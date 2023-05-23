Trấn Thành đăng bài khen ngợi bài hát mới của Bảo Anh, netizen lại tràn vào réo tên Lý Hải

Khán giả xôn xao dưới bài đăng của Trấn Thành.
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Mới đây, Trấn Thành đã có động thái ủng hộ sản phẩm mới của đàn em Bảo Anh trên trang cá nhân sau thời gian dài vắng bóng. Anh có những chia sẻ về cảm nhận của mình sau khi thưởng thức bài hát được Bảo Anh phát hành cách đây không lâu.
Trấn Thành đã có những chia sẻ về lần trở lại này của Bảo Anh kèm hình ảnh: "BẢO ANH ra bài mới hay quá! Giai điệu, ca từ, giọng hát, mv đều hay nha! Chúc mừng em! Sản phẩm chất lượng quá! Thích bài này nên anh ủng hộ 1 share nhé!". Vì yêu thích sản phẩm này, nên ông xã Hari Won đã chia sẻ lên trang cá nhân để ủng hộ đàn em thân thiết, cũng như góp phần giúp cho MV của Bảo Anh được lan tỏa rộng rãi hơn đến khán giả.
Một số khán giả cũng vô cùng đồng tình với nhận định của nam MC về màn trở lại này của Bảo Anh, tuy nhiên cũng có một số bình luận mỉa mai đạo diễn phim Nhà Bà Nữ xoay quanh những lùm xùm đời tư của anh thời gian gần đây.
Nam MC vấp phải rất nhiều ý kiến tiêu cực từ khán giả.
Đáng chú ý hơn nữa là loạt bình luận réo tên đạo diễn Lý Hải và chất vấn Trấn Thành vì sao không thấy chúc mừng Lý Hải khi anh ra mắt Lật Mặt 6. Trước đó, có nhiều nghi vấn đặt ra về việc Trấn Thành "chơi xấu" vì sợ Nhà Bà Nữ của anh bị phim của Lý Hải vượt mặt tuy nhiên anh luôn im lặng về vấn đề này.
Về Bảo Anh, cô trở lại với đường đua âm nhạc với giọng hát ấm cùng cách xử lý nhẹ nhàng, mềm mại của Bảo Anh cũng khiến Cô ấy của anh ấy trở thành một lời thủ thỉ, tâm tình đầy thấu hiểu thay vì trách móc, hờn giận. Có thể nói, đây chính là sở trường, cũng như hình tượng Bảo Anh được yêu thích trước đó.