Anh ruột Bảo Ngọc lên tiếng khi em gái ly hôn ở tuổi 24, ẩn ý tiết lộ lý do 'rạn nứt' với Hoài Lâm?

Dòng tâm sự xúc động của diễn viên Gia Bảo viết về vợ cũ Hoài Lâm - Lư Hoàng Bảo Ngọc nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.
Khuya 25/6, làng giải trí Việt xôn xao trước thông tin Bảo Ngọc và Hoài Lâm "đường ai nấy đi" sau 9 năm bên nhau. Trước đó, cặp đôi đã có thời gian yêu nhiều thăng trầm khi gia đình và công chúng không tác hợp. Một trong những người từng ngăn cấm cặp đôi là diễn viên Gia Bảo - anh trai Bảo Ngọc.
Ít giờ trước, Gia Bảo đã lên tiếng chia sẻ khi em gái đổ vỡ hôn nhân. Nam diễn viên đã mất ngủ và khóc nhiều khi nghĩ đến em gái: "Đêm nay mình lại chảy nước mắt vì nghĩ đến nó, vì những gì nó gánh chịu, vì những điều tiếng mà mọi người áp đặt lên cho nó. Nó mạnh mẽ lắm, chính vì ngày xưa mình là thằng duy nhất cản nên bao nhiêu lâu nay nó phải chịu đựng nặng nề nó cũng im re không nói 1 lời nào với mẹ, với anh em, với những người thân nhất của nó".
Gia Bảo cũng cho biết, Bảo Ngọc không nói với ai về ý định chia tay Hoài Lâm. Mãi đến khi hoàn tất mọi thứ thì gia đình mới biết. Anh xót xa cho em gái: "Thôi thì tôn trọng quyết định của nó... nhưng nhìn nó cố vững trong khi người ta hả hê cười đùa trên nỗi đau của nó thì mình chẳng chấp nhận!".
Tiếp đó, nam diễn viên khiến mọi người hoài nghi anh đang ám chỉ về lý do hôn nhân của em gái đổ vỡ: "Mình và nó có 1 điểm chung là luôn giữ những gì tốt đẹp nhất cho người ta dù người ta đối xử với mình te tua... làm gì làm cũng chừa cho họ 1 con đường dù họ là người thay đổi... tổn thương bao nhiêu ôm hết... Nhưng nếu nó hay con nó bị ai tiếp tục chạm đến nữa, mình sẽ không để yên cho kẻ đó dù có là ai!".
Hiện tại, mọi động thái của Hoài Lâm và Bảo Ngọc đều nhận được sự quan tâm rất lớn từ dư luận. Công chúng vẫn đang không ngừng suy đoán nguyên nhân khiến cặp đôi "đường ai nấy đi".