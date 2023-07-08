Người đẹp xác nhận, cô và ông xã sẽ tổ chức lễ vu quy và rước dâu vào sáng mai 8/7. Hiện mọi công tác chuẩn bị hoàn tất. Cô cũng rất háo hức, hạnh phúc cho giây phút quan trọng.
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Tối ngày 7/7, trên trang cá nhân, á hậu Phương Anh bất ngờ "đánh úp" bằng bức ảnh lễ vu quy tại nhà riêng của cô. Người đẹp xác nhận, cô và ông xã sẽ tổ chức lễ vu quy và rước dâu vào sáng mai 8/7. Hiện mọi công tác chuẩn bị hoàn tất. Cô cũng rất háo hức, hạnh phúc cho giây phút quan trọng.
Theo hình ảnh được chi sẻ, Á hậu Phương Anh lộ diện rạng rỡ, xinh đẹp trước ngày làm vợ người ta. Không gian của lễ gia tiên được sử dụng toàn bộ hoa tươi, trang trí nhà vô cùng chỉn chu và hoành tráng cho sự kiện đặc biệt này. Trước đó ít ngày, Á hậu Phương Anh cũng đã thử áo dài cưới, trang phục của cặp đôi mang đậm nét truyền thống. Theo chia sẻ, lễ tân hôn và vu quy của cặp đôi sẽ diễn ra vào sáng 8/7 tại TP.HCM, dự kiến quy tụ nhiều sao Việt, nàng hậu đình đám.
Phương Anh là á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020, đại diện nước nhà thi Hoa hậu Quốc tế 2022. Cô được khán giả ưu ái gọi là “Á hậu học giỏi” với hàng loạt thành tích ấn tượng cùng trình độ ngoại ngữ nổi bật. Ông xã của người đẹp tên Đức Hồ, sinh năm 1994, hiện học Tiến sĩ ở Anh. Họ quen nhau hơn một năm trước khi quyết định về chung một nhà. Trong suốt thời gian quen nhau, Đức Hồ hết mực quan tâm, ủng hộ bạn gái trong các hoạt động nghệ thuật.
Trước đó, chiều 8/4, khi Á hậu Phương Anh tham gia một show diễn thời trang tổ chức ở địa điểm Cầu Hôn, Phú Quốc với tư cách khách mời. Ngay trong chương trình, Á hậu Việt Nam 2020 đã được bạn trai ngỏ lời cầu hôn dưới ánh hoàng hôn lãng mạn. Sau màn cầu hôn, cả hai bước xuống sân khấu trong những tràng pháo tay chúc phúc.