Bẵng đi một thời gian, con trai Bằng Kiều khiến nhiều người bất ngờ với ngoại hình ‘soái ca’ và bảng thành tích ‘khủng’

Hậu trường 11/06/2019 16:16

Không chỉ gây sốt với ngoại hình điển trai, Beckam – con trai lớn của Bằng Kiều còn đạt thành tích học tập đáng ngưỡng mộ.

Beckam Nguyễn (tên Việt là Bằng Phương) sinh năm 2003, là con trai đầu của Bằng Kiều và Trizzie Phương Trinh. Ngay từ khi còn nhỏ, Beckam đã bộc lộ năng khiếu nghệ thuật bằng việc cảm thụ âm nhạc tuyệt vời. Cậu có thể chơi tốt nhiều loại nhạc cụ và sở hữu những bước nhảy điêu luyện.

Bẵng đi một thời gian, con trai Bằng Kiều khiến nhiều người bất ngờ với ngoại hình ‘soái ca’ và bảng thành tích ‘khủng’ - Ảnh 1

Cậu bé thường xuyên đệm đàn cho bố hát trong các video ca nhạc - Ảnh: Internet

Hiện tại, Beckam đang theo học lớp 10 tại trường nghệ thuật Huntington Beach Academy for the Performing Art tại California (Mỹ), chuyên ngành guitar. Được biết, đây là một trong những ngôi trường nghệ thuật vô cùng nổi tiếng được nhiều ngôi sao quốc tế theo học.

Bẵng đi một thời gian, con trai Bằng Kiều khiến nhiều người bất ngờ với ngoại hình ‘soái ca’ và bảng thành tích ‘khủng’ - Ảnh 2
Beckam chụp hình cùng mẹ - ca sĩ Trizzie Phương Trinh tại khuôn viên trường - Ảnh: Internet

Mới đây, nam ca sĩ Bằng Kiều tự hào khoe thành tích học tập đáng nể của con trai trên trang cá nhân: "Chúc mừng anh lớn được giải Gold Award (giải vàng cho khối lớp 10). Cả đời bố chưa bao giờ được cái giải vàng bạc nào sất nên bố thấy nó danh giá lắm. Chúc mừng Beckam của bố. P/s: ốm đau mệt nhọc gì tan biến hết các ông ạ".

Bẵng đi một thời gian, con trai Bằng Kiều khiến nhiều người bất ngờ với ngoại hình ‘soái ca’ và bảng thành tích ‘khủng’ - Ảnh 3
Bài chia sẻ của Bằng Kiều - Ảnh: Internet

Vợ cũ của Bằng Kiều - ca sĩ Trizzie Phương Trinh cũng hào hứng chia sẻ trên Facebook: "Đem con trai mình ra khoe hoài thì cũng rất là ngại nhưng Facebook là cách nhanh nhất để chia sẻ niềm vui của mình đến bà con, bạn bè và đồng bọn gần xa. Chuyện là vầy, thứ bảy vừa rồi trường nhạc của Beckam có tổ chức buổi lễ trao giải Award Show và Beckam đã được trao giải Gold Award cho học sinh nhạc xuất sắc nhất của lớp 10”.

Bẵng đi một thời gian, con trai Bằng Kiều khiến nhiều người bất ngờ với ngoại hình ‘soái ca’ và bảng thành tích ‘khủng’ - Ảnh 4
Beckam khiến nhiều người nể phục khi đạt thành tích học tập xuất sắc - Ảnh: Internet

Sở hữu khả năng âm nhạc thiên phú cùng ngoại hình điển trai và chiều cao nổi bật, Beckam được nhiều người kỳ vọng sẽ làm nên chuyện trong tương lai. Tuy nhiên, theo chia sẻ của Bằng Kiều thì cậu bé có phần hiền lành và khá nhút nhát. Chính vì vậy, gia đình nam ca sĩ luôn khuyến khích Beckam thường xuyên biểu diễn trên sân khấu để dần mạnh dạn và tự tin hơn.

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