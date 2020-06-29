Ái nữ 12 tuổi nhà Trương Ngọc Ánh lại gây sốt với khoảnh khắc khoe chân dài cực phẩm: Hoa hậu tương lai đây rồi!

Dù đã ly hôn nhưng Trần Bảo Sơn và Trương Ngọc Ánh luôn dành sự quan tâm cùng những điều kiện vật chất tốt nhất cho con gái – Ảnh: FB

Trần Bảo Tiên (Devon) là con gái của cặp đôi diễn viên Trần Bảo Sơn và Trương Ngọc Ánh . Sinh ra trong một gia đình có bố mẹ đều là người nổi tiếng, Bảo Tiên luôn nhận được sự chú ý từ công chúng.

Ở tuổi 12, Bảo Tiên trông chững chạc hơn khá nhiều bạn bè cùng trang lứa – Ảnh: FB

Khoảng thời gian gần đây, con gái Trương Ngọc Ánh liên tục gây sốt với những hình ảnh “trổ mã” thành công ở tuổi 12 trên mạng xã hội. Trước đó không lâu, trong ngày bế giảng năm học, cô bé đã khiến dân mạng bấn loạn với loạt khoảnh khắc chụp cận mặt đầy xinh đẹp và thần thái.

Gương mặt với đường nét thanh tú của Bảo Tiên - Ảnh: FB

Mới đây nhất, trên trang Facebook cá nhân, Trần Bảo Sơn vừa khoe hình ảnh của Bảo Tiên đến người hâm mộ kèm dòng trạng thái cực tình cảm: “Con gái yêu”.

Qua hình ảnh đăng tải, Bảo Tiên gây ấn tượng với khuôn mặt khả ái cùng đôi chân dài miên man được sở hữu từ người mẹ siêu mẫu của mình. Nhiều cư dân mạng nhận xét cô bé sẽ sớm trở thành siêu mẫu hoặc hoa hậu trong tương lai.

Bảo Tiên khiến ai nấy đều phải ngẩn ngơ vì ra dáng thiếu nữ quá xinh đẹp – Ảnh: FB

Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, bạn bè và người hâm mộ không ngừng cảm thán trước vẻ ngoài của Bảo Tiên: “Chiều cao của mẹ, gương mặt của ba, em là cực phẩm của tạo hóa”, “Xinh đẹp, cao, thần thái ngút ngàn anh ạ”, “Chân dài quá anh ơi, hoa hậu tương lai”, “Siêu mẫu nè”, “Con gái lớn nhanh xinh quá”…