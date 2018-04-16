Bất ngờ với vóc dáng thật của Hương Tràm khi diện bikini

Sở hữu vóc dáng tròn trịa nhưng Hương Tràm trông vẫn gợi cảm 'đốt mắt' khi diện bikini.

Mới đây, Hương Tràm khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ bộ ảnh diện bikini gợi cảm ở Phú Quốc. Tuy cao chưa đầy m6 nhưng nữ ca sĩ vẫn khiến cư dân mạng "xịt máu mũi" với những đường cong "nóng bỏng" đến khó tin.

Hương Tràm khoe dáng gợi cảm ở Phú Quốc - Ảnh: Internet

Hương Tràm là ca sĩ có giọng hát nội lực nhưng không được đánh giá cao về ngoại hình, đặc biệt là vóc dáng có phần kém thanh mảnh. Biết điểm yếu của mình, nữ ca sĩ luôn cố gắng giảm cân bằng cách ăn uống khoa học và tập gym.

Nhờ vậy, thân hình hiện tại của Hương Tràm đã thon thả hơn trước rất nhiều. Dù đi diễn hay đi chơi, cô vẫn tích cực diện đồ kiệm vải để ăn gian chiều cao và khoe khéo làn da trắng mịn đáng mơ ước.

Thân hình tròn trịa trước đây của Hương Tràm - Ảnh: Internet

Sau thời gian giảm cân, Hương Tràm đã tự tin diện bikini - Ảnh: Internet

Hương Tràm rất thiếu tự tin về chiều cao của mình - Ảnh: Internet

Hương Tràm trông rất nuột nà khi diện bikini - Ảnh: Internet

Nhờ sở hữu làn da trắng mịn, Hương Tràm phù hợp với nhiều kiểu dáng bikini - Ảnh: Internet

Đường con 'nóng bỏng' của Hương Tràm - Ảnh: Internet

Choáng vì Hương Tràm tậu biệt thự chỉ sau 1 năm mua xe 2 tỷ đồng Hương Tràm cho biết cô đã tự mua được biệt thự để đón bố mẹ đẻ vào TP.HCM.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bat-ngo-voi-voc-dang-that-cua-huong-tram-khi-dien-bikini-279105.html