Bà xã bị bắt gặp thân thiết bên trai lạ, chồng Lệ Quyên nói gì?

Những thông tin liên quan đến cuộc hôn nhân của nữ ca sĩ Lệ Quyên và ông xã Đức Huy đang gây xôn xao mạng xã hội.

Năm 2011, Lệ Quyên lặng lẽ lên xe hoa cùng ông xã Đức Huy – chủ một phòng trà lớn nhất nhì TP. Hồ Chí Minh. Từ sau khi kết hôn, nữ ca sĩ khá kín tiếng trong chuyện đời tư và hiếm khi chia sẻ về ông xã trước truyền thông.

‘Nữ hoàng phòng trà’ Lệ Quyên và ông xã Đức Huy – Ảnh: Internet

Khoảng thời gian gần đây, Lệ Quyên không còn xuất hiện bên ông xã tại các sự kiện giải trí như trước. Chính điều này đã khiến khán giả đặt nghi vấn cặp đôi đang gặp trục trặc tình cảm.

Mới đây, cộng đồng mạng lại được dịp xôn xao trước hình ảnh Lệ Quyên đi chơi và mua sắm khá thân thiết với một chàng trai lạ mặt tại trung tâm Hà Nội. Qua hình ảnh chia sẻ, giọng ca “Sầu tím thiệp hồng” cùng chàng trai này đều diện trang phục đời thường để tránh gây chú ý nhưng vẫn bị nhiều khán giả phát hiện và chụp hình lại.

Lệ Quyên thân thiết bên trai lạ - Ảnh: Internet

Dù chất lượng ảnh khá thấp nhưng có thể thấy, chàng trai xuất hiện bên Lệ Quyên khá cao ráo, điển trai. Bên cạnh đó, một số khán giả cũng không khỏi thắc mắc về mối quan hệ thực sự của cả hai.

Chia sẻ trên Công lý & Xã hội, ông xã Lệ Quyên cho biết: “Tôi không có gì để nói cả, mọi thứ như đã phơi bày như bạn biết và báo đài nói rồi. Hãy liên hệ trực tiếp với Quyên để có câu trả lời rõ hơn”.

Trước đó, tại một sự kiện vào cuối năm 2019, Lệ Quyên từng lên tiếng giải thích về tin đồn trục trặc hôn nhân và khẳng định vợ chồng cô vẫn rất hạnh phúc.

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