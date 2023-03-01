Mỹ Tâm - Đàm Vĩnh Hưng là một trong những cặp đôi từng được khán giả đẩy thuyền tích cực. Không chỉ kết hợp ăn ý trên sân khấu mà ngoài cuộc sống cả 2 còn có mối quan hệ vô cùng thân thiết. Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ chia sẻ khoảnh khắc hội ngộ cùng hội bạn thân sau thời gian dài.

Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ chia sẻ khoảnh khắc hội ngộ cùng hội bạn thân sau thời gian dài - Ảnh: FBNV

Đáng chú ý trong lần họp mặt này còn có sự xuất hiện của Mỹ Tâm. Đồng thời, nam ca sĩ cũng hài hước ẩn ý việc ít họp mặt Mỹ Tâm hơn kể từ cô có người yêu. Cụ thể, anh có viết: "5 năm rồi không gặp từ khi em có bồ! Ngày nhà em pháo nổ, anh vội vàng sinh con. Em còn hoài rong ruổi. Anh tay bế tay bồng...