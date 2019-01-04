1 tháng sau đám cưới với chồng đại gia U40, Á hậu Thanh Tú bất ngờ bị bạn để lộ tin có bầu

Hậu trường 04/01/2019 17:05

Thông tin Á hậu Thanh Tú đang mang thai sau 1 tháng kết hôn với ông xã đại gia hơn tuổi khiến dư luận xôn xao.

Mới đây, trên trang cá nhân, Á hậu Thanh Tú khoe ảnh rạng ngời trong chuyến trăng mật tại nước ngoài. Dưới bài viết, cô nàng nhận được nhiều lời khen ngợi vì nhan sắc xinh đẹp sau 1 tháng lên xe hoa.

Tuy nhiên, điều gây chú ý nhất là một người quen của Thanh Tú vô tình để lộ chuyện cô đang mang thai con đầu lòng. Cụ thể, người này để lại lời động viên dưới phần bình luận: “Kệ họ em ơi, nói chán thì thôi, giữ sức khỏe cho bản thân với cho em bé nữa nhé! Bảo trọng".

1 tháng sau đám cưới với chồng đại gia U40, Á hậu Thanh Tú bất ngờ bị bạn để lộ tin có bầu - Ảnh 1
Thanh Tú khoe ảnh trong chuyến đi hưởng tuần trăng mật tại London - Ảnh: Instagram
1 tháng sau đám cưới với chồng đại gia U40, Á hậu Thanh Tú bất ngờ bị bạn để lộ tin có bầu - Ảnh 2
Dưới phần bình luận, cô nàng được một người bạn gửi lời động viên nhưng đã vô tình để lộ chuyện bầu bí: 'Giữ sức khỏe cho bản thân với cho em bé nữa' - Ảnh: Instagram

Á hậu Thanh Tú kết hôn với ông xã đại gia U40 vào đầu tháng 12 vừa qua. Trong ngày cưới của mình, chân dài này gây xôn xao khi lộ vòng 2 to bất thường.  Không chỉ vậy, dân mạng còn phát tán hình ảnh Thanh Tú xuất hiện tại bệnh viện trước ngày cưới. Với chi tiết này, không ít người hoài nghi thông tin cô nàng có bầu là thật. 

1 tháng sau đám cưới với chồng đại gia U40, Á hậu Thanh Tú bất ngờ bị bạn để lộ tin có bầu - Ảnh 3
Á hậu Thanh Tú kết hôn với chồng đại gia hơn 16 tuổi vào ngày 2/12/2018. Ông xã Á hậu Việt Nam 2016 tên Nguyễn Thành Phương, là doanh nhân thành đạt, giàu có - Ảnh: Internet
1 tháng sau đám cưới với chồng đại gia U40, Á hậu Thanh Tú bất ngờ bị bạn để lộ tin có bầu - Ảnh 4
Thanh Tú vướng nghi án bầu bí khi lộ vòng 2 lùm lùm trong ngày vu quy - Ảnh: Internet
1 tháng sau đám cưới với chồng đại gia U40, Á hậu Thanh Tú bất ngờ bị bạn để lộ tin có bầu - Ảnh 5
Nàng Á hậu từng lộ ảnh tại bệnh viện, bị nghi đang đi khám thai - Ảnh: Internet

Hiện tại, người hâm mộ không ngừng gửi lời chúc mừng đến Á hậu Thanh Tú dù cô chưa chính thức lên tiếng xác nhận "tin vui" với công chúng.

Mặc tin đồn cưới chạy bầu, Á hậu Thanh Tú khoe nhan sắc lộng lẫy sau một tháng kết hôn

Mặc tin đồn cưới chạy bầu, Á hậu Thanh Tú khoe nhan sắc lộng lẫy sau một tháng kết hôn

Á hậu Thanh Tú khiến nhiều fan mê mệt khi tung bộ ảnh lộng lẫy với áo cưới sau gần một tháng làm cô dâu.

Xem thêm
Từ khóa:   Thanh Tú Á hậu Thanh Tú Thanh Tú mang thai

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 3 giờ 43 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 4 giờ 13 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 4 giờ 48 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 5 giờ 13 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 5 giờ 26 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 5 giờ 55 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 6 giờ 18 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 43 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 43 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42