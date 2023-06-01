Bảo Anh xuất hiện rạng rỡ với gương mặt không son phấn, diện bikini có còn 'cuốn hút' hậu tin đồn mang thai?

Hậu trường 01/06/2023 13:32

Bảo Anh trở lại đường đua âm nhạc và nhận được nhiều sự ủng hộ từ công chúng thời gian gần đây.

Bảo Anh trở lại với sản phẩm âm nhạc chỉn chu và được sự đón nhận của khán giả, những thông tin bên lề về cuộc sống, đặc biệt là quãng thời gian ở ẩn vừa qua của Bảo Anh cũng nhận được sự quan tâm không kém.

Bảo Anh xuất hiện rạng rỡ với gương mặt không son phấn, diện bikini có còn 'cuốn hút' hậu tin đồn mang thai? - Ảnh 1
Bảo Anh trở lại đường đua âm nhạc sau thời gian dài vắng bóng.

Mới đây, ca sĩ Bảo Anh đã thu hút sự chú ý từ netizen khi xuất hiện trên trang cá nhân của nữ ca sĩ Hồng Ngọc. Theo đó giọng ca Trái tim em cũng biết đau diện bikini, bơi cùng hai nhóc tỳ nhà ca sĩ Hồng Ngọc. Có thể thấy, gương mặt không son phấn của nữ ca sĩ vẫn vô cùng rạng rỡ, cuốn hút.

Bảo Anh xuất hiện rạng rỡ với gương mặt không son phấn, diện bikini có còn 'cuốn hút' hậu tin đồn mang thai? - Ảnh 2

Nữ ca sĩ xuất hiện rạng rỡ trong bộ bikini một mảnh, tuy nhiên cô được đánh giá không còn cuốn hút như trước đây.

Nữ ca sĩ để mặt mộc không son phấn để bơi cùng hai con của ca sĩ Hồng Ngọc, thế nhưng Bảo Anh vẫn giữ được thần thái rạng ngời. Tuy nhiên khoảnh khắc Bảo Anh diện bikini được một số netizen nhận xét trông chẳng còn "mướt mắt" như xưa, thời điểm mà nữ ca sĩ chưa vướng tin đồn ở ẩn để bí mật sinh con. 

Bảo Anh xuất hiện rạng rỡ với gương mặt không son phấn, diện bikini có còn 'cuốn hút' hậu tin đồn mang thai? - Ảnh 3

 

Bảo Anh xuất hiện rạng rỡ với gương mặt không son phấn, diện bikini có còn 'cuốn hút' hậu tin đồn mang thai? - Ảnh 4

Nữ ca sĩ nhiều lần diện bikini khoe hình thể nóng bỏng. 

Bảo Anh xuất hiện rạng rỡ với gương mặt không son phấn, diện bikini có còn 'cuốn hút' hậu tin đồn mang thai? - Ảnh 5
Do với trước đây, nữ vóc dáng nữ ca sĩ có phần "mượt mà" hơn.

Việc bỗng dưng mất hút suốt hơn 8 tháng khiến Bảo Anh vướng phải tin đồn ở ẩn sinh con. Tuy nhiên, Bảo Anh chưa một lần lên tiếng đính chính về tin đồn thất thiệt. Gần đây, Bảo Anh tích cực hoạt động trở lại đường đua âm nhạc và nhận về nhiều thành tích nhất định.

Bảo Anh xuất hiện rạng rỡ với gương mặt không son phấn, diện bikini có còn 'cuốn hút' hậu tin đồn mang thai? - Ảnh 6
Bảo Anh trở lại đường đua âm nhạc với màu sắc mới mẻ hơn.

Bảo Anh sinh năm 1992 ở TP HCM. Ca sĩ được biết đến khi tham gia chương trình Giọng hát Việt mùa đầu tiên, năm 2012. Cô gây chú ý qua các bản ballad như Trái tim em cũng biết đauAi khóc nỗi đau này... Ở phim ảnh, cô đóng Nhà có 5 nàng tiên - phim từng lập kỷ lục doanh thu Tết 2013. 

Bảo Anh xuất hiện rạng rỡ với gương mặt không son phấn, diện bikini có còn 'cuốn hút' hậu tin đồn mang thai? - Ảnh 7
Không chỉ là ca sĩ với giọng hát đốn tim người hâm mộ, Bảo Anh còn sở hữu tài năng diễn xuất ấn tượng.

Năm ngoái, cô trở lại qua vai người vợ bị bạo hành trong Bẫy ngọt ngàođóng chung Quốc Trường. Hôm 21/5, Bảo Anh phát hành EP Không biết nên vui hay buồn và MV Cô ấy của anh ấy. Ca khúc sau khi ra mắt dẫn đầu hàng loạt các bảng xếp hạng nhạc số và vào top 3 danh mục âm nhạc thịnh hành YouTube.

Bảo Anh xuất hiện rạng rỡ với gương mặt không son phấn, diện bikini có còn 'cuốn hút' hậu tin đồn mang thai? - Ảnh 8
Bảo Anh đang trở lại nghệ thuật mạnh mẽ và có chiều sâu hơn.

Trước đó nói về giai đoạn ở ẩn, Bảo Anh cho rằng đối với nghệ sĩ, 8 - 9 tháng không phải là khoảng thời gian dài:"Lúc tôi vừa ra 'Từng là của nhau' được 1 - 2 tháng, mọi người đã hỏi nhạc mới rồi. Đôi khi tôi thấy sự vội vàng đó khiến người nghệ sĩ không đủ thời gian để tìm kiếm bài hát phù hợp, nuôi dưỡng cảm xúc. Thậm chí nếu thời gian nghỉ dù 1 - 2 năm tôi cho là cũng không lâu. Đó là giai đoạn để nghệ sĩ có không gian tìm được thứ họ thực sự muốn đưa đến cho khán giả.

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