Thử kết hợp các loại thực phẩm này bạn có thể giảm cân nhanh chóng đến bất ngờ

Ức gà được biết đến là thực phẩm tốt cho việc giảm cân an toàn. Một bên ức gà cung cấp 27 gam protein với ít hơn 150 calo. Protein mất nhiều thời gian hơn để tiêu hóa và có thể khiến bạn no lâu hơn. Hãy thêm gia vị cho bữa tối bằng món chà bông hoặc nước sốt làm từ ớt cayenne. Nó có thể thúc đẩy quá trình đốt cháy calo của bạn và giúp bạn không cảm thấy đói.

Bột yến mạch và bơ đậu phộng

Yến mạch là một trong những loại ngũ cốc tốt nhất cho sức khỏe. Nó chứa nhiều chất xơ beta-glucan hòa tan giúp giảm cholesterol và lượng đường trong máu, thúc đẩy vi khuẩn đường ruột khỏe mạnh và tăng cảm giác no.

Bơ đậu phộng bao gồm khoảng 25% protein, làm cho nó trở thành một nguồn protein thực vật tuyệt vời. Ngoài ra, nó có hàm lượng carbs thấp và một nguồn chất béo lành mạnh.

Hạt dẻ cười và hạnh nhân

Sự kết hợp của hạt dẻ cười và hạnh nhân được các chuyên gia đánh giá có thể hỗ trợ hiệu quả việc giảm cân. Một nghiên cứu được in trên Tạp chí của Hiệp hội dinh dưỡng thể thao quốc tế cho thấy rằng axit amin L-arginine, được tìm thấy trong hạnh nhân, giúp cơ thể đốt cháy nhiều chất béo và carbs hơn trong quá trình tập luyện.

Trà xanh và chanh

Ảnh minh họa: Internet

Một trong những thức uống tốt nhất để giảm cân là trà xanh. Nước chanh giúp cho trà xanh có hương vị thơm ngon hơn. Sự kết hợp này cũng giúp hệ tiêu hóa hoạt động dễ dàng.

Cá ngừ và gừng

Gừng được coi là loại thảo dược có tác dụng làm sạch dạ dày, chữa đau dạ dày và ngăn chặn các enzym gây viêm nhiễm. Cá ngừ chứa omega-3 giúp ngăn ngừa tích tụ mỡ ở bụng. Kết hợp hai loại thực phẩm này trong bữa ăn là cách giảm cân hiệu quả nhất để có một vóc dáng cân đối và vòng một săn chắc.

Bít tết và bông cải xanh

Bạn đã quá mệt mỏi vì phải đến phòng tập thể dục mỗi ngày? Bữa ăn với bít tết và bông cải xanh có thể giúp bạn giảm cân an toàn và hiệu quả. Thịt bò rất giàu protein và chất sắt - một thành phần thiết yếu cơ thể cần để tạo ra các tế bào hồng cầu. Hồng cầu sẽ mang oxy đến các cơ quan, vì vậy thiếu oxy có thể làm sụt giảm giảm năng lượng của cơ thể. Bông cải xanh là một sự kết hợp hoàn hảo với bít tết. Vì vitamin C trong bông cải xanh giúp cơ thể hấp thụ chất sắt tốt hơn. Một nửa cốc bông cải xanh có 65% lượng vitamin C bạn cần trong một ngày.

*Tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn