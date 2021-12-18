Bà xã cố nghệ sĩ Chí Tài thất thần bên mộ chồng, nghẹn ngào nhắn gửi 2 chữ 'thăm anh' khiến CĐM xót xa

Hậu trường 18/12/2021 16:58

Mới đây, trên fanpage của cố nghệ sĩ Chí Tài có đăng tải loạt ảnh bà xã Phương Loan viếng mộ ông xã. Dòng trạng thái ngắn của nữ ca sĩ khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Trưa ngày 18/12 (Theo giờ Việt Nam), trên fanpage của cố nghệ sĩ Chí Tài có đăng tải loạt ảnh bà xã Phương Loan viếng mộ ông xã Chí Tài. Nữ ca sĩ xúc động viết ngắn gọn trên trang cá nhân: "Chiều thứ 6 bé Heo và Kimberly đến thăm anh". 

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Bà xã cố nghệ sĩ nhắn gửi 'thăm anh' đầy xúc động - Ảnh chụp màn hình

Đã một năm kể từ ngày nam danh hài đột ngột qua đời vì đột quỵ, tuy nhiên trong loạt ảnh bà xã đăng tải, CĐM vẫn dễ dàng nhận thấy trong khóe mắt của nữ ca sĩ Phương Loan vẫn còn nét buồn, không đành xa rời người "đầu ấp tay gối" bao nhiêu năm.

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Ánh mắt thất thần, buồn bã của Phương Loan khiến CĐM xót xa - Ảnh: FBNV

Trong ảnh, ca sĩ Phương Loan diện trang phục đơn giản, tối màu. Bà xã Chí Tài lau chùi, vệ sinh sạch sẽ phần mộ của chồng và đem theo hoa, cây xanh để trang trí.

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Phần mộ của nghệ sĩ Chí Tài - Ảnh: FBNV

Bên dưới bài đăng, nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận động viên nữ ca sĩ. Được biết mới đây, tại Việt Nam, đàn em thân thiết của cố nghệ sĩ đã tổ chức lễ giỗ đầu cho Chí Tài tại nhà riêng, và thắp nhang tại nhà thờ Tổ.

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Từ khóa:   Chí Tài Phương Loan giỗ đầu của cố nghệ sĩ Chí Tài

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