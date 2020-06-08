Ái nữ 12 tuổi nhà Trần Bảo Sơn - Trương Ngọc Ánh ngày càng ra dáng thiếu nữ lại còn sở hữu đôi chân dài cực phẩm

Trên trang Facebook cá nhân, nam diễn viên Trần Bảo Sơn vừa chia sẻ loạt khoảnh khắc mới nhất của con gái Bảo Tiên đến người hâm mộ. Theo đó, hai cha con nam diễn viên đã cùng nhau đi chơi dịp cuối tuần và có bữa tối thân mật cùng gia đình Bình Minh.

Bảo Tiên đang sống cùng mẹ nhưng thường xuyên đi chơi với ba vào cuối tuần – Ảnh: FB

Bẵng đi một thời gian, Bảo Tiên được nhận xét ngày càng ra dáng thiếu nữ. Dù chỉ mới 12 tuổi nhưng cô bé đã cao gần bằng ba và sở hữu đôi chân dài miên man giống hệt người mẹ nổi tiếng của mình. Nhiều người dự đoán ái nữ nhà Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn sẽ sớm trở thành mỹ nhân trong tương lai.

Một số hình ảnh xinh đẹp khác của bé Bảo Tiên - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, bạn bè và người hâm mộ để lại nhiều bình luận khen ngợi nhan sắc của bé Bảo Tiên: “Hai cha con đẹp quá, con gái sắp cao bằng ba rồi”, “Công chúa Devon xinh quá đi”, “Bé xinh quá”, “Con gái lớn nhanh và xinh quá anh”, “Ba có con gái là hạnh phúc nhất”, “Siêu mẫu tương lai đây rồi”…

Một số bình luận khen ngợi của cư dân mạng – Ảnh: FB

Hiện tại, con gái Trần Bảo Sơn đang theo học tại một trường quốc tế với học phí lên đến hàng trăm triệu mỗi năm. Được biết, cô bé có dự định sang Mỹ du học sau khi hoàn thành chương trình cấp 2.