Bảo Anh tiết lộ sự thật về âm thanh của trẻ sơ sinh xuất hiện liên tục trong buổi livestream?

Chuyện không có gì để nói nếu trong lúc Bảo Anh đang trò chuyện cùng fan thì có một âm thanh lạ liên tục vang lên. Phần đông khán giả cho rằng rất giống với tiếng của em bé sơ sinh. Ngay lập tức, Bảo Anh đã lên tiếng thanh minh đó chỉ tiếng kêu đến từ ‘mèo cưng’ của nữ ca sĩ: "Mọi người thắc mắc nãy giờ có tiếng kêu rất lạ là nhân vật từ ban đầu livestream ấy. Đây, xin chào mọi người, em là Salonpas, em kêu nãy giờ chứ em không được lên hình".

Vào tối ngày 17/5 mới đây, Bảo Anh bất ngờ xuất hiện trên livestream để tâm sự với khán giả đồng thời quảng bá cho ca khúc mới. Trong hơn 30 phút trò chuyện, nữ ca sĩ gây chú ý khi nhắc đến những ồn ào, tin đồn cho rằng nữ ca sĩ đã có bạn trai mới và còn lên thiên chức làm mẹ.

Bên cạnh đó, cũng trong buổi livestream này, Bảo Anh cũng giãi bày về lý do "vắng bóng" của mình suốt thời gian dài, đồng thời thể hiện góc nhìn của bản thân về tình yêu ở thời điểm hiện tại: "Những bạn fan đã gửi cho Bảo Anh rất nhiều thông tin, bài báo và đưa Bảo Anh xem rất nhiều tin đồn trên mạng. Hôm nay Bảo Anh cũng xin chia sẻ với mọi người rằng tất cả những thông tin gần đây Bảo Anh đưa đến cho khán giả đều liên quan đến ca khúc mới. Bảo Anh chưa bao giờ trả lời bất kỳ thông tin nào liên quan đến đời tư, việc cá nhân của mình. Bảo Anh rất sợ đang trong thời điểm ra sản phẩm âm nhạc thì mọi người nghĩ đó chiêu trò để PR cho sản phẩm của mình. Bảo Anh muốn những khán giả hãy tập trung vào sản phẩm âm nhạc, mong mọi người nhìn vào và ủng hộ.

Tất nhiên, những người nghệ sĩ không chỉ riêng Bảo Anh sẽ có một cuộc sống cá nhân, đa số chúng ta điều có cuộc sống nằm ngoài công việc. Một giai đoạn nào đó, Bảo Anh muốn chia sẻ với mọi người thì chắc chắn sẽ chia sẻ. Tôi sẽ chia sẻ bằng tất cả niềm hạnh phúc, sự vui vẻ và chân thành nhất. Bảo Anh không để mọi người suy nghĩ, đoán hay tò mò để làm gì cả. Đây là thời điểm Bảo Anh muốn mọi người tập trung ủng hộ ca khúc mới tôi đang ra mắt".

Trong buổi livestream, Bảo Anh cũng giãi bày về lý do "vắng bóng" của mình suốt thời gian dài, đồng thời thể hiện góc nhìn của bản thân về tình yêu ở thời điểm hiện tại - Ảnh: Internet

Trước đó, Bảo Anh cũng lên tiếng về lý do ở ẩn hơn 9 tháng: "Đối với nghệ sĩ, 8 - 9 tháng không phải là một thời gian dài. Đôi khi tôi thấy sự vội vàng khiến người nghệ sĩ không đủ thời gian để tìm kiếm bài hát phù hợp, nuôi dưỡng cảm xúc. Thậm chí nếu nghỉ ngơi 1 - 2 năm, tôi cũng cho rằng không lâu. Đó là giai đoạn để nghệ sĩ có không gian tìm được thứ họ thực sự muốn đưa đến cho khán giả.

Tôi không muốn mình vội vàng, phải ra sản phẩm vì sợ khán giả quên. Nếu như vậy thì tôi không còn là chính mình. Không phải bao lâu mới ra sản phẩm, mà sản phẩm đó như thế nào mới quan trọng. Nếu mất 2 năm để có một sản phẩm chất lượng thì thời gian đó không vô ích. Nhưng liên tục ra sản phẩm trong 1-2 tháng mà không chất lượng, thì cũng không có ý nghĩa gì".

Những ngày gần đây, Bảo Anh gây chú ý khi tích cực cập nhật hình ảnh bản thân trở lại và đang rục rịch quay lại đường đua âm nhạc - Ảnh: Internet

Cuối năm 2022, ca sĩ Bảo Anh gây xôn xao khi lộ ảnh khóa môi vũ công kém 7 tuổi. Trước những đồn đoán,ca sĩ 8X giữ im lặng và sống kín tiếng suốt thời gian dài. Động thái này của Bảo Anh khiến cô vướng nghi vấn "ở ẩn sinh con". Những ngày gần đây, Bảo Anh gây chú ý khi tích cực cập nhật hình ảnh bản thân trở lại và đang rục rịch quay lại đường đua âm nhạc.