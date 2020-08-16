U40 Lệ Quyên vô tư ‘thả rông’ vòng 1 chụp ảnh selfie, để lộ cả điểm nhạy cảm khiến dân mạng ‘ngượng chín mặt’

Hậu trường 16/08/2020 15:15

Hình ảnh mới nhất của nữ ca sĩ Lệ Quyên trên trang Instagram cá nhân đang thu hút sự chú ý của nhiều người.

Được mệnh danh là người đẹp không tuổi của showbiz Việt, nữ ca sĩ Lệ Quyên không ít lần khiến hội chị em phải “đỏ mắt” ghen tỵ trước body cực phẩm của mình. Trên mạng xã hội, nữ ca sĩ thường xuyên đăng tải những bộ ảnh diện bikini khoe sắc vóc đáng ngưỡng mộ ở tuổi 39 đến khán giả.

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Ở tuổi 39 và đã là mẹ một con nhưng giọng ca ‘Ai khổ vì ai’ vẫn giữ được thân hình thon gọn cùng vòng eo ‘con kiến’ – Ảnh: FB

Mới đây, Lệ Quyên tiếp tục gây chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc tụ tập cùng hội bạn lên trang Instagram cá nhân. Qua hình ảnh đăng tải, nữ ca sĩ diện áo thun mỏng khoét cổ sâu kết hợp cùng quần jeans đầy trẻ trung. Đáng chú ý hơn, người đẹp còn táo bạo đến mức “thả rông” vòng 1 và để lộ cả phần nhạy cảm trước ống kính máy ảnh.

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Nữ ca sĩ diện áo thun mỏng, khoét cổ sâu khoe trọn vòng 1 căng đầy – Ảnh: IG

Ngay lập tức, hình ảnh này của Lệ Quyên đã nhận về nhiều phản ứng trái chiều từ cư dân mạng. Dưới bài đăng, nhiều người tỏ ý chê bai trang phục của nữ ca sĩ là phản cảm và kém tinh tế: “Ngay cả nội y cũng không mặc”, “Càng ngày càng thích khoe mấy thứ gì đâu”, “Chán khoe kim cương nên khoe cái khác hả chị?”…

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có không ít khán giả cho rằng chuyện “thả rông” khá bình thường và dành lời khen cho nhan sắc của nữ ca sĩ. Trên thực tế, nhiều ngôi sao châu Á cũng thường xuyên thả rông khi ra ngoài. Theo đó, họ cho rằng việc làm này là có lợi cho sức khỏe phụ nữ.

Ngoài kim cương tiền tỷ, Lệ Quyên còn rất chăm khoe vòng eo "cực hot" nhìn mà ngỡ ngàng

Ngoài kim cương tiền tỷ, Lệ Quyên còn rất chăm khoe vòng eo "cực hot" nhìn mà ngỡ ngàng

Trong khi các mỹ nhân Việt đang đua nhau đạt danh xưng "vòng eo nhỏ nhất Vbiz" thì Lệ Quyên chẳng cần tranh giành cũng khiến cộng đồng mạng trầm trồ.

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