Ái nữ nhà Quách Ngọc Ngoan - Phượng Chanel lần đầu lộ diện nhưng CĐM lại đổ dồn chú ý vào người phụ nữ 'bí ẩn' đang ẵm bồng

Nam diễn viên Quách Ngọc Ngoan chia sẻ đoạn clip ngắn ghi lại cảnh con gái Sumi được một người phụ nữ bồng bế.

Vào tháng 7/2020, diễn viên Quách Ngọc Ngoan đã thông báo với mọi người về việc mình và bà xã Phượng Chanel đã chính thức đăng ký kết hôn và có chung với nhau một bé gái 8 tháng tuổi. Tuy nhiên, sau 6 năm đồng hành, tháng 4/2021, Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan gây xôn xao "cõi mạng" khi được cho là đã "đường ai nấy đi".

Bất ngờ thay khi thời gian gần đây, cả hai lại có nhiều động thái "gương vỡ lại lành", cho thấy vẫn đang hạnh phúc bên nhau, bất chấp những "lời ra tiếng vào" từ cư dân mạng. Trước khi xuất hiện thông tin chia tay, cả hai thường xuyên xuất hiện ngọt ngào cùng nhau - Ảnh: Internet Mới đây trên trang cá nhân, Quách Ngọc Ngoan đã lần đầu tiên khoe rõ khuôn mặt con gái chung của cả hai dù trước đó liên tục giấu "kín như bưng". Theo đó nam diễn viên chia sẻ đoạn clip ngắn ghi lại cảnh con gái Sumi được một người phụ nữ bồng bế. Nhiều netizen ngay lập tức đồn đoán có thể người bế cô bé chính là Phượng Chanel.

Cả hai giấu con gái rất kỹ - Ảnh: FBNV Dù không quay cận mặt con gái, thế nhưng khoảnh khắc trong clip vẫn để lộ khuôn mặt bầu bĩnh, dễ thương của con gái Quách Ngọc Ngoan khiến cho dân tình "lụi tim". Cư dân mạng cho rằng người đang bế bé Sumi không ai khác chính là nữ doanh nhân - Ảnh chụp màn hình Thời gian gần đây, Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan thường xuyên tương tác trên mạng với nhau dù không hề xuất hiện cùng nhau như trước. Cách đây chưa lâu, nữ doanh nhân còn gửi lời chúc mừng sinh nhật tới con trai riêng của nam diễn viên và thân thiết gọi cậu bé là "anh trai của Sumi". Thời gian gần đây cặp đôi lộ nhiều hint hàn gắn - Ảnh: Internet Không chỉ vậy, nữ doanh nhân cũng chia sẻ bài hát Đôi mắt người xưa do Quách Ngọc Ngoan thể hiện. Điều đó làm CĐM đoán rằng cả hai đã quay trở lại bên nhau.

Nghi vấn Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel vẫn ở chung nhà hậu chia tay Mới đây, nam diễn viên Quách Ngọc Ngoan đã chia sẻ tấm ảnh chụp cùng con gái trên trang cá nhân. Tuy nhiên, nhiều người tinh ý đã phát hiện ra "điều bất thường" trong bức ảnh.

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