Bảo Thanh lên tiếng về chi tiết Thư hóa điên trong ‘Về nhà đi con’, hé lộ thời điểm Vũ và nàng ‘Xính Lao’ yêu nhau

Mới đây, Bảo Thanh đã để lại bình luận hé lộ tình tiết trong phim “Về nhà đi con” khiến khán giả vô cùng thích thú.
- Chỉ một câu nói, Quang Anh để lộ cái kết siêu hot về Dương và Bảo phim 'Về nhà đi con'
- Vừa vào tù, Khải 'Về nhà đi con' đã tiết lộ cái kết bất ngờ cho câu hỏi: Có tán lại Huệ khi ra trại?
Sau gần 50 tập phát sóng, bộ phim "Về nhà đi con" đang ngày càng thu hút sự chú ý của khán giả và chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Mỗi tập phim đều gây bất ngờ cho người xem với những tình tiết mới đầy hấp dẫn, diễn biến phù hợp với tâm lý nhân vật. Bên cạnh đó, dàn diễn viên của phim cũng được khán giả vô cùng yêu mến.
Những ngày vừa qua, một đoạn clip hé lộ những tình tiết sắp tới của phim đang được cộng đồng mạng lan truyền với tốc độ chóng mặt. Trong đó có một phân cảnh nhân vật Anh Thư (Bảo Thanh) nằm trên giường bệnh với biểu hiện tâm lý bất ổn. Nhiều khán giả dự đoán tình tiết này có thể liên quan đến việc Thư bị sảy thai, mất đi đứa con đầu lòng nên đã hóa điên.
Mới đây, nữ diễn viên Bảo Thanh đã để lại bình luận dưới một bài đăng trên trang Facebook cá nhân và hé lộ sự thật về việc Thư hóa điên. Cụ thể, cô cho biết chỉ còn 3 ngày nữa đoàn phim sẽ đóng máy. Về số tập và diễn biến của “Về nhà đi con”, Bảo Thanh không tiện tiết lộ. Tuy nhiên, cô nàng lại bật mí thời điểm Thư và Vũ (Quốc Trường) yêu nhau là còn rất lâu, đồng thời phủ nhận tình tiết Thư bị điên mà dân mạng đồn đoán những ngày qua.
Như vậy người hâm mộ của cặp đôi Thư và Vũ cần phải kiên trì thêm một thời gian nữa mới có thể thấy được cảnh cặp đôi chính thức yêu nhau, phá bỏ hợp đồng hôn nhân và sống hạnh phúc.
Hiện tại, phim đang bước vào giai đoạn đóng máy. Nhiều diễn viên đã kết thúc vai diễn của mình sau nhiều tháng đồng hành cùng “Về nhà đi con”. Khán giả đang vô cùng trông chờ những diễn biến tiếp theo của phim.