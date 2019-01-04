1 tháng sau đám cưới với chồng đại gia U40, Á hậu Thanh Tú bất ngờ bị bạn để lộ tin có bầu

Mới đây, trên trang cá nhân, Á hậu Thanh Tú khoe ảnh rạng ngời trong chuyến trăng mật tại nước ngoài. Dưới bài viết, cô nàng nhận được nhiều lời khen ngợi vì nhan sắc xinh đẹp sau 1 tháng lên xe hoa.

Tuy nhiên, điều gây chú ý nhất là một người quen của Thanh Tú vô tình để lộ chuyện cô đang mang thai con đầu lòng. Cụ thể, người này để lại lời động viên dưới phần bình luận: “Kệ họ em ơi, nói chán thì thôi, giữ sức khỏe cho bản thân với cho em bé nữa nhé! Bảo trọng".