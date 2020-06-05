Diễn viên 'Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh' sinh con thứ 2 cho chồng Việt kiều, hé lộ hình ảnh đầu tiên của em bé

Diễn viên Khánh Hiền nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp khi báo tin hạ sinh con thứ 2 tại Mỹ. Hiện cô đang được chồng chăm sóc chu đáo.

Theo thông tin được đăng tải, diễn viên Khánh Hiền hạ sinh con thứ 2 tại Mỹ vào trưa 4/6. Em bé vừa ra đời là bé gái, nặng 3,3kg và được bố mẹ đặt tên là Ngô Khánh Lynn. Như vậy, tổ ấm của nữ diễn viên "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" đã viên mãn khi đủ nếp đủ tẻ. Con trai đầu lòng của cô nay đã 3 tuổi, thông minh ngoan ngoãn.

Hình ảnh đầu tiên của Khánh Hiền sau khi sinh con gái thành công - Ảnh: FB

Suốt quá trình 'vượt cạn' chồng Việt kiều luôn kề cận động viên vợ - Ảnh: FB

Hình ảnh đầu tiên của em bé cũng được vợ chồng nghệ sĩ hé lộ - Ảnh: Cắt từ clip

Hiện sức khỏe của Khánh Hiền và con gái đều ổn định. Cô vẫn được các bác sĩ theo dõi, ông xã kề cận chăm sóc chu đáo.

Nữ diễn viên chia sẻ, sau khi con gái cứng cáp, cô sẽ đưa bé về Việt Nam và tiếp tục theo đuổi đam mê phim ảnh. "Tôi nhớ nghề, nhớ phim trường từ khi sang Mỹ dưỡng thai. Tôi mong con cứng cáp, mọi việc ổn để sớm trở về nước đóng phim".

Trong lần mang thai thứ 2, Khánh Hiền tăng hơn 12kg - Ảnh: FB

Diễn viên Khánh Hiền cũng không ngại tiết lộ, lần mang thai này cô và ông xã bị vỡ kế hoạch. Bởi sau khi sinh con đầu lòng vào năm 2017, cô đã lên nhiều kế hoạch để trở lại với nghệ thuật. Tuy nhiên, nữ diễn viên bất ngờ mang thai, vì thế mọi dự định đành tạm hoãn. Chuẩn bị đón con thứ 2 ra đời, cô đã trở về Mỹ từ giữa năm 2019 để nghỉ ngơi, dưỡng thai.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dien-vien-toi-thay-hoa-vang-tren-co-xanh-sinh-con-thu-2-cho-chong-viet-kieu-he-lo-hinh-anh-dau-tien-cua-em-be-360942.html