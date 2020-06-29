Ái nữ 12 tuổi nhà Trương Ngọc Ánh lại gây sốt với khoảnh khắc khoe chân dài cực phẩm: Hoa hậu tương lai đây rồi!

Hậu trường 29/06/2020 13:43

Con gái Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn được cư dân mạng nhận xét ngày càng xinh đẹp và hứa hẹn sẽ làm nên chuyện trong tương lai.

Trần Bảo Tiên (Devon) là con gái của cặp đôi diễn viên Trần Bảo Sơn và Trương Ngọc Ánh. Sinh ra trong một gia đình có bố mẹ đều là người nổi tiếng, Bảo Tiên luôn nhận được sự chú ý từ công chúng.

con gai truong ngoc anh 1

Dù đã ly hôn nhưng Trần Bảo Sơn và Trương Ngọc Ánh luôn dành sự quan tâm cùng những điều kiện vật chất tốt nhất cho con gái – Ảnh: FB

Khoảng thời gian gần đây, con gái Trương Ngọc Ánh liên tục gây sốt với những hình ảnh “trổ mã” thành công ở tuổi 12 trên mạng xã hội. Trước đó không lâu, trong ngày bế giảng năm học, cô bé đã khiến dân mạng bấn loạn với loạt khoảnh khắc chụp cận mặt đầy xinh đẹp và thần thái.

con gai truong ngoc anh 2

Ở tuổi 12, Bảo Tiên trông chững chạc hơn khá nhiều bạn bè cùng trang lứa – Ảnh: FB

con gai truong ngoc anh 3

con gai truong ngoc anh 4
Gương mặt với đường nét thanh tú của Bảo Tiên - Ảnh: FB

Mới đây nhất, trên trang Facebook cá nhân, Trần Bảo Sơn vừa khoe hình ảnh của Bảo Tiên đến người hâm mộ kèm dòng trạng thái cực tình cảm: “Con gái yêu”.

Qua hình ảnh đăng tải, Bảo Tiên gây ấn tượng với khuôn mặt khả ái cùng đôi chân dài miên man được sở hữu từ người mẹ siêu mẫu của mình. Nhiều cư dân mạng nhận xét cô bé sẽ sớm trở thành siêu mẫu hoặc hoa hậu trong tương lai.

con gai truong ngoc anh 5

con gai truong ngoc anh 6

Bảo Tiên khiến ai nấy đều phải ngẩn ngơ vì ra dáng thiếu nữ quá xinh đẹp – Ảnh: FB

con gai truong ngoc anh 7
Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, bạn bè và người hâm mộ không ngừng cảm thán trước vẻ ngoài của Bảo Tiên: “Chiều cao của mẹ, gương mặt của ba, em là cực phẩm của tạo hóa”, “Xinh đẹp, cao, thần thái ngút ngàn anh ạ”, “Chân dài quá anh ơi, hoa hậu tương lai”, “Siêu mẫu nè”, “Con gái lớn nhanh xinh quá”…

Trương Ngọc Ánh hội ngộ chồng cũ Bảo Sơn trong lễ bế giảng của con gái: Sau ly hôn vẫn giữ quan hệ đáng ngưỡng mộ!

Trương Ngọc Ánh hội ngộ chồng cũ Bảo Sơn trong lễ bế giảng của con gái: Sau ly hôn vẫn giữ quan hệ đáng ngưỡng mộ!

Khoảnh khắc Trương Ngọc Ánh, Trần Bảo Sơn và con gái cùng chung một khung hình khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Xem thêm
Từ khóa:   Trần Bảo Sơn và Trương Ngọc Ánh con gái Trần Bảo Sơn Bảo Tiên

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026