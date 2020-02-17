Bị chồng cũ đăng đàn 'tố' không cho gặp con, Thanh Hiền đáp trả thâm thúy

Không thanh minh hay dùng lời lẽ gay gắt phản pháo chồng cũ, diễn viên Thanh Hiền khoe ảnh con gái chơi vui vẻ tại nhà tránh dịch.

Vài ngày qua, diễn viên Gia Bảo liên tục đăng tải nhiều bài viết "tố" vợ cũ ngăn cấm không cho gặp con gái. Anh cho biết đã nhiều lần nhắn tin, gọi điện và đến tận nhà nhưng diễn viên Thanh Hiền vẫn viện cớ không cho 2 cha con gặp nhau.

Vì quá tức giận, nam diễn viên đã công khai chuyện vợ cũ có người mới. Anh không đồng tình khi con gái Grammy sống cùng người yêu của Thanh Hiền.

Hậu ly hôn, Thanh Hiền giành được quyền nuôi con gái - Ảnh: FB

Trước phản ứng gay gắt của chồng cũ, Thanh Hiền không giải thích hay thanh minh bất kỳ điều gì. Thay vào đó, nữ diễn viên chia sẻ loạt ảnh con gái vui chơi lành mạnh tại nhà kèm dòng trạng thái bình thản: "Bên cạnh việc ăn giỏi thì các bạn cần uống nhiều nước, đặc biệt là nước có vitamin C như cam chanh và thường xuyên tập thể dục hoặc yoga các kiểu để có 1 sức khỏe tốt, sức đề kháng cao nè. Cùng đẩy lùi virus đi xa thiệt nha với ẻm nha cả nhà! Chúc mọi người ngày mới an lành”.

Grammy vui chơi tại nhà trong thời gian nghỉ học vì dịch bệnh - Ảnh: FB

Nữ diễn viên sống vui vẻ bên con gái - Ảnh: FB

Dù không hề nhắc đến chồng cũ nhưng nhiều người cho rằng nữ diễn viên đã đáp trả một cách thâm thúy và thông minh trước lời tố của Gia Bảo. Trước đó, bà mẹ đơn thân cho biết phải hạn chế ra ngoài để đảm bảo không mang mầm bệnh về nhà lây cho con gái. Thanh Hiền cũng không cho Grammy ra ngoài chơi trong mùa dịch Covid-19.

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