Bất ngờ với vóc dáng thật của Hương Tràm khi diện bikini

Hậu trường 16/04/2018 17:08

Sở hữu vóc dáng tròn trịa nhưng Hương Tràm trông vẫn gợi cảm 'đốt mắt' khi diện bikini.

Mới đây, Hương Tràm khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ bộ ảnh diện bikini gợi cảm ở Phú Quốc. Tuy cao chưa đầy m6 nhưng nữ ca sĩ vẫn khiến cư dân mạng "xịt máu mũi" với những đường cong "nóng bỏng" đến khó tin.

Bất ngờ với vóc dáng thật của Hương Tràm khi diện bikini - Ảnh 1
Hương Tràm khoe dáng gợi cảm ở Phú Quốc - Ảnh: Internet

Hương Tràm là ca sĩ có giọng hát nội lực nhưng không được đánh giá cao về ngoại hình, đặc biệt là vóc dáng có phần kém thanh mảnh. Biết điểm yếu của mình, nữ ca sĩ luôn cố gắng giảm cân bằng cách ăn uống khoa học và tập gym.

Nhờ vậy, thân hình hiện tại của Hương Tràm đã thon thả hơn trước rất nhiều. Dù đi diễn hay đi chơi, cô vẫn tích cực diện đồ kiệm vải để ăn gian chiều cao và khoe khéo làn da trắng mịn đáng mơ ước.

Bất ngờ với vóc dáng thật của Hương Tràm khi diện bikini - Ảnh 2
Thân hình tròn trịa trước đây của Hương Tràm - Ảnh: Internet
Bất ngờ với vóc dáng thật của Hương Tràm khi diện bikini - Ảnh 3
Sau thời gian giảm cân, Hương Tràm đã tự tin diện bikini - Ảnh: Internet
Bất ngờ với vóc dáng thật của Hương Tràm khi diện bikini - Ảnh 4
Hương Tràm rất thiếu tự tin về chiều cao của mình - Ảnh: Internet
Bất ngờ với vóc dáng thật của Hương Tràm khi diện bikini - Ảnh 5
Bất ngờ với vóc dáng thật của Hương Tràm khi diện bikini - Ảnh 6
Hương Tràm trông rất nuột nà khi diện bikini - Ảnh: Internet
Bất ngờ với vóc dáng thật của Hương Tràm khi diện bikini - Ảnh 7
Bất ngờ với vóc dáng thật của Hương Tràm khi diện bikini - Ảnh 8
Nhờ sở hữu làn da trắng mịn, Hương Tràm phù hợp với nhiều kiểu dáng bikini - Ảnh: Internet
Bất ngờ với vóc dáng thật của Hương Tràm khi diện bikini - Ảnh 9
Bất ngờ với vóc dáng thật của Hương Tràm khi diện bikini - Ảnh 10
Đường con 'nóng bỏng' của Hương Tràm - Ảnh: Internet
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