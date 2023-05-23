Trấn Thành đăng bài khen ngợi bài hát mới của Bảo Anh, netizen lại tràn vào réo tên Lý Hải

Mới đây, Trấn Thành đã có động thái ủng hộ sản phẩm mới của đàn em Bảo Anh trên trang cá nhân sau thời gian dài vắng bóng. Anh có những chia sẻ về cảm nhận của mình sau khi thưởng thức bài hát được Bảo Anh phát hành cách đây không lâu.

Bài viết của Trấn Thành nhận về hàng trăm bình luận sau ít phút đăng tải.

Trấn Thành đã có những chia sẻ về lần trở lại này của Bảo Anh kèm hình ảnh: "BẢO ANH ra bài mới hay quá! Giai điệu, ca từ, giọng hát, mv đều hay nha! Chúc mừng em! Sản phẩm chất lượng quá! Thích bài này nên anh ủng hộ 1 share nhé!". Vì yêu thích sản phẩm này, nên ông xã Hari Won đã chia sẻ lên trang cá nhân để ủng hộ đàn em thân thiết, cũng như góp phần giúp cho MV của Bảo Anh được lan tỏa rộng rãi hơn đến khán giả.