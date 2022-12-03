Thực hư tin đồn hành tây đánh tan mỡ bụng, hỗ trợ giảm cân thần tốc?

Giảm cân 03/12/2022 08:31

Trong khi trên hành trình giảm cân, có một số thực phẩm mà người ta phải tránh và các lựa chọn thực phẩm lành mạnh khác nên được thêm vào chế độ ăn kiêng. Vô tình, có những thực phẩm mà chúng ta ăn hầu như hàng ngày và có thể mang lại hiệu quả giảm cân kỳ diệu, chỉ khi chúng ta ăn chúng đúng cách. Một ví dụ hoàn hảo như vậy là hành tây.

Thực hư tin đồn hành tây đánh tan mỡ bụng, hỗ trợ giảm cân thần tốc? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù hành tây là một thành phần phổ biến trong thực tế mọi món ăn, nhưng hầu hết mọi người không biết hành tây cũng có thể giúp giảm cân như thế nào, đặc biệt là bằng cách hỗ trợ loại bỏ mỡ bụng cứng đầu. Mỡ nội tạng dư thừa ở vùng bụng làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 và bệnh tim mạch cũng như các bất thường về chuyển hóa.

Lợi ích của hành tây để giảm cân

Thực hư tin đồn hành tây đánh tan mỡ bụng, hỗ trợ giảm cân thần tốc? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hành tây là một loại thực phẩm giàu prebiotic vì chúng có lượng calo rất thấp và hàm lượng chất xơ nhớt hòa tan cao.

Giá trị dinh dưỡng trên mỗi cốc (160 gam) hành tây xắt nhỏ là 64 calo, 15 gam carbohydrate, 16 gam chất béo, 7 gam chất xơ, 76 gam protein, 78 gam đường và 12% giá trị vitamin khuyến nghị. C, vitamin B-6 và mangan.

Cùng với các chất chống oxy hóa như quercetin và lưu huỳnh, hành tây cũng có hàm lượng canxi, sắt, folate, magiê, phốt pho và kali.

Thực hư tin đồn hành tây đánh tan mỡ bụng, hỗ trợ giảm cân thần tốc? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chất xơ hòa tan trong hành tây có thể giúp bạn cảm thấy no lâu hơn và tiêu thụ ít calo hơn, điều này sẽ giúp ích nhiều hơn cho việc giảm cân. Hành tây có chứa một loại flavonoid gọi là Quercetin, được biết là có tác dụng thúc đẩy quá trình trao đổi chất và giúp ngăn ngừa sự tích tụ chất béo.

Các lợi ích sức khỏe khác của hành tây

Hành tây rất giàu Inulin và fructooligosacarit, hai loại prebiotic cần thiết cho đường ruột khỏe mạnh. Chúng có thể tăng cường hệ thống miễn dịch của một người và tăng số lượng vi sinh vật có lợi trong dạ dày.

Những người mắc bệnh tiểu đường hoặc tiền tiểu đường có thể được hưởng lợi từ các thành phần Lưu huỳnh và Quercetin trong hành tây, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu.

Thực hư tin đồn hành tây đánh tan mỡ bụng, hỗ trợ giảm cân thần tốc? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Hàm lượng vitamin C cao trong hành tây giúp hình thành collagen, mang lại làn da và mái tóc mượt mà hơn. Nó hoạt động kết hợp với Vitamin A để giảm sắc tố và bảo vệ da khỏi tia UV.

Thêm hành tây vào chế độ ăn uống có thể giúp cải thiện sức khỏe của xương vì nó chứa một lượng canxi tốt.

Hành tây có hơn 25 loại chất chống oxy hóa flavonoid khác nhau, có thể ngăn chặn việc sản xuất các gốc tự do có thể làm trầm trọng thêm các bệnh bao gồm ung thư, tiểu đường và bệnh tim.

Dưới đây là 3 cách dùng hành tây giảm cân hiệu quả nhất

1. Uống nước ép hành tây

Phương pháp tốt nhất để tận hưởng tất cả những lợi ích sức khỏe của hành tây là theo cách này. Hành tây nên được gọt vỏ, cắt thành lát và đun sôi trong nước từ 4 đến 5 phút. Tiếp theo, trộn kỹ và nhấm nháp nước ép.

2. Súp hành

Thực hư tin đồn hành tây đánh tan mỡ bụng, hỗ trợ giảm cân thần tốc? - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Súp cực kỳ giàu chất dinh dưỡng và rất tuyệt vời để hỗ trợ giảm cân. Đây là cách làm món súp hành tây hoàn hảo.

  • Cho dầu ô liu vào nồi súp.
  • Thêm gừng và tỏi băm vào nấu trong 2 phút.
  • Tiếp theo, thêm hành tây xắt nhỏ và các loại rau đã chuẩn bị như cà chua và bắp cải. Nấu chúng trong 30 giây và thỉnh thoảng khuấy.
  • Bây giờ thêm thịt gà hoặc rau củ.
  • Thêm muối và hạt tiêu sau khi nấu ít nhất 10 đến 15 phút.
  • Trang trí với một ít ngò

3. Hành tây nguyên vị

Thực hư tin đồn hành tây đánh tan mỡ bụng, hỗ trợ giảm cân thần tốc? - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Ăn sống là lý tưởng nhất vì người ta có thể thu được nhiều chất dinh dưỡng nhất từ ​​hành tây. Hành củ thái mỏng cho vào bát cùng với một ít nước cốt chanh và muối hồng. Dùng món này với bữa trưa hoặc bữa tối như một món ăn phụ hoặc bạn cũng có thể chỉ cần thêm hành tây thái lát vào món salad.

Theo Times of India

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