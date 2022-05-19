Việc có thai ngoài ý muốn sau khi chia tay bạn trai là điều Trà Ngọc Hằng không thể tưởng tượng. Cô từng hai lần vào viện để phá bỏ đứa bé nhưng bản năng làm mẹ không cho phép điều đó.

Tại Chat với mẹ bỉm sữa cùng Ngọc Lan, Trà Ngọc Hằng nghẹn lòng tiết lộ thời gian khó khăn khi gác sự nghiệp để làm mẹ đơn thân. Sau khi chia tay bạn trai cũng là thời điểm Trà Ngọc Hằng quyết định sang Mỹ du học ngành thiết kế thời trang. Thế nhưng, mọi kế hoạch dường như chấm dứt khi cô phát hiện mình đã mang thai với người yêu cũ. Phải thử hết 7 que thử thai cô mới chấp nhận sự thật trong lo lắng. "Khi biết có thai, tôi không có cảm giác vui mà lo lắng nhiều hơn. Tôi vừa dồn hết tiền lo cho gia đình thì tương lai sao có thể lo cho em bé. Tôi quyết định về Việt Nam. Đi khám bác sĩ bảo thai đã hơn 3 tháng, tôi mới báo cho người cũ biết thì bạn đó nói 'tùy Hằng'. Thật sự bây giờ nhắc lại cũng phải xin lỗi con vì có khoảng thời gian tôi đã định không giữ con. Tôi và bạn đến bệnh viện để bỏ. Nói chuyện với bác sĩ xong tôi khóc và khi chuẩn bị lên bàn mổ thì quyết định bỏ về. Khoảng hơn 6 tháng, tôi nhớ đã cãi nhau với bố của con. Tôi ức chế quá nên đến bệnh viện với ý định bỏ con lần nữa. Bác sĩ bảo bỏ là hai mẹ con chắc chết luôn thì tôi lại đi về. Tôi biết chia sẻ như vậy sau này con nhìn lại sẽ buồn, nhưng hy vọng con sẽ hiểu được nỗi niềm và quá trình tại sao tôi nghĩ đến vấn đề đó", Trà Ngọc Hằng nghẹn ngào kể.

Trà Ngọc Hằng xúc động khi kể về quãng thời gian mang thai con gái - Ảnh: Chat với mẹ bỉm sữa Á hậu Việt Nam quốc tế 2011 cho biết cô đã giấu gia định chuyện mang thai suốt 7 tháng trời, đồng thời rút lui khỏi làng giải trí trong thời gian này. Mãi sau đó, Trà Ngọc Hằng mới thú nhận với gia đình và được bố mẹ cởi mở đón nhận. Điều này giúp người đẹp thoải mái, yên tâm tận hưởng hành trình làm mẹ. Chia sẻ của Trà Ngọc Hằng khiến Ngọc Lan không khỏi xuýt xoa trước sự kiên trì và tâm lý vững vàng để cô vượt qua những ngày tháng mang thai cô đơn. Sinh con là một quá trình chịu nhiều đau đớn, nhưng nuôi con lại gian nan hơn gấp bội. Chuỗi ngày chăm sóc con đau ốm từng khiến Trà Ngọc Hằng khóc cạn nước mắt. "Sau khi chào đời, bé bị phổi và da vàng nên phải ở lại bệnh viện. Bé còn bị suyễn và bệnh dạ dày. Tôi đưa con đi bệnh viện liên tục thành thói quen, cứ 2-3 ngày lại đi. Bé khoảng 1 tuổi là biết tự thao tác đeo dây vào mặt khiến tôi như đứt ruột. Phải đến 3 tuổi, bé mới ổn định sức khỏe. Mỗi lần đưa con đi bệnh viện mình lại tủi thân vì phải một mình chăm con, nước mắt cứ rơi rớt", Trà Ngọc Hằng kể.

Nuôi con một mình mà không có người đàn ông bên cạnh, Trà Ngọc Hằng từng tủi thân nhưng cô đã mạnh mẽ vượt qua. Vất vả nhiều, nhưng trong hành trình nuôi con, Trà Ngọc Hằng chưa bao giờ muốn buông bỏ mà chỉ ước mình sinh con sớm hơn. Khi đề cập đến tình cũ, người đẹp thẳng thắn chia sẻ: “Đúng là tôi không tránh được những phút giây chạnh lòng rơi nước mắt. Bạn đó có nói muốn chia sẻ, chịu trách nhiệm nhưng tôi không thích. Có nhiều chị bạn luật sư nói tôi nên cho con theo họ cha để sau này có nhiều lợi ích cho con, nhưng tôi không làm như vậy. Khi tôi đã quyết định giữ con thì con là con của tôi". Ngọc Lan đồng cảm với Trà Ngọc Hằng về quãng thời gian một mình nuôi con - Ảnh: Chat với mẹ bỉm sữa Lắng nghe câu chuyện của khách mời, Ngọc Lan nhiều lần xót xa nhưng cũng dành sự nể phục trước sự mạnh mẽ của Trà Ngọc Hằng. Cô bày tỏ: "Tôi thích Hằng ở chỗ Hằng rất có trách nhiệm với quyết định của mình. Có thể lúc Hằng đến bệnh viện muốn giải quyết cái thai, khi ấy mình còn bồng bột, còn trẻ con. Nhưng khi đã đi về, Hằng có trách nhiệm với nó, trách nhiệm với quyết định của mình cho đến thời điểm hiện tại". Trà Ngọc Hằng bên con gái Sophia - Ảnh: FBNV Được biết, Trà Ngọc Hằng sinh con vào năm 2018, là một bé gái tên thân mậ là Sophia. Đến khi con tròn 1 tuổi thì Á hậu mới công khai con với công chúng. Trong buổi tiệc thôi nôi của con, người đẹp cho biết muốn dành những điều tốt nhất cho cô con gái bé nhỏ và tích góp một khoản để lo cho con gái đến khi bé 18 tuổi.

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