Ảnh hiếm Trường Giang 20 năm trước, nhan sắc khó nhận ra khiến ai cũng ngỡ ngàng

Hậu trường 24/05/2020 14:46

Nhã Phương thu hút sự chú ý khi chia sẻ bức ảnh "xa lắc xa lơ" của Trường Giang và dành cho ông xã lời khen ngọt ngào.

Sau thời gian yêu đầy sóng gió, Nhã Phương và Trường Giang đang có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc đáng ngưỡng mộ. Cặp đôi thường xuyên thể hiện tình cảm dành cho nhau với nhiều cử chỉ ngọt ngào.

dien vien truong giang
Trường Giang nổi tiếng là người chồng mẫu mực, hết lòng cưng chiều vợ - Ảnh: FB

Mới đây, Nhã Phương thu hút sự chú ý khi chia sẻ bức ảnh Trường Giang nhiều năm trước. Cô dành cho chồng lời khen: "Máu nghệ sĩ đã có từ 20 năm về trước, Ai tìm ra anh Mười ở vị trí nào hông? P/s: dù 20 năm hay 30 năm thì anh xã của em vẫn rất ư là chất".

dien vien truong giang 1
Trường Giang ngày ấy và bây giờ thay đổi khá nhiều - Ảnh: FB

Trong hình ảnh được đăng tải, cư dân mạng phải "soi" kỹ mới nhận ra nam danh hài đình đám. Thuở thiếu niên, Trường Giang sở hữu vóc dáng nhỏ và gầy hơn hiện tại rất nhiều. Dù vậy, anh gây ấn tượng bởi trang phục đóng thùng rất chỉn chu khi chụp ảnh cùng người thân.

So với quá khứ, Trường Giang thay đổi rất nhiều từ ngoại hình đến phong cách thời trang. Tuy vậy, anh vẫn được vợ ngợi khen hết lời là có máu nghệ sĩ từ bé và gu thời trang cực chất.

dien vien truong giang 2
Người hâm mộ còn phóng to hình ảnh của Trường Giang và trêu chọc nam danh hài - Ảnh: FB
dien vien truong giang 4
Dân mạng hào hứng đoán vị trí của Trường Giang - Ảnh: FB

Bức ảnh Trường Giang 20 năm trước lập tức thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. "Ngày xưa ổng ốm nhất giờ ổng mập nhất", "Chàng trai vàng trong làng hài mang tên Mười Khó", "Trông Giang ca gầy ngố ngố thế nào ý nhỉ"... mọi người dành lời khen cho sự dễ thương của chồng Nhã Phương.

Đăng ảnh diện đồ đôi cực độc cùng Trường Giang, Nhã Phương tiết lộ ông xã cũng thích xài app để trẻ đẹp như ai

Đăng ảnh diện đồ đôi cực độc cùng Trường Giang, Nhã Phương tiết lộ ông xã cũng thích xài app để trẻ đẹp như ai

Loạt ảnh mới cực nhắng nhít của cặp đôi diễn viên Nhã Phương và Trường Giang nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.

Xem thêm
Từ khóa:   Trường Giang và Nhã Phương danh hài Trường Giang Nhã Phương

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 11 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 6 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 9 giờ 53 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

Tin y tế 10 giờ 24 phút trước
TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 10 giờ 26 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Đời sống 10 giờ 43 phút trước
Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Đời sống 11 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026