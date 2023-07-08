Tối ngày 7/7, trên trang cá nhân, á hậu Phương Anh bất ngờ "đánh úp" bằng bức ảnh lễ vu quy tại nhà riêng của cô. Người đẹp xác nhận, cô và ông xã sẽ tổ chức lễ vu quy và rước dâu vào sáng mai 8/7. Hiện mọi công tác chuẩn bị hoàn tất. Cô cũng rất háo hức, hạnh phúc cho giây phút quan trọng.

Theo hình ảnh được chi sẻ, Á hậu Phương Anh lộ diện rạng rỡ, xinh đẹp trước ngày làm vợ người ta

Theo hình ảnh được chi sẻ, Á hậu Phương Anh lộ diện rạng rỡ, xinh đẹp trước ngày làm vợ người ta. Không gian của lễ gia tiên được sử dụng toàn bộ hoa tươi, trang trí nhà vô cùng chỉn chu và hoành tráng cho sự kiện đặc biệt này. Trước đó ít ngày, Á hậu Phương Anh cũng đã thử áo dài cưới, trang phục của cặp đôi mang đậm nét truyền thống. Theo chia sẻ, lễ tân hôn và vu quy của cặp đôi sẽ diễn ra vào sáng 8/7 tại TP.HCM, dự kiến quy tụ nhiều sao Việt, nàng hậu đình đám.