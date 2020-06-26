Anh ruột Bảo Ngọc lên tiếng khi em gái ly hôn ở tuổi 24, ẩn ý tiết lộ lý do 'rạn nứt' với Hoài Lâm?

Khuya 25/6, làng giải trí Việt xôn xao trước thông tin Bảo Ngọc và Hoài Lâm "đường ai nấy đi" sau 9 năm bên nhau. Trước đó, cặp đôi đã có thời gian yêu nhiều thăng trầm khi gia đình và công chúng không tác hợp. Một trong những người từng ngăn cấm cặp đôi là diễn viên Gia Bảo - anh trai Bảo Ngọc.

Ít giờ trước, Gia Bảo đã lên tiếng chia sẻ khi em gái đổ vỡ hôn nhân. Nam diễn viên đã mất ngủ và khóc nhiều khi nghĩ đến em gái: "Đêm nay mình lại chảy nước mắt vì nghĩ đến nó, vì những gì nó gánh chịu, vì những điều tiếng mà mọi người áp đặt lên cho nó. Nó mạnh mẽ lắm, chính vì ngày xưa mình là thằng duy nhất cản nên bao nhiêu lâu nay nó phải chịu đựng nặng nề nó cũng im re không nói 1 lời nào với mẹ, với anh em, với những người thân nhất của nó".