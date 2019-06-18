Bảo Thanh lên tiếng về chi tiết Thư hóa điên trong ‘Về nhà đi con’, hé lộ thời điểm Vũ và nàng ‘Xính Lao’ yêu nhau

Sau gần 50 tập phát sóng, bộ phim "Về nhà đi con" đang ngày càng thu hút sự chú ý của khán giả và chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Mỗi tập phim đều gây bất ngờ cho người xem với những tình tiết mới đầy hấp dẫn, diễn biến phù hợp với tâm lý nhân vật. Bên cạnh đó, dàn diễn viên của phim cũng được khán giả vô cùng yêu mến.

'Về nhà đi con' đang là bộ phim được nhiều người yêu thích - Ảnh: Internet

Những ngày vừa qua, một đoạn clip hé lộ những tình tiết sắp tới của phim đang được cộng đồng mạng lan truyền với tốc độ chóng mặt. Trong đó có một phân cảnh nhân vật Anh Thư (Bảo Thanh) nằm trên giường bệnh với biểu hiện tâm lý bất ổn. Nhiều khán giả dự đoán tình tiết này có thể liên quan đến việc Thư bị sảy thai, mất đi đứa con đầu lòng nên đã hóa điên.