Bất ngờ với vóc dáng thật của Hương Tràm khi diện bikini

Sở hữu vóc dáng tròn trịa nhưng Hương Tràm trông vẫn gợi cảm 'đốt mắt' khi diện bikini.
- Đeo kính áp tròng mà không lưu ý những điều này thì rất dễ bị giảm thị lực như Hương Tràm
- Đừng lạm dụng kính áp tròng nữa nếu bạn không muốn mắc phải căn bệnh đáng sợ mà ca sĩ Hương Tràm đang phải gánh chịu
Mới đây, Hương Tràm khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ bộ ảnh diện bikini gợi cảm ở Phú Quốc. Tuy cao chưa đầy m6 nhưng nữ ca sĩ vẫn khiến cư dân mạng "xịt máu mũi" với những đường cong "nóng bỏng" đến khó tin.
Hương Tràm là ca sĩ có giọng hát nội lực nhưng không được đánh giá cao về ngoại hình, đặc biệt là vóc dáng có phần kém thanh mảnh. Biết điểm yếu của mình, nữ ca sĩ luôn cố gắng giảm cân bằng cách ăn uống khoa học và tập gym.
Nhờ vậy, thân hình hiện tại của Hương Tràm đã thon thả hơn trước rất nhiều. Dù đi diễn hay đi chơi, cô vẫn tích cực diện đồ kiệm vải để ăn gian chiều cao và khoe khéo làn da trắng mịn đáng mơ ước.