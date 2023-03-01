Đáng chú ý trong lần họp mặt này còn có sự xuất hiện của Mỹ Tâm. Đồng thời, nam ca sĩ cũng hài hước ẩn ý việc ít họp mặt Mỹ Tâm hơn kể từ cô có người yêu.
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Mỹ Tâm - Đàm Vĩnh Hưng là một trong những cặp đôi từng được khán giả đẩy thuyền tích cực. Không chỉ kết hợp ăn ý trên sân khấu mà ngoài cuộc sống cả 2 còn có mối quan hệ vô cùng thân thiết. Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ chia sẻ khoảnh khắc hội ngộ cùng hội bạn thân sau thời gian dài.
Đáng chú ý trong lần họp mặt này còn có sự xuất hiện của Mỹ Tâm. Đồng thời, nam ca sĩ cũng hài hước ẩn ý việc ít họp mặt Mỹ Tâm hơn kể từ cô có người yêu. Cụ thể, anh có viết: "5 năm rồi không gặp từ khi em có bồ! Ngày nhà em pháo nổ, anh vội vàng sinh con. Em còn hoài rong ruổi. Anh tay bế tay bồng...
Đội nhậu kín năm xưa nay còn 3 đại diện: Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Hồng Ngọc. Các thành viên khác như: Quang Dũng, Thanh Thảo, Lam Trường, Dương Triệu Vũ đều đi in tiền phương xa nên quyết bổ sung các "hầm rượu" mới: Trấn Thành, Hari Won, Isaac và trưởng nam Polo Huỳnh".
Đặc biệt, trong bài đăng này được chủ ý bởi một khung hình 3 người là Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng và bé Polo Huỳnh. Quý tử nhà Đàm Vĩnh Hưng cũng thoải mái chụp ảnh cùng nữ ca sĩ chứ không tỏ ra ngại ngùng hay khó chịu. Hình ảnh ngay khi đăng tải đã nhận được nhiều sự thích thú, thậm chí nhiều người còn cho rằng trông như một gia đình nhỏ.
Bên cạnh đó, tình bạn tri kỉ giữa các nghệ sĩ cũng khiến netizen xuýt xoa ngưỡng mộ không thôi và chúc cho họ vẫn luôn gắn kết như vậy. Trước đó, khi nói về tình cảm dành cho Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm đã thẳng thắn chia sẻ rằng: "Tôi biết anh Hưng thích tôi, tôi cũng có thích anh ấy, nhưng là một kiểu thích hoàn toàn khác".