Vượng Râu hạnh phúc khoe cận mặt 2 con trai vừa chào đời, tự hào là gia đình đông con nhất showbiz

Thông tin này do chính diễn viên hài Vượng Râu chia sẻ. Hiện anh và vợ đang tận hưởng niềm hạnh phúc khi hai thiên thần nhỏ chào đời khỏe mạnh.

Trên trang cá nhân, diễn viên Vượng Râu thu hút sự chú ý khi đăng tải hình ảnh cặp song sinh vừa chào đời. Được biết, vợ của nam danh hài đất Bắc vừa hạ sinh thành công hai "hoàng tử bé" vào sáng 7/6 tại một bệnh viện ở Hà Nội. Cặp song sinh nhà Vượng Râu nặng xấp xỉ 3kg và rất khỏe mạnh.

Diện mạo hai nhóc tỳ vừa chào đời được nam danh hài chia sẻ công khai - Ảnh: FB

Tổ ấm của diễn viên Vượng Râu ngày càng viên mãn khi đón thêm 2 con trai - Ảnh: FB

Nam danh hài tự hào khoe là gia đình đông con nhất làng giải trí: "Nhà em đã có thêm 2 thành viên. Cháu lớn là Bảo Quang. Cháu bé là Bảo Vinh ạ! 3 mẹ con cháu đã mẹ tròn con vuông. Hôm nay em chính thức công bố em được xếp vào hộ nghệ sĩ nghèo mà đông con nhất showbiz với 5 cháu ạ!".

Trước đó, Vượng Râu và bà xã Thu Hiền đã có 3 cô con gái xinh xắn, đáng yêu. Tuy sẽ rất vất vả để nuôi dạy 5 con khôn lớn, nhưng nam danh hài họ Nguyễn vẫn vô cùng vui vui mừng vì gia đình có thêm 2 thành viên.

Mọi người gửi lời chúc mừng - Ảnh: FB

Ngay sau khi đăng tải, bài viết của nam danh hài nhận về vô số bình luận chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ. Hầu hết mọi người đều tỏ ra bất ngờ trước tin vui của gia đình nam nghệ sĩ. Bởi trong quá trình vợ mang thai, anh hạn chế chia sẻ với công chúng.

Diễn viên Kha Ly viết: "Chúc mừng gia đình anh trai chào đón thêm 2 thiên thần nhỏ đáng yêu quá". Phương Mỹ Chi chúc mừng: "Hạnh phúc quá chú ơi! Con chúc 2 em mau ăn chóng lớn ạ". Thanh Thanh Hiền chia sẻ niềm vui với đồng nghiệp: "Mừng vui... chúc mẹ và các con mạnh khỏe, chúc cả nhà em hạnh phúc"...

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vuong-rau-hanh-phuc-khoe-can-mat-2-con-trai-vua-chao-doi-tu-hao-la-gia-dinh-dong-con-nhat-showbiz-361311.html