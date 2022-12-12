Không phải nhịn đói đâu, thói quen ăn trước khi ngủ mới là "chân ái" cho người muốn giảm cân vì lý do đặc biệt này

Có lẽ chúng ta cũng từng ngại ăn vặt trước khi đi ngủ vì sợ tăng cân. Nhưng chắc chắn bạn sẽ chọn một bát ngũ cốc ngon vào đêm khuya sau khi biết đến nghiên cứu này.

Nếu bạn là người thích ăn vặt vào đêm khuya, đây có lẽ là tin tốt cho bạn. Ăn một bữa ăn nhẹ lành mạnh trước khi đi ngủ thực sự có thể giúp bạn giảm thêm vài cân. Nhiều người tin rằng sự trao đổi chất chậm hơn trong khi ngủ khiến bạn tăng cân, nhưng trên thực tế, sự trao đổi chất của bạn cũng cao vào ban đêm và cơ thể bạn cần rất nhiều năng lượng trong khi bạn ngủ.

Trên thực tế, ăn vặt sau bữa tối có thể giúp bạn chế ngự cơn đói và tránh ăn quá nhiều. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng chỉ cần ăn một bát ngũ cốc và sữa 90 phút sau bữa tối có thể giúp bạn giảm trung bình 1,85 pound (khoảng 840 gam).

2. Bạn có thể ngủ ngon hơn

Đi ngủ với cái bụng đói có thể khiến bạn tỉnh táo vào ban đêm và ngủ không đủ giấc có thể dẫn đến một số hậu quả khó chịu, chẳng hạn như tăng cân và bệnh tim. Thay vì bỏ đói bản thân, hãy chọn một bữa ăn nhẹ lành mạnh trước khi đi ngủ để tận hưởng một giấc ngủ chất lượng.

3. Nó giúp giữ cân bằng lượng đường trong máu của bạn

Nhiều người không thể bắt đầu ngày mới nếu không có một tách cà phê nóng vì lượng đường trong máu giảm khiến họ cảm thấy kiệt sức cho dù họ đã ngủ bao nhiêu giờ. Những người mắc bệnh tiểu đường có thể thức dậy vào buổi sáng với lượng đường trong máu cao, ngay cả khi họ không ăn gì trước khi ngủ và những người khác có thể bị hạ đường huyết trong đêm, điều này làm rối loạn giấc ngủ của họ.

Nếu bạn quen với bất kỳ triệu chứng nào trong số này, hãy thử ăn nhẹ vào ban đêm để cân bằng lượng đường trong máu.

4. Nó có thể giúp bạn duy trì khối lượng cơ bắp

Bạn có thể dành hàng giờ ở phòng tập thể dục và nâng tạ vài lần một tuần, nhưng nếu bạn đi ngủ với cái bụng đói, nó thực sự có thể phá hỏng mọi nỗ lực của bạn.

Nếu bạn cảm thấy đói trước khi ngủ, cơ thể bạn có thể khiến tinh thần bạn tỉnh táo, do đó sẽ ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất và làm chậm khả năng chuyển hóa protein thành cơ của cơ thể.

Theo Brightside