa Thanh Bình! Rất mong chú bỏ qua cho sự vụng dại này của tụi con".

Lệ Quyên cũng nhận 'gạch đá' khi ký tên lên tranh - Ảnh: Internet

Chưa dừng lại, Đàm Vĩnh Hưng cũng thể hiện sự bức xúc khi bị một số nghệ sĩ lớn tuổi dùng những từ ngữ không hay để mắng chửi chỉ vì sự vô ý chứ không cố tình này: "Và trong 2 ngày qua chúng tôi cũng nhận ra phần sai đó của mình cũng chỉ vì không biết!

Nhưng lại có những người lớn! Là chức vị này cục kia, họa sĩ nọ cũng là mang kiếp nghệ sĩ như nhau. Ấy thế mà lên tiếng chửi mắng chúng tôi với những lời lẽ hết sức đau lòng!

Khi người ta không biết thì mình nói và giải thích cho họ hiểu thì mình mới là bề trên chứ! Có đâu mà ăn nói y chang như những cái từ mà các vị đó sử dụng để rủa sả chúng tôi: mất dạy, vẹt vô văn hóa, thiếu văn hóa, chó, lũ này lũ nọ!

Có phải quý vị đang tự tố cáo mình là những người có văn hóa khi biết xài những từ vô văn hóa như thế?".

Đàm Vĩnh Hưng tâm sự, đây chỉ là hành động vô ý vì không biết đó là điều cấm kỵ trong giới hội họa - Ảnh: Internet

Cuối bài viết, Mr Đàm nhận lỗi khi đã không am hiểu về tranh nên đã làm ra hành động đáng tiếc. Đặc biệt, nam ca sĩ nhấn mạnh thêm, anh có thể kiện chuyện bị bêu xấu và bị làm nhục trên truyền thông. Tuy nhiên, Đàm Vĩnh Hưng muốn dừng lại mọi việc ở đây và yêu cầu những người này phải nhìn lại mình qua sự việc đáng tiếc trên.