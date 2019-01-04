1 tháng sau đám cưới với chồng đại gia U40, Á hậu Thanh Tú bất ngờ bị bạn để lộ tin có bầu

Thông tin Á hậu Thanh Tú đang mang thai sau 1 tháng kết hôn với ông xã đại gia hơn tuổi khiến dư luận xôn xao.
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Mới đây, trên trang cá nhân, Á hậu Thanh Tú khoe ảnh rạng ngời trong chuyến trăng mật tại nước ngoài. Dưới bài viết, cô nàng nhận được nhiều lời khen ngợi vì nhan sắc xinh đẹp sau 1 tháng lên xe hoa.
Tuy nhiên, điều gây chú ý nhất là một người quen của Thanh Tú vô tình để lộ chuyện cô đang mang thai con đầu lòng. Cụ thể, người này để lại lời động viên dưới phần bình luận: “Kệ họ em ơi, nói chán thì thôi, giữ sức khỏe cho bản thân với cho em bé nữa nhé! Bảo trọng".
Á hậu Thanh Tú kết hôn với ông xã đại gia U40 vào đầu tháng 12 vừa qua. Trong ngày cưới của mình, chân dài này gây xôn xao khi lộ vòng 2 to bất thường. Không chỉ vậy, dân mạng còn phát tán hình ảnh Thanh Tú xuất hiện tại bệnh viện trước ngày cưới. Với chi tiết này, không ít người hoài nghi thông tin cô nàng có bầu là thật.
Hiện tại, người hâm mộ không ngừng gửi lời chúc mừng đến Á hậu Thanh Tú dù cô chưa chính thức lên tiếng xác nhận "tin vui" với công chúng.