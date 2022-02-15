Bà xã cố nghệ sĩ Chí Tài về Việt Nam sau hơn 1 năm chồng qua đời: Người em thân thiết xúc động hội ngộ với chị tại sân bay

Hậu trường 15/02/2022 15:43

Một người em thân thiết của gia đình ca sĩ Phương Loan đã đăng tải hình ảnh nữ ca sĩ có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Hơn 1 năm kể từ khi nghệ sĩ Chí Tài ra đi mãi mãi, ca sĩ Phương Loan nhiều lần khiến fan hâm mộ lo lắng khi lộ vẻ mặt thất thần, tiều tụy khi thăm mộ chồng.

Sau khoảng thời gian đau buồn và bàng hoàng vì mất đi người bạn "đầu gối tay ấp", Phương Loan chọn cách quay trở lại sân khấu để tìm niềm vui, bên cạnh đó là việc được gặp gỡ những bạn bè, đồng nghiệp. Mới đây nhất, nữ ca sĩ đã chọn quay về Việt Nam sau nhiều năm định cư tại Mỹ.

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Nữ ca sĩ thường xuyên thăm mộ chồng để vơi bớt nỗi nhớ - Ảnh: FBNV

Cụ thể, một người em thân thiết của gia đình ca sĩ Phương Loan đã đăng tải hình ảnh nữ ca sĩ đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất kèm dòng trạng thái: "Đi đón nàng, đợi chờ là hạnh phúc! Phương Loan yêu chị".

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Bài đăng tiết lộ bà xã cố nghệ sĩ Chí Tài đã về Việt Nam - Ảnh chụp màn hình

Nhiều khán gải không khỏi vui mừng khi sau loạt biến cố, bà xã cố nghệ sĩ Chí Tài đã dần lấy lại tâm trạng và phần nào vui vẻ trở lại.

Phương Loan từng là ca sĩ hát chính trong ban nhạc “Chi Tai Brothers” do chính cố nghệ sĩ Chí Tài thành lập từ năm 1970.

Cô là nghệ sĩ chuyên hát cải lương và vọng cổ Việt Nam. Phương Loan sở hữu giọng ca ngọt ngào và truyền cảm và lối diễn xuất nhiều cảm xúc và mộc mạc.

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Cặp đôi được khán giả yêu mến vì tài năng và phong cách mộc mạc - Ảnh: Internet

Hiện tại có thể cải lương đã không còn quá thịnh hành ngày xưa, nhưng nữ ca sĩ vẫn tâm huyết với nghề và đang dần trở lại sân khấu sau hơn 1 năm ông xã Chí Tài qua đời.

Sau một năm cố nghệ sĩ Chí Tài qua đời, bà xã Phương Loan lộ tình trạng sức khỏe đáng lo

Sau một năm cố nghệ sĩ Chí Tài qua đời, bà xã Phương Loan lộ tình trạng sức khỏe đáng lo

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Phương Loan đã chia sẻ hình ảnh ra thăm mộ chồng. Song, cư dân mạng khá lo lắng khi thấy tình trạng sức khỏe của bà xã Chí Tài.

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Từ khóa:   Phương Loan Chí Tài Phương Loan về Việt Nam

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