Ảnh hiếm Trường Giang 20 năm trước, nhan sắc khó nhận ra khiến ai cũng ngỡ ngàng

Nhã Phương thu hút sự chú ý khi chia sẻ bức ảnh "xa lắc xa lơ" của Trường Giang và dành cho ông xã lời khen ngọt ngào.

Sau thời gian yêu đầy sóng gió, Nhã Phương và Trường Giang đang có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc đáng ngưỡng mộ. Cặp đôi thường xuyên thể hiện tình cảm dành cho nhau với nhiều cử chỉ ngọt ngào.

Trường Giang nổi tiếng là người chồng mẫu mực, hết lòng cưng chiều vợ - Ảnh: FB

Mới đây, Nhã Phương thu hút sự chú ý khi chia sẻ bức ảnh Trường Giang nhiều năm trước. Cô dành cho chồng lời khen: "Máu nghệ sĩ đã có từ 20 năm về trước, Ai tìm ra anh Mười ở vị trí nào hông? P/s: dù 20 năm hay 30 năm thì anh xã của em vẫn rất ư là chất".

Trường Giang ngày ấy và bây giờ thay đổi khá nhiều - Ảnh: FB

Trong hình ảnh được đăng tải, cư dân mạng phải "soi" kỹ mới nhận ra nam danh hài đình đám. Thuở thiếu niên, Trường Giang sở hữu vóc dáng nhỏ và gầy hơn hiện tại rất nhiều. Dù vậy, anh gây ấn tượng bởi trang phục đóng thùng rất chỉn chu khi chụp ảnh cùng người thân.

So với quá khứ, Trường Giang thay đổi rất nhiều từ ngoại hình đến phong cách thời trang. Tuy vậy, anh vẫn được vợ ngợi khen hết lời là có máu nghệ sĩ từ bé và gu thời trang cực chất.

Người hâm mộ còn phóng to hình ảnh của Trường Giang và trêu chọc nam danh hài - Ảnh: FB

Dân mạng hào hứng đoán vị trí của Trường Giang - Ảnh: FB

Bức ảnh Trường Giang 20 năm trước lập tức thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. "Ngày xưa ổng ốm nhất giờ ổng mập nhất", "Chàng trai vàng trong làng hài mang tên Mười Khó", "Trông Giang ca gầy ngố ngố thế nào ý nhỉ"... mọi người dành lời khen cho sự dễ thương của chồng Nhã Phương.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/anh-hiem-truong-giang-20-nam-truoc-nhan-sac-kho-nhan-ra-khien-ai-cung-ngo-ngang-359463.html