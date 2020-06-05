Diễn viên 'Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh' sinh con thứ 2 cho chồng Việt kiều, hé lộ hình ảnh đầu tiên của em bé

Hậu trường 05/06/2020 15:47

Diễn viên Khánh Hiền nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp khi báo tin hạ sinh con thứ 2 tại Mỹ. Hiện cô đang được chồng chăm sóc chu đáo.

Theo thông tin được đăng tải, diễn viên Khánh Hiền hạ sinh con thứ 2 tại Mỹ vào trưa 4/6. Em bé vừa ra đời là bé gái, nặng 3,3kg và được bố mẹ đặt tên là Ngô Khánh Lynn. Như vậy, tổ ấm của nữ diễn viên "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" đã viên mãn khi đủ nếp đủ tẻ. Con trai đầu lòng của cô nay đã 3 tuổi, thông minh ngoan ngoãn.

dien vien khanh hien sinh con
Hình ảnh đầu tiên của Khánh Hiền sau khi sinh con gái thành công - Ảnh: FB
dien vien khanh hien sinh con 1
Suốt quá trình 'vượt cạn' chồng Việt kiều luôn kề cận động viên vợ - Ảnh: FB
dien vien khanh hien sinh con 2
Hình ảnh đầu tiên của em bé cũng được vợ chồng nghệ sĩ hé lộ - Ảnh: Cắt từ clip

Hiện sức khỏe của Khánh Hiền và con gái đều ổn định. Cô vẫn được các bác sĩ theo dõi, ông xã kề cận chăm sóc chu đáo.

Nữ diễn viên chia sẻ, sau khi con gái cứng cáp, cô sẽ đưa bé về Việt Nam và tiếp tục theo đuổi đam mê phim ảnh. "Tôi nhớ nghề, nhớ phim trường từ khi sang Mỹ dưỡng thai. Tôi mong con cứng cáp, mọi việc ổn để sớm trở về nước đóng phim".

Diễn viên 'Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh' sinh con thứ 2 cho chồng Việt kiều, hé lộ hình ảnh đầu tiên của em bé - Ảnh 4
Trong lần mang thai thứ 2, Khánh Hiền tăng hơn 12kg - Ảnh: FB

Diễn viên Khánh Hiền cũng không ngại tiết lộ, lần mang thai này cô và ông xã bị vỡ kế hoạch. Bởi sau khi sinh con đầu lòng vào năm 2017, cô đã lên nhiều kế hoạch để trở lại với nghệ thuật. Tuy nhiên, nữ diễn viên bất ngờ mang thai, vì thế mọi dự định đành tạm hoãn. Chuẩn bị đón con thứ 2 ra đời, cô đã trở về Mỹ từ giữa năm 2019 để nghỉ ngơi, dưỡng thai.

Hòa Minzy gửi lời cảm ơn chồng và mẹ chồng, đặc biệt còn nhắc tới chi tiết này như ngầm xác nhận đã sinh con?

Hòa Minzy gửi lời cảm ơn chồng và mẹ chồng, đặc biệt còn nhắc tới chi tiết này như ngầm xác nhận đã sinh con?

Có vẻ như ngày Hòa Minzy chia sẻ về niềm vui của mình với công chúng không còn xa nữa.

Xem thêm
Từ khóa:   Khánh Hiền Khánh Hiền sinh con sao Việt sinh con

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 38 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 33 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 8 giờ 20 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

Tin y tế 8 giờ 51 phút trước
TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 8 giờ 53 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Đời sống 9 giờ 10 phút trước
Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Đời sống 9 giờ 45 phút trước
3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026