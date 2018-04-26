Bảo Anh bế tắc, suy sụp khi bị 'cách ly khỏi thế giới loài người'

Bảo Anh than buồn chán khi phải nằm chờ điều trị thủy đậu dài ngày trong bệnh viện.

Dù đã nhập viện điều trị 4 ngày nhưng tình hình sức khỏe của Bảo Anh vẫn chưa tiến triển. Mới đây, người đẹp khiến fan lo lắng khi đăng status đầy tâm trạng trên trang cá nhân.

"Cuộc đời bế tắc thật sự khi 1.000 bệnh dồn vào một lúc, huỷ show, huỷ mọi hoạt động, nằm 1 chỗ, bị cách ly khỏi loài người...phát rồ. Hãy đợi đấy...ta sẽ trở lại và quằn quại hơn xưa", Bảo Anh chia sẻ trên trang cá nhân.

Bảo Anh bị nhiều bệnh cùng một lúc khiến fan vô cùng lo lắng - Ảnh: Internet

Bảo Anh nhập viện vào khuya ngày 20/4 vì gặp nhiều vấn đề về sức khỏe. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do nữ ca sĩ làm việc quá sức suốt nhiều ngày, liên tục di chuyển từ Bắc chí Nam để quay MV, tham dự sự kiện.

Quản lý nữ ca sĩ tiết lộ rằng cô bị sốt cao, đau bao tử và viêm họng dẫn đến mất giọng. Do sốt cao kéo dài, giọng ca Sống xa anh chẳng dễ dàng tiếp tục bị thủy đậu, hiện đã lan sang mặt mũi nên buộc phải nằm trong phòng cách ly. Tình hình sức khỏe xuống cấp khiến Bảo Anh phải hủy tất cả show diễn, hợp đồng quảng cáo đã book trước đó.

Nữ ca sĩ than buồn chán khi phải ở trong bệnh viện dài ngày - Ảnh: FBNV

Bảo Anh chờ ngày ra viện để hoàn thành các dự án dang dở - Ảnh: Internet

Mùa hè đến rồi, cẩn thận không mắc bệnh thủy đậu giống như Bảo Anh Bảo Anh đã buộc phải hủy bỏ nhiều dự án, show diễn cô nhận từ trước đó do tình trạng sức khỏe đang gặp vấn đề.

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