Đàm Vĩnh Hưng vô tình xác nhận việc Mỹ Tâm đã có người yêu nên nhiều năm không thể họp mặt?

Hậu trường 01/03/2023 16:34

Đáng chú ý trong lần họp mặt này còn có sự xuất hiện của Mỹ Tâm. Đồng thời, nam ca sĩ cũng hài hước ẩn ý việc ít họp mặt Mỹ Tâm hơn kể từ cô có người yêu.

Mỹ Tâm - Đàm Vĩnh Hưng là một trong những cặp đôi từng được khán giả đẩy thuyền tích cực. Không chỉ kết hợp ăn ý trên sân khấu mà ngoài cuộc sống cả 2 còn có mối quan hệ vô cùng thân thiết. Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ chia sẻ khoảnh khắc hội ngộ cùng hội bạn thân sau thời gian dài.

Đàm Vĩnh Hưng vô tình xác nhận việc Mỹ Tâm đã có người yêu nên nhiều năm không thể họp mặt? - Ảnh 1
Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ chia sẻ khoảnh khắc hội ngộ cùng hội bạn thân sau thời gian dài - Ảnh: FBNV

Đáng chú ý trong lần họp mặt này còn có sự xuất hiện của Mỹ Tâm. Đồng thời, nam ca sĩ cũng hài hước ẩn ý việc ít họp mặt Mỹ Tâm hơn kể từ cô có người yêu. Cụ thể, anh có viết: "5 năm rồi không gặp từ khi em có bồ! Ngày nhà em pháo nổ, anh vội vàng sinh con. Em còn hoài rong ruổi. Anh tay bế tay bồng...

Đội nhậu kín năm xưa nay còn 3 đại diện: Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Hồng Ngọc. Các thành viên khác như: Quang Dũng, Thanh Thảo, Lam Trường, Dương Triệu Vũ đều đi in tiền phương xa nên quyết bổ sung các "hầm rượu" mới: Trấn Thành, Hari Won, Isaac và trưởng nam Polo Huỳnh".

Đàm Vĩnh Hưng vô tình xác nhận việc Mỹ Tâm đã có người yêu nên nhiều năm không thể họp mặt? - Ảnh 2
Hình ảnh này ngay khi đăng tải đã nhận được nhiều sự thích thú, thậm chí nhiều người còn cho rằng trông như một gia đình nhỏ - Ảnh: FBNV

Đặc biệt, trong bài đăng này được chủ ý bởi một khung hình 3 người là Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng và bé Polo Huỳnh. Quý tử nhà Đàm Vĩnh Hưng cũng thoải mái chụp ảnh cùng nữ ca sĩ chứ không tỏ ra ngại ngùng hay khó chịu. Hình ảnh ngay khi đăng tải đã nhận được nhiều sự thích thú, thậm chí nhiều người còn cho rằng trông như một gia đình nhỏ.

Đàm Vĩnh Hưng vô tình xác nhận việc Mỹ Tâm đã có người yêu nên nhiều năm không thể họp mặt? - Ảnh 3
Không chỉ kết hợp ăn ý trên sân khấu mà ngoài cuộc sống cả 2 còn có mối quan hệ vô cùng thân thiết - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, tình bạn tri kỉ giữa các nghệ sĩ cũng khiến netizen xuýt xoa ngưỡng mộ không thôi và chúc cho họ vẫn luôn gắn kết như vậy. Trước đó, khi nói về tình cảm dành cho Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm đã thẳng thắn chia sẻ rằng: "Tôi biết anh Hưng thích tôi, tôi cũng có thích anh ấy, nhưng là một kiểu thích hoàn toàn khác".

Mỹ Tâm: Ngày trước khó khăn nhưng người ta luôn phải mời đi hát thì mới đi, chứ không có đi xin!

Mỹ Tâm: Ngày trước khó khăn nhưng người ta luôn phải mời đi hát thì mới đi, chứ không có đi xin!

Quan điểm làm nghề của Mỹ Tâm luôn gây chú ý bởi thể hiện sự nghiêm túc, biết mình - biết người.

Xem thêm
Từ khóa:   Mỹ Tâm Mỹ Tâm - Đàm Vĩnh Hưng Bạn trai Mỹ Tâm

TIN MỚI NHẤT

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 31 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 1 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 41 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 46 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 41 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 12 giờ 17 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 12 giờ 28 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang