Hậu vướng nghi vấn mang thai, Bảo Anh vừa trở lại 'đường đua Vpop' đã bị tố đạo nhạc

Sao Việt 18/05/2023 17:32

Chỉ vừa tung 1 đoạn clip 'nhá hàng' cho ca khúc mới, Bảo Anh đã bị netizen tố đạo nhạc.

Thời gian gần đây, Bảo Anh liên tục vướng vào ồn ào mang thai với bạn trai kém tuổi, tuy nhiên sau đó nữ ca sĩ đã có những chia sẻ về vấn đề này. Cô nàng khéo léo bác bỏ tin đồn này khi đăng tải nhìn hình ảnh khoe body hút mắt nhưng dân tình vẫn "bán tín bán nghi". 

Hậu vướng nghi vấn mang thai, Bảo Anh vừa trở lại 'đường đua Vpop' đã bị tố đạo nhạc - Ảnh 1
Bảo Anh bất ngờ "đánh úp" Vbiz với một sản phẩm mới có tên "Không biết nên vui hay buồn"

Sau thời gian im ắng vì ồn ào, gần đây, Bảo Anh bất ngờ "đánh úp" Vbiz với một sản phẩm mới có tên "Không biết nên vui hay buồn", gồm 4 ca khúc ballad viết về tình yêu. Không để khán giả chờ đợi quá lâu, mới đây nữ ca sĩ đã hé lộ những giai điệu đầu tiên của ca khúc đầu tiên. Cùng hashtag #coaycuaanhay, Bảo Anh khiến dân tình không khỏi tò mò, mong chờ về sản phẩm sắp tới.

Hậu vướng nghi vấn mang thai, Bảo Anh vừa trở lại 'đường đua Vpop' đã bị tố đạo nhạc - Ảnh 2
Bảo Anh trong đoạn clip nhá hàng ca khúc mới

Tuy nhiên khi vừa lên sóng, sản phẩm của Bảo Anh lập tức vướng nghi vấn đạo nhái bản hit Năm tháng vội vã của Thiên hậu Vương Phi. Nhiều ý kiến cho rằng phần giai điệu đoạn điệp khúc quá giống với ca khúc của Vương Phi, trước đó cũng từng được nhiều nghệ sĩ viết lời Việt thể hiện. 

Hậu vướng nghi vấn mang thai, Bảo Anh vừa trở lại 'đường đua Vpop' đã bị tố đạo nhạc - Ảnh 3
Nhiều bình luận cho rằng sản phẩm mới của Bảo Anh có giai điệu giống bản hit Năm tháng vội vã

Dẫu vậy, cũng có ý kiến cho rằng có thể do cách phát triển và vòng hòa thanh của hai ca khúc giống nhau nên đã mang đến cảm giác tương đồng. Chưa kể, đây cũng chỉ mới là đoạn "nhá hàng" và chưa phải là sản phẩm chính thức. Có thể nói, chỉ mới chỉ có vài giai điệu đầu tiên nhưng Bảo Anh đã khiến khán giả "đứng ngồi không yên", việc trở lại ballad lần này, có thể sẽ là 1 thành công tiếp theo của nữ ca sĩ.

Hậu vướng nghi vấn mang thai, Bảo Anh vừa trở lại 'đường đua Vpop' đã bị tố đạo nhạc - Ảnh 4
Bảo Anh trở lại với sản phẩm âm nhạc Cô ấy của anh ấy

Được biết, đây không phải lần đầu tiên Bảo Anh bị tố đạo nhạc. Còn nhờ, sau khi ra mắt sản phẩm âm nhạc mang tên Lần đầu với nhiều sự trưởng thành về hình ảnh lẫn âm nhạc, bên cạnh những phản hồi tích cực từ khán giả, ca khúc này của Bảo Anh nhanh chóng bị cho rằng đã "vay mượn" phần giai điệu đầy đặc trưng của ca khúc Be My Lover.

Cho dù phía Bảo Anh đã liên tục lên tiếng thanh minh rằng mình đã nhận được quyền sử dụng hợp pháp của đoạn nhạc này từ đơn vị chủ sở hữu bản quyền ca khúc Be My Lover, nhưng vẫn còn rất nhiều ý kiến hoài nghi về điều đó. Sau đó, nữ ca sĩ đã quyết định chia sẻ lên trang cá nhân hình ảnh giấy thỏa thuận giữa người đại diện của cô và đơn vị nắm giữ bản quyền của ca khúc Be My Lover để giải đáp những nghi vấn trên.

Hậu vướng nghi vấn mang thai, Bảo Anh vừa trở lại 'đường đua Vpop' đã bị tố đạo nhạc - Ảnh 5
Bảo Anh từng vướng nghi vấn đạo nhạc trong quá khứ

Với loạt sản phẩm mới lần này, Bảo Anh cho biết tựa đề album lần này đến từ sự quan sát của nữ ca sĩ về con người trong thời hiện đại. "Ở thời đại này, sẽ có lúc tâm trạng của chúng ta rất lửng lơ, cứ ở giữa của tất cả mọi thứ. 4 ca khúc sẽ thể hiện những trạng thái cảm xúc khác nhau trong tình yêu, nhưng điểm chung là tới cuối cùng, chúng ta vẫn nhìn mọi thứ đã qua một cách nhẹ nhàng, bao dung dù trước đó có đau khổ, tổn thương thế nào" - cô nói.

Hậu vướng nghi vấn mang thai, Bảo Anh vừa trở lại 'đường đua Vpop' đã bị tố đạo nhạc - Ảnh 6
Liệu lần trở lại này, Bảo Anh có mang về những thành tích ấn tượng như trước hay thật sự sẽ là 1 sản phẩm "đạo nhạc"?

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