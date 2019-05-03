Là nghệ sĩ hài được nhiều người yêu quý, suốt những năm trong nghề Thúy Nga luôn cố gắng hết mình để mang lại niềm vui cho khán giả qua những vai diễn trên sân khấu.

Từ sau khi quyết định sang California (Mỹ) định cư và phát triển sự nghiệp, Thúy Nga liên tục vướng vào tin đồn mua giải Á hậu 2 của cuộc thi “Hoa hậu phu nhân người Việt thế giới 2012”, tham tiền đến mức chạy show bất chấp tính mạng… Thúy Nga bị chỉ trích ham tiền và mua giải Á hậu - Ảnh: Internet Mới đây, Thúy Nga đã có những chia sẻ trước những ồn ào không hay về mình. Nữ diễn viên thừa nhận bản thân là người “tham công tiếc việc”, lịch trình của nữ nghệ sĩ luôn kín mít với hàng loạt show diễn từ sáng đến tối. Thậm chí, có ngày Thúy Nga phải chạy liên lục 10-15 show, thời gian nghỉ ngơi cũng rất hạn hẹp.

Thúy Nga luôn bận rộn với lịch trình dày đặc - Ảnh: Internet Người ta trách nữ diễn viên vì tham tiền mà coi thường sức khỏe, tính mạng nhưng đối với cô: “Thu nhập chỉ là một phần nhưng các bạn biết đó, làm phim cát-xê rất thấp, quan trọng là tinh thần yêu nghề và được diễn cho khán giả xem là tôi hạnh phúc rồi” – Thúy Nga chia sẻ với Dân Việt. Có thể nói, nghiệp diễn với Thúy Nga là niềm đam mê, là tình yêu sân khấu mà cô không thể nào bỏ được.

Làm nghệ thuật với Thúy Nga là một niềm hạnh phúc - Ảnh: Internet Ngoài ra, Thúy Nga cũng phủ nhận tin đồn cô bỏ tiền ra mua giải Á hậu 2 cuộc thi “Hoa hậu phu nhân người Việt thế giới 2012”. Nữ diễn viên cho biết cô đã quá quen với việc bị đàm tiếu và cảm thấy bản thân xứng đáng với danh hiệu này. Thúy Nga phủ nhận việc mua giải Á hậu - Ảnh: Internet Là một trong những nghệ sĩ hài nổi tiếng, ghi được nhiều dấu ấn trong lòng khán giả với hàng loạt tiểu phẩm ăn khách, Thúy Nga vẫn đang cố gắng cống hiến hết mình cho nghệ thuật, lấy việc mang lại tiếng cười cho khán giả làm động lực.

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