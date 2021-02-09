Những lưu ý khi sử dụng bột yến mạch giảm cân bạn nên biết

Giảm cân 09/02/2021 20:19

Yến mạch giàu protein và rất ít chất béo nên rất thích hợp dùng để giảm cân lâu dài. Mời độc giả cùng tìm hiểu cách dùng bột yến mạch giảm cân an toàn, hiệu quả cao.

Phương pháp sử dụng bột yến mạch giảm cân đã không còn xa lạ với nhiều chị em. Có rất nhiều cách chế biến món ăn từ loại nguyên liệu này như: nấu cháo, làm sinh tố, ngũ cốc yến mạch,…

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Yến mạch giàu protein và rất ít chất béo

Cho dù áp dụng với công thức nào thì yến mạch cũng đảm bảo đủ dinh dưỡng và giúp chúng ta nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn Vậy bột yến mạch có tốt cho việc giảm cân không, bột yến mạch có làm bạn béo lên không, tất cả sẽ được giải đáp qua bài viết dưới đây.

1. Bột yến mạch có tốt cho việc giảm cân không?

Các nghiên cứu về bột yến mạch giảm cân đã chỉ ra rằng chính lượng chất xơ dồi dào trong thành phần của yến mạch giúp người ta thường sử dụng chúng dễ xuống ký, có cảm giác no lâu hơn so với khi ăn các thực phẩm khác.

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Bột yến mạch giảm cân an toàn, hiệu quả cao

Hàm lượng chất xơ này còn có tác dụng hỗ trợ hệ tiêu hóa, giảm cảm giác thèm ăn, ngăn chúng ta không nạp quá nhiều lượng calories dư thừa vào cơ thể. Chính lượng calories nạp vào cơ thể bị thâm hụt là điều quan trọng nhất để quá trình giảm diễn ra thành công.

Tuy không cung cấp năng lượng cho cơ thể nhưng lượng chất xơ lớn trong yến mạch đòi hỏi cơ thể phải tiêu tốn rất nhiều calories để tiêu hóa chúng. Điều này giúp cải thiện sức khỏe của hệ tiêu hóa và giúp đốt cháy calories từ bên trong cơ thể một cách hiệu quả.

Trong các giải pháp cho cân nặng hoàn hảo bằng con đường ăn uống thì yến mạch chính là sự lựa chọn lý tưởng, vừa tiết kiệm chi phí lại vừa cung cấp cho cơ thể một nguồn tinh bột, chất xơ tốt cho hệ tiêu hóa, phù hợp với chế độ giảm cân.

Ăn bột yến mạch giảm cân cũng không làm cơ thể bị thiếu hụt dinh dưỡng bởi bản thân loại thực phẩm này cũng đã chứa một nguồn dưỡng chất quan trọng đáp ứng đủ nhu cầu thiết yếu của cơ thể.

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Bột yến mạch cung cấp một nguồn dưỡng chất quan trọng đáp ứng đủ nhu cầu thiết yếu của cơ thể

Mặc dù vậy, không nên chỉ ăn mỗi bột yến mạch giảm cân hoặc áp dụng duy nhất một chế độ ăn kiêng mà cần kết hợp với lối sống lành mạnh, siêng năng tập luyện thể dục hàng ngày để nhanh chóng có được vóc dáng hoàn hảo.

2. Bột yến mạch có làm bạn béo lên không?

Thành phần của yến mạch chứa nhiều tinh bột nhưng lại không hề béo và rất ít calo. Do đó, khi sử dụng yến mạch giảm cân, bạn không cần lo lắng về việc chúng có thể khiến cơ thể bị tăng cân. Ngoài ra, yến mạch còn rất giàu chất xơ nên khi ăn vào, chúng ta sẽ có cảm giác nhanh no hơn các loại thực phẩm khác.

Bên cạnh đó, với phương pháp giảm mỡ bụng bằng yến mạch còn cho thấy lượng chất xơ hòa tan rất dễ tiêu hóa, giàu protein giúp làm tăng cơ, giảm mỡ cung cấp các vitamin thiết yếu cho cơ thể.

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Thành phần của yến mạch chứa nhiều tinh bột nhưng lại không hề béo và rất ít calo

3. Thực đơn ăn bột yến mạch giảm cân trong 7 ngày

Dưới đây là thực đơn giảm cân bằng yến mạch độc giả có thể tham khảo:

- Bữa sáng: Sau khi thức dậy, uống một ly nước lọc để thanh lọc cơ thể. Tiếp theo, hãy ăn một chén cháo yến mạch cùng với một quả trứng gà luộc. Khẩu phần ăn này sẽ đủ năng lượng cho cơ thể hoạt động đến trưa mà vẫn không có cảm giác đói.

- Nửa buổi sáng: Có thể nạp thêm vitamin cho cơ thể bằng các loại nước ép như nước ép bưởi hoặc nước ép táo không đường.

- Bữa trưa: Ăn một chén cháo yến mạch cùng với hai quả trứng gà luộc hoặc trứng gà đánh chung với cháo.

- Bữa ăn xế: Có thể ăn hạt ngũ cốc với nguồn năng lượng dồi dào như hạt điều, hạt hạnh nhân hoặc ăn một trái táo nếu cảm thấy đói,.

- Bữa tối: Ăn một chén cháo yến mạch rồi đi ngủ, không nên ăn gì thêm.

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Thực đơn giảm cân bằng yến mạch 

Một điểm lưu ý quan trọng khi áp dụng kế hoạch ăn bột yến mạch giảm cân là không nên cho thêm đường hoặc bơ vào cháo yến mạch, như vậy thì mới đạt hiệu quả giảm cân tốt nhất.

Ngoài ra, nên ăn cháo yến mạch khi còn nóng và chỉ nên kết hợp cháo với trái cây, rau củ. Trong trường hợp vẫn thấy đói nhiều, có thể tăng thêm khẩu phần cháo mỗi ngày lên một chút.

Chỉ cần kiên trì thực hiện ăn uống theo thực đơn nêu trên, chỉ trong vòng 1 tuần, độc giả hoàn toàn có thể giảm được từ 5 – 7kg tùy theo trọng lượng và cơ địa của mỗi người.

4. Rủi ro khi thực hiện chế độ ăn bột yến mạch giảm cân

Để tránh tình trạng rủi ro cho sức khỏe khi dùng yến mạch giảm cân, chúng ta hãy xây dựng một chế độ ăn loại thực phẩm này phù hợp với cơ địa của từng cá nhân bằng cách gặp bác sĩ dinh dưỡng để được tư vấn kỹ. Vì chế độ ăn yến mạch giảm cân cung cấp cho cơ thể rất ít calo nên chúng ta cần tăng thêm lượng calo nạp vào cơ thể mỗi ngày bằng nhiều loại thực phẩm khác bên cạnh bột yến mạch.

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Không nên cho thêm đường hoặc bơ vào cháo yến mạch để đạt hiệu quả giảm cân tốt nhất

Thực đơn giảm cân bằng yến mạch có thể bị hạn chế do sự đơn điệu của nó. Mỗi ngày ăn 3 bữa chỉ dùng mỗi bột yến mạch có thể gây trở ngại cho sự kiên trì của người áp dụng.

Chúng ta có thể giảm thiểu các rủi ro của chế độ ăn bột yến mạch giảm cân bằng cách điều chỉnh kế hoạch bữa ăn. Bên cạnh khuyến nghị tăng lượng calo trong khẩu phần ăn mỗi ngày thì theo các chuyên gia dinh dưỡng, cần ăn thêm các loại thực lành mạnh phẩm khác như rau củ quả và trái cây. Với cách này, chúng ta sẽ làm đa dạng hơn chế độ ăn kiêng của mình mà vẫn giữ nguyên vai trò và hiệu quả mà yến mạch mang lại.

5. Những kinh nghiệm khi sử dụng yến mạch để giảm cân

+ Loại bột yến mạch nào tốt nhất để giảm cân

Độc giả có thể tìm mua dễ dàng các loại bột bột yến mạch trên thị trường, tuy nhiên chất lượng thì rất khó để đảm bảo. Theo kinh nghiệm của những người từng áp dụng thành công công thức giảm cân này, nên mua yến mạch nguyên hạt rồi về xay ra để đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Hoặc nếu muốn nâng cao hiệu quả giảm cân hơn nửa thì có thể chọn bột yến mạch nguyên cám để sử dụng.

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Nên mua yến mạch nguyên hạt rồi về xay ra để đảm bảo an toàn cho sức khỏe

+ Có thể ăn yến mạch thay cơm

Yến mạch cũng là một loại lương thực nên chúng ta hoàn toàn có thể dùng nó thay cơm trong quá trình giảm cân. Việc này cũng sẽ làm tăng hiệu quả giảm cân mà không hề ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe.

+ Những ai không nên dùng yến mạch

Người bị bệnh Gout hoặc cơ thể bị tích tụ quá nhiều đạm là những đối tượng không nên sử dụng yến mạch để giảm cân. Điều này là do yến mạch rất giàu đạm, nếu người bị Gout hoặc dư đạm sử dụng có thể khiến bệnh tình trở nặng hơn.

6. Lưu ý khi sử dụng bột yến mạch giảm cân

- Nên chế ăn các loại yến mạch ăn liền. Thay vào đó, hãy ăn yến mạch cắt thép hoặc yến mạch nguyên hạt.

- Tốt nhất nên ăn yến mạch vào bữa sáng để nâng cao hiệu quả giảm cân.

- Khi chế biến yến mạch, cần tránh nêm nếm bằng các loại chất béo hay đường hóa học mà hãy bổ sung vào có các loại rau củ quả giàu chất xơ và tăng thêm vị ngọt bằng những loại trái cây tự nhiên.

- Không chỉ dùng mỗi bột yến mạch giảm cân mà cần kết hợp tập thể dục thể thao.

- Bên cạnh tác dụng giảm cân và kiểm soát trọng lượng cơ thể thì yến mạch còn mang lại nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nên hãy sử dụng chúng trong một thời gian dài để cảm nhận được tối đa hiệu quả mà nó mang lại.

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Tốt nhất nên ăn yến mạch vào bữa sáng để nâng cao hiệu quả giảm cân

Hy vọng bài viết trên đã giúp bạn biết được cách dùng bột yến mạch giảm cân cũng như có thêm thực đơn tham khảo bằng loại thực phẩm này. Nếu quá trình giảm cân làm cho cơ thể thường xuyên mệt mỏi, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe thì hãy ngưng ngay và đến gặp bác sĩ để được tư vấn phương pháp giảm cân phù hợp.

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