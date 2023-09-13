Á hậu Phương Anh khoe loạt ảnh cô dâu xinh như mộng trước thềm ngày cưới, không cầu kì vẫn toát lên hết vẻ ngọt ngào!

Trước thềm ngày trọng đại, mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Á hậu Phương Anh đã đăng tải loạt ảnh trong váy cưới thu hút đông đảo sự quan tâm từ khán giả.

Vào ngày 8/7 vừa qua, lễ ăn hỏi của Á hậu Phương Anh và chồng tiến sĩ Đức Hồ diễn ra thu hút nhiều sự quan tâm và lời chúc phúc. Được biết, hiện tại cặp đôi cũng đang tất bật chuẩn bị cho hôn lễ được tổ chức vào ngày 17/9 tại thành phố Hồ Chí Minh. Dự kiến ngày vui của cặp đôi sẽ có sự xuất hiện của hàng loạt mỹ nhân đình đám trong showbiz Việt góp mặt như Đỗ Hà, Ngọc Thảo, Lương Thuỳ Linh, Thuỳ Tiên,... Vào ngày 8/7 vừa qua, lễ ăn hỏi của Á hậu Phương Anh và chồng tiến sĩ Đức Hồ diễn ra thu hút nhiều sự quan tâm và lời chúc phúc Trước thềm ngày trọng đại, mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Á hậu Phương Anh đã đăng tải loạt ảnh trong váy cưới thu hút đông đảo sự quan tâm từ khán giả. Trong ảnh, Phương Anh diện một bộ váy cô dâu màu trắng tinh khôi và phần cắt xẻ ở vòng một giúp cô khoe được xương quai xanh xịn xò. Dù kiểu dáng đơn giảm nhưng vẫn tôn lên nhan sắc ngọt ngào và yêu kiều hết nấc của nàng á hậu.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Á hậu Phương Anh đã đăng tải loạt ảnh trong váy cưới thu hút đông đảo sự quan tâm từ khán giả Dưới phần bình luận, nhiều người cũng dành lời khen cho cô nàng vì nhan sắc vô cùng rạng rỡ, xinh đẹp. Những bộ váy cưới được Phương Anh diện cũng làm toát lên nét đẹp vốn có của cô nàng và khiến ai nấy không thể rời mắt.

Trong ảnh, Phương Anh diện một bộ váy cô dâu màu trắng tinh khôi và phần cắt xẻ ở vòng một giúp cô khoe được xương quai xanh xịn xò Cách đây không lâu, Á hậu Phương Anh cũng hé lộ "tổ ấm" sau khi về chung một nhà với chồng tiến sĩ. Ngôi nhà được thiết kế theo sở thích của Đức Hồ và Phương Anh. Phòng khách sẽ theo phong cách Parisian nhẹ nhàng, tối giản nhưng không kém phần sang trọng. Điểm đặc biệt chính là cửa sổ có hướng đón hoàng hôn và nhìn bao quát toàn cảnh thành phố.

Cách đây không lâu, Á hậu Phương Anh cũng hé lộ "tổ ấm" sau khi về chung một nhà với chồng tiến sĩ Theo tìm hiểu, ngôi nhà có vị trí tại quận Bình Thạnh, là một trong những dự án đắt đỏ với chiếc view triệu đô, ước tính giá trị căn hộ lên đến hàng tỷ đồng. Ngay sau khi đăng tải, đoạn video đã khiến nhiều người trầm trồ. Ở tuổi 25, không chỉ sở hữu học vấn khủng, công việc ổn định, Phương Anh cùng chồng còn có khối tài sản "khủng" đáng mơ ước. Á hậu sinh năm 1998 đã được bạn trai cầu hôn lãng mạn trong một show thời trang tại Phú Quốc Chồng của Phương Anh tên Đức Hồ, sinh năm 1994 và hiện đang theo học Tiến sĩ tại Anh. Phương Anh và Đức Hồ đã có thời gian hơn 1 năm yêu đương kín tiếng trước khi quyết định công khai mối quan hệ vào tháng 4/2023. Á hậu sinh năm 1998 đã được bạn trai cầu hôn lãng mạn trong một show thời trang tại Phú Quốc.

Trước thềm ngày cưới, Á hậu Phương Anh xả kho clip đu trend cực tình cảm với chồng tiến sĩ Khi chung một khung hình, người đẹp sinh năm 1998 và ông xã Đắc Đức được khen ngợi đẹp đôi, là cặp trai tài gái sắc.

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