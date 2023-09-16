Á hậu Phương Anh có hành động bất ngờ cận kề ngày cưới, dân tình ùa vào khen nức nở

Hậu trường 16/09/2023 17:00

Hành động mới đây của Á hậu Phương Anh đã nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ.

Đầu tháng 6/2023, nàng Á hậu nhà Sen Vàng đã cùng chồng sang Pháp du lịch kết hợp chụp ảnh cưới. Thế nhưng, nhằm để san sẻ sự mất mát to lớn đến những nạn nhân qua đời trong vụ cháy chung cư mini tại phường Khương Hạ, Á hậu Phương Anh cùng chồng đã quyết định dời ngày "khoe" bộ ảnh cưới đến người hâm mộ. 

Người đẹp viết: "Vốn dĩ Phương Anh rất háo hức để có thể khoe với mọi người bộ ảnh cưới của mình. Không phải vì bộ ảnh được chụp tại Pháp mà vì nó có câu chuyện kỉ niệm của Phương Anh và anh Đức. Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui bé nhỏ cá nhân thì những ngày qua lại xảy ra những sự mất mát quá lớn dưới bầu trời Hà Nội. Do đó Phương Anh chỉ xin đăng tải 1 tấm ảnh nhờ mọi người lưu giúp ngày “hẹn” đến cùng vợ chồng Phương Anh nhé. Xin cám ơn cả nhà.

Phương Anh xin chân thành cảm ơn anh L. đã cảm thông và ủng hộ em trong quyết định này. Phương Anh biết các nhiếp ảnh gia đã vô cùng tâm huyết khi hỗ trợ Phương Anh lưu lại những khoảnh khắc đẹp của hai vợ chồng, nhưng Phương Anh tin sự chia sẻ và cảm thông lúc này sẽ là khoảnh khắc đẹp và ý nghĩa nhất"

Hành động của Phương Anh đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ. Rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ và hết lời khen ngợi vì hành động tinh tế của vợ chồng Á hậu Phương Anh.

Á hậu Phương Anh có hành động bất ngờ cận kề ngày cưới, dân tình ùa vào khen nức nở - Ảnh 1
Hành động của Phương Anh đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.

Đầu tháng 7/2023, Á hậu Phương Anh đã làm lễ vu quy với bạn trai doanh nhân. Đám hỏi của người đẹp được tổ chức tại nhà riêng ấm cúng. Trước đó vào tháng 4, Phương Anh được chồng cầu hôn tại sự kiện thời trang ở Phú Quốc, Kiên Giang.

Á hậu Phương Anh có hành động bất ngờ cận kề ngày cưới, dân tình ùa vào khen nức nở - Ảnh 2
Đầu tháng 7/2023, Á hậu Phương Anh đã làm lễ vu quy với bạn trai doanh nhân.
Á hậu Phương Anh có hành động bất ngờ cận kề ngày cưới, dân tình ùa vào khen nức nở - Ảnh 3
Trước đó vào tháng 4, Phương Anh được chồng cầu hôn tại sự kiện thời trang ở Phú Quốc, Kiên Giang.

Hôn phu của Phương Anh là doanh nhân Đức Hồ, hơn cô 4 tuổi và học tiến sĩ ở Anh. Sau hơn một năm hẹn hò, cả hai đã quyết định tiến đến hôn nhân với sự ủng hộ của gia đình và bạn bè. Nàng hậu cho biết chồng sắp cưới là một người tâm lý, luôn quan tâm và ủng hộ cô theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật. Đám cưới Á hậu Phương Anh sẽ diễn ra vào ngày 17/9 quy tụ dàn người đẹp đình đám.

Á hậu Phương Anh có hành động bất ngờ cận kề ngày cưới, dân tình ùa vào khen nức nở - Ảnh 4
Hôn phu của Phương Anh là doanh nhân Đức Hồ, hơn cô 4 tuổi và học tiến sĩ ở Anh.
Á hậu Phương Anh có hành động bất ngờ cận kề ngày cưới, dân tình ùa vào khen nức nở - Ảnh 5
Sau hơn một năm hẹn hò, cả hai đã quyết định tiến đến hôn nhân với sự ủng hộ của gia đình và bạn bè.

Phạm Ngọc Phương Anh sinh năm 1998, đoạt Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô thành thạo 2 ngoại ngữ, có chứng chỉ IELTS 8.0 và DALF C1 cho tiếng Pháp.

Tháng 12/2022, Phương Anh đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Miss International 2022. Dù được đánh giá cao song người đẹp 9X không mang về thành tích tốt.

Á hậu Phương Anh có hành động bất ngờ cận kề ngày cưới, dân tình ùa vào khen nức nở - Ảnh 6
Phương Anh là đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Miss International 2022.
Á hậu Phương Anh khoe loạt ảnh cô dâu xinh như mộng trước thềm ngày cưới, không cầu kì vẫn toát lên hết vẻ ngọt ngào!

Á hậu Phương Anh khoe loạt ảnh cô dâu xinh như mộng trước thềm ngày cưới, không cầu kì vẫn toát lên hết vẻ ngọt ngào!

Trước thềm ngày trọng đại, mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Á hậu Phương Anh đã đăng tải loạt ảnh trong váy cưới thu hút đông đảo sự quan tâm từ khán giả.

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