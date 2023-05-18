Sau tin đồn mang thai, Bảo Anh bất ngờ lên tiếng: 'Ở một thời điểm thích hợp, tôi sẵn sàng chia sẻ mọi thứ'

Hậu trường 18/05/2023 10:49

Bảo Anh đã có những chia sẻ về câu chuyện đời tư thu hút sự quan tâm từ khán giả.

Mới đây, ca sĩ Bảo Anh đã có buổi trò chuyện cùng người hâm mộ trên trang cá nhân về dự án âm nhạc sắp phát hành trong thời gian tới. Trong đó, nữ ca sĩ cũng lần đầu lên tiếng về nghi vấn đời tư trong thời gian gần đây. 

Sau tin đồn mang thai, Bảo Anh bất ngờ lên tiếng: 'Ở một thời điểm thích hợp, tôi sẵn sàng chia sẻ mọi thứ' - Ảnh 1
 Ca sĩ Bảo Anh đã có những chia sẻ về dự án âm nhạc sắp phát hành trong thời gian tới.

Theo đó, Bảo Anh chia sẻ: "Có rất nhiều bạn fan đã gửi cho tôi rất nhiều bài báo, đoạn clip cũng như thông tin những ở trên mạng. Thế nên, ngày hôm nay tôi cũng xin chia sẻ với mọi người rằng, tất cả những thông tin mà tôi trả lời và đưa đến cho khán giả đều liên quan đến MV mới của tôi, tôi chưa bao giờ trả lời bất kì thông tin nào liên quan đến đời tư cũng như việc cá nhân của mình. Tôi rất sợ vì đang trong thời điểm ra mắt sản phẩm âm nhạc thì mọi người sẽ nghĩ đó là chiêu trò để PR. Tôi cũng muốn mọi người nếu yêu thương tôi thì hãy tập trung vào những sản phẩm âm nhạc, đó là hướng mà tôi luôn mong mọi người sẽ nhìn vào và ủng hộ. Tất nhiên, những người nghệ sĩ không chỉ riêng tôi đều sẽ có cuộc sống cá nhân. Mà Bảo Anh nghĩ là không chỉ nghệ sĩ đâu mà tất cả chung ta đều có cuộc sống nằm ngoài công việc của mình.

Nếu như có một giai đoạn nào đó, Bảo Anh muốn chia sẻ thì chắc chắn tôi sẽ chia sẻ bằng tất cả những niềm hạnh phúc, sự vui vẻ và chân thành nhất chứ không để mọi người phải suy nghĩ, đoán hay tò mò gì cả. Cho nên, đây là thời điểm tôi mong muốn mọi người sẽ tập trung và ủng hộ MV mới và đêm nhạc của tôi"

Sau tin đồn mang thai, Bảo Anh bất ngờ lên tiếng: 'Ở một thời điểm thích hợp, tôi sẵn sàng chia sẻ mọi thứ' - Ảnh 2
Bảo Anh mong muốn mọi người chỉ tập trung vào sản phẩm âm nhạc.

Có thể thấy, nữ ca sĩ mong muốn mọi người chỉ tập trung vào sản phẩm âm nhạc. Bên cạnh đó, Bảo Anh cho biết ở một giai đoạn thích hợp, cô sẽ sẵn sàng chia sẻ mọi thứ khác đến với người hâm mộ. 

Sau tin đồn mang thai, Bảo Anh bất ngờ lên tiếng: 'Ở một thời điểm thích hợp, tôi sẵn sàng chia sẻ mọi thứ' - Ảnh 3
Hình ảnh đi diễn của ca sĩ Bảo Anh được "team qua đường" ghi lại. Có thể thấy, vóc dáng nữ ca sĩ khiến nhiều người nghi vấn đã là mẹ bỉm sữa.

Trước đó, Bảo Anh vướng nghi vấn "ở ẩn" để sinh con. Thế nhưng, cô phủ nhận và cho biết thời gian đó là tập trung để phát triển dự án âm nhạc. 

"Đối với nghệ sĩ, 8 - 9 tháng không phải là một thời gian dài. Đôi khi tôi thấy sự vội vàng khiến người nghệ sĩ không đủ thời gian để tìm kiếm bài hát phù hợp, nuôi dưỡng cảm xúc. Thậm chí nếu nghỉ ngời 1 - 2 năm, tôi cũng cho rằng không lâu. Đó là giai đoạn để nghệ sĩ có không gian tìm được thứ họ thực sự muốn đưa đến cho khán giả.

Tôi không muốn mình vội vàng, phải ra sản phẩm vì sợ khán giả quên. Nếu như vậy thì tôi không còn là chính mình. Không phải bao lâu mới ra sản phẩm, mà sản phẩm đó như thế nào mới quan trọng. Nếu mất 2 năm để có một sản phẩm chất lượng thì thời gian đó không vô ích. Nhưng liên tục ra sản phầm trong 1-2 tháng mà không chất lượng, thì cũng không có ý nghĩa gì". 

Sau tin đồn mang thai, Bảo Anh bất ngờ lên tiếng: 'Ở một thời điểm thích hợp, tôi sẵn sàng chia sẻ mọi thứ' - Ảnh 4
Thông tin Bảo Anh mang thai lan truyền trên mạng xã hội.

Trước đó, thông tin Bảo Anh mang thai rộ lên trên mạng xã hội. Cùng thời điểm, cô lộ hình hôn Nega - vũ công và cũng là thí sinh của Bảo Anh tại Street Dance Vietnam. Kể từ đó, nhiều khán giả khẳng định việc Bảo Anh trở thành mẹ. Trong khi đó, nữ ca sĩ giữ im lặng.

Hậu nghi vấn 'ở ẩn' do mang thai và sinh con, Bảo Anh để lộ bụng 'rõ mồn một' trên sân khấu gây chú ý!

Hậu nghi vấn 'ở ẩn' do mang thai và sinh con, Bảo Anh để lộ bụng 'rõ mồn một' trên sân khấu gây chú ý!

Chiếc áo hở lưng khoe trọn làn da trắng ngần và đặc biệt vóc dáng của Bảo Anh mới trở thành tâm điểm của sự chú ý.

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