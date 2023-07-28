Bất ngờ tái xuất màn ảnh Việt, cuộc sống trong 9 năm 'ở ẩn' của Trang Nhung ra sao?

Suốt những năm ở ẩn, cuộc sống của Trang Nhung cũng có nhiều thay đổi. Người đẹp dành phần lớn thời gian cho tổ ấm nhỏ, nuôi dạy và chăm sóc 2 con.

Trang Nhung từng là một trong những gương mặt người mẫu lấn sân sang điện ảnh nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả. Cô từng tham gia nhiều bộ phim ăn khách như: Hạnh phúc mong manh, Ký túc xá, Tuổi yêu, Kính thưa ô sin, Ngày mai ánh sáng, Scandal 2: Hào quang trở lại… Trang Nhung từng là một trong những gương mặt người mẫu lấn sân sang điện ảnh nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả Không chỉ được biết đến với vai trò người mẫu, diễn viên, Trang Nhung còn lấn sân sang cả vai trò ca sĩ khi ra một loạt các album như: Chuyện lạ với dòng sông, Môi hôn, Còn mãi xuân… Tuy nhiên, đến năm 2014, Trang Nhung bất ngờ tuyên bố mang thai con đầu lòng với nhà sản xuất Hoàng Duy và quyết định lui về hậu trường ở ẩn. Năm 2016, sau khi sinh con gái đầu lòng, cặp đôi mới tổ chức đám cưới. Tháng 2/2018, Trang Nhung sinh con thứ 2 là bé trai.

Năm 2014, Trang Nhung bất ngờ tuyên bố mang thai con đầu lòng với nhà sản xuất Hoàng Duy và quyết định lui về hậu trường ở ẩn. Năm 2016, sau khi sinh con gái đầu lòng, cặp đôi mới tổ chức đám cưới Suốt những năm ở ẩn, cuộc sống của Trang Nhung cũng có nhiều thay đổi. Người đẹp dành phần lớn thời gian cho tổ ấm nhỏ, nuôi dạy và chăm sóc 2 con cũng như chu toàn mọi việc trong nhà. Bên cạnh đó, Trang Nhung cũng hỗ trợ chồng làm phim. Nữ diễn viên vô cùng tài năng, tháo vát nên cân cả việc kinh doanh thời trang, ẩm thực. Suốt 9 năm lui về hậu trường, Trang Nhung vẫn nhận được nhiều lời mời tham gia đóng phim, game show nhưng do bận rộn công việc gia đình, kinh doanh nên người đẹp luôn từ chối.

Suốt 9 năm lui về hậu trường, Trang Nhung vẫn nhận được nhiều lời mời tham gia đóng phim, game show nhưng do bận rộn công việc gia đình, kinh doanh nên người đẹp luôn từ chối Mới đây, sau 9 năm ở ẩn, Trang Nhung bất ngờ trở lại đảm nhận vai chính trong dự án phim điện ảnh Quý cô thừa kế 2 do ông xã Hoàng Duy viết kịch bản, sản xuất kiêm đạo diễn. Kịch bản phim do chính anh viết, thai nghén suốt 5 năm ngay sau khi kết thúc Quý cô thừa kế 1, nhiều lần chỉnh sửa để sát với cuộc sống thực tế. Nói về sự trở lại màn ảnh đầy bất ngờ, diễn viên Trang Nhung tiết lộ: “Nhiều tháng qua, tôi hồi hộp xen lẫn hào hứng về vai diễn mới đánh dấu sự lột xác hình ảnh trong sự nghiệp từ trước đến nay. Đêm hôm trước khi bấm máy phim, tôi mất ngủ vì mong chờ trở lại, cảm nhận không khí phim trường và đứng trước máy quay”. Mới đây, sau 9 năm ở ẩn, Trang Nhung bất ngờ trở lại đảm nhận vai chính trong dự án phim điện ảnh Quý cô thừa kế 2 do ông xã Hoàng Duy viết kịch bản, sản xuất kiêm đạo diễn Theo Trang Nhung, vai Hải Đường là người phụ nữ của gia đình, ẩn chứa nhiều tâm sự nhưng một khi đã hành động sẽ rất quyết liệt. Nhân vật này có tính cách khá giống cô ngoài đời. Đây cũng là vai diễn được đạo diễn Hoàng Duy "đo ni đóng giày" cho vợ. Anh chia sẻ: "Nếu không phải Trang Nhung thì sẽ không là ai khác". Chia sẻ lý do vắng bóng suốt thời gian dài, Trang Nhung nói cô dành toàn thời gian chăm sóc cho tổ ấm. Nữ diễn viên nuôi dạy hai con một cách tốt nhất Chia sẻ lý do vắng bóng suốt thời gian dài, Trang Nhung nói cô dành toàn thời gian chăm sóc cho tổ ấm. Nữ diễn viên nuôi dạy hai con một cách tốt nhất. Cô bày tỏ: "Khi các bé bắt đầu biết tự lập, tôi được chồng động viên trở lại với đam mê diễn xuất. Khi đọc kịch bản, tôi như thấy mình trong đó nên đồng ý. Việc đóng phim do ông xã sản xuất kiêm biên kịch, đạo diễn có nhiều thú vị nhưng cũng gặp không ít áp lực".

Trang Nhung trở lại màn ảnh sau 9 năm vắng bóng Trang Nhung đóng vai chính trong phim điện ảnh do chồng cô làm đạo bóng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bat-ngo-tai-xuat-man-anh-viet-cuoc-song-trong-9-nam-o-an-cua-trang-nhung-ra-sao-605700.html