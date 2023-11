Hậu vướng nghi vấn mang thai, Bảo Anh vừa trở lại 'đường đua Vpop' đã bị tố đạo nhạc

Bảo Anh trở lại với sản phẩm âm nhạc Cô ấy của anh ấy

Được biết, đây không phải lần đầu tiên Bảo Anh bị tố đạo nhạc. Còn nhờ, sau khi ra mắt sản phẩm âm nhạc mang tên Lần đầu với nhiều sự trưởng thành về hình ảnh lẫn âm nhạc, bên cạnh những phản hồi tích cực từ khán giả, ca khúc này của Bảo Anh nhanh chóng bị cho rằng đã "vay mượn" phần giai điệu đầy đặc trưng của ca khúc Be My Lover.

Cho dù phía Bảo Anh đã liên tục lên tiếng thanh minh rằng mình đã nhận được quyền sử dụng hợp pháp của đoạn nhạc này từ đơn vị chủ sở hữu bản quyền ca khúc Be My Lover, nhưng vẫn còn rất nhiều ý kiến hoài nghi về điều đó. Sau đó, nữ ca sĩ đã quyết định chia sẻ lên trang cá nhân hình ảnh giấy thỏa thuận giữa người đại diện của cô và đơn vị nắm giữ bản quyền của ca khúc Be My Lover để giải đáp những nghi vấn trên.

Bảo Anh từng vướng nghi vấn đạo nhạc trong quá khứ

Với loạt sản phẩm mới lần này, Bảo Anh cho biết tựa đề album lần này đến từ sự quan sát của nữ ca sĩ về con người trong thời hiện đại. "Ở thời đại này, sẽ có lúc tâm trạng của chúng ta rất lửng lơ, cứ ở giữa của tất cả mọi thứ. 4 ca khúc sẽ thể hiện những trạng thái cảm xúc khác nhau trong tình yêu, nhưng điểm chung là tới cuối cùng, chúng ta vẫn nhìn mọi thứ đã qua một cách nhẹ nhàng, bao dung dù trước đó có đau khổ, tổn thương thế nào" - cô nói.