Á hậu Phương Nhi chính thức sang Nhật dự thi Hoa hậu Quốc tế 2023, nhan sắc gây chú ý ở sân bay.

Tại sân bay, người đẹp quê Thanh Hóa thu hút mọi ánh nhìn khi diện trang phục màu hồng nền nã, thanh lịch và toát lên vẻ đẹp ngọt ngào vốn có của bản thân.

Nguyễn Phương Nhi đạt danh hiệu Á hậu 2 Miss World Vietnam 2022 với chiều cao 1m70, số 80-57-88 cm. Cô còn sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, ngọt ngào nên được người hâm mộ ưu ái đặt cho biệt danh "thần tiên tỷ tỷ". Tháng 5 vừa qua, người đẹp được bổ nhiệm trở thành đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Quốc tế 2023. Mới đây nhất, tối 10/10, Á hậu Phương Nhi đã chính thức lên đường đến Nhật Bản để dự thi Hoa hậu Quốc tế 2023 (Miss International). Tại sân bay, người đẹp quê Thanh Hóa thu hút mọi ánh nhìn khi diện trang phục màu hồng nền nã, thanh lịch và toát lên vẻ đẹp ngọt ngào vốn có của bản thân. Gia đình, bạn bè và người hâm mộ cũng có mặt để ủng hộ tinh thần cho người đẹp.

Tối 10/10, Á hậu Phương Nhi đã chính thức lên đường đến Nhật Bản để dự thi Hoa hậu Quốc tế 2023 (Miss International) Vừa qua, trang chính thức của Miss International (Hoa hậu Quốc tế) đã hé lộ profile của Á hậu Phương Nhi trước thềm cuộc thi. Bất ngờ, người đẹp nhận về lượt tương tác khủng nhờ vẻ đẹp vô cùng ngọt ngào và xinh xắn. Dàn Hoa, Á hậu nhà Sen vàng đến cổ vũ tinh thần người đẹp Cô đã tự giới thiệu bản thân là sinh viên Đại học, đại sứ thương hiệu, người mẫu cùng nội dung như sau: "Tôi là sinh viên Đại học Luật Hà Nội chuyên ngành Luật kinh doanh và thương mại quốc tế, đồng thời là một ngôi sao giải trí và có ảnh hưởng trên mạng xã hội. Tôi có 1,1 triệu người theo dõi trên TikTok, hơn 500.000 người theo dõi trên Instagram và gần 400.000 người theo dõi trên Facebook. Tôi được khen có vẻ đẹp quyến rũ làm say đắm người hâm mộ, họ còn gọi tôi là "thần tiên tỷ tỷ", từng diễn xuất trong MV của một ca sĩ nổi tiếng ở quê hương. Là nàng thơ của một số nhà thiết kế nổi tiếng, tôi là First Face và Vedette trong các show thời trang, là đại sứ và KOL cho hơn 30 thương hiệu cao cấp, hơn hết tôi còn tham gia nhiều hoạt động cộng đồng thông qua các chương trình tình nguyện trên khắp cả nước".

Gia đình và người hâm mộ có mặt tại sân bay Chỉ sau vài giờ, hình ảnh của Phương Nhi trên page Miss International đã đạt hơn 47 nghìn lượt thích, 4 nghìn 6 trăm lượt bình luận và gần 1 nghìn lượt chia sẻ. Sự "phủ sóng" của người đẹp về mặt truyền thông trong cuộc thi này dù chỉ mới đăng ảnh chân dung đã làm cho không ít khán giả vô cùng bất ngờ. Hình ảnh của Phương Nhi trên page Miss International đã đạt hơn 47 nghìn lượt thích, 4 nghìn 6 trăm lượt bình luận và gần 1 nghìn lượt chia sẻ Hiện tại, Á hậu Phương Nhi đang là đại diện được các chuyên gia quốc tế đánh giá cao ở nhiều bảng xếp hạng. Cô liên tục bình chọn có khả năng lọt vào Top 10 chung cuộc của Miss International 2023. Ngoài ra, người đẹp cũng đang là thí sinh dẫn đầu lượt vote (khu vực Châu Á) trên trang chủ cuộc thi. Theo ban tổ chức, thí sinh sở hữu lượt bình chọn cao nhất sẽ có khả năng lọt vào Top 15 chung cuộc. Đây là một tín hiệu vui cho con đường đi đến vương miện của người đẹp ngày một gần hơn. Hiện tại, Á hậu Phương Nhi đang là đại diện được các chuyên gia quốc tế đánh giá cao ở nhiều bảng xếp hạng Trước khi khởi hành đi Nhật, chia sẻ với truyền thông, Phương Nhi cho biết dự định của mình: "Mục tiêu đầu tiên của tôi là có thể giao lưu, kết bạn và trải nghiệm được thật nhiều điều tại cuộc thi. Và quan trọng hơn, tôi vẫn sẽ nỗ lực để đem về kết quả tốt nhất cho quê nhà. Điểm yếu của tôi có lẽ là việc sắp xếp thời gian. Đến Nhật, tôi không có sự đồng hành của ê-kíp bên cạnh nên phải tự chuẩn bị tất cả. Hiện, tôi đang cố gắng học cách cải thiện điểm yếu của mình để mọi thứ được chỉn chu nhất". Phương Nhi hạnh phúc khi được bổ nhiệm là đại diện Việt Nam tham gia Hoa hậu Quốc tế 2023 Chung kết Hoa hậu Quốc tế 2023 sẽ diễn ra vào ngày 26/10, tại Tokyo, Nhật Bản. Đương kim Hoa hậu là Jasmin Selberg (đến từ Đức) sẽ trao lại vương miện cho người kế nhiệm.

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