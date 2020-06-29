Ái nữ 12 tuổi nhà Trương Ngọc Ánh lại gây sốt với khoảnh khắc khoe chân dài cực phẩm: Hoa hậu tương lai đây rồi!

Con gái Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn được cư dân mạng nhận xét ngày càng xinh đẹp và hứa hẹn sẽ làm nên chuyện trong tương lai.
- Ái nữ 12 tuổi nhà Trần Bảo Sơn - Trương Ngọc Ánh ngày càng ra dáng thiếu nữ lại còn sở hữu đôi chân dài cực phẩm
- Con gái Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn "trổ mã" thành công khi bước sang tuổi 12, sở hữu chiều cao cùng nét đẹp vượt trội
Trần Bảo Tiên (Devon) là con gái của cặp đôi diễn viên Trần Bảo Sơn và Trương Ngọc Ánh. Sinh ra trong một gia đình có bố mẹ đều là người nổi tiếng, Bảo Tiên luôn nhận được sự chú ý từ công chúng.
Khoảng thời gian gần đây, con gái Trương Ngọc Ánh liên tục gây sốt với những hình ảnh “trổ mã” thành công ở tuổi 12 trên mạng xã hội. Trước đó không lâu, trong ngày bế giảng năm học, cô bé đã khiến dân mạng bấn loạn với loạt khoảnh khắc chụp cận mặt đầy xinh đẹp và thần thái.
Mới đây nhất, trên trang Facebook cá nhân, Trần Bảo Sơn vừa khoe hình ảnh của Bảo Tiên đến người hâm mộ kèm dòng trạng thái cực tình cảm: “Con gái yêu”.
Qua hình ảnh đăng tải, Bảo Tiên gây ấn tượng với khuôn mặt khả ái cùng đôi chân dài miên man được sở hữu từ người mẹ siêu mẫu của mình. Nhiều cư dân mạng nhận xét cô bé sẽ sớm trở thành siêu mẫu hoặc hoa hậu trong tương lai.
Dưới bài đăng, bạn bè và người hâm mộ không ngừng cảm thán trước vẻ ngoài của Bảo Tiên: “Chiều cao của mẹ, gương mặt của ba, em là cực phẩm của tạo hóa”, “Xinh đẹp, cao, thần thái ngút ngàn anh ạ”, “Chân dài quá anh ơi, hoa hậu tương lai”, “Siêu mẫu nè”, “Con gái lớn nhanh xinh quá”…