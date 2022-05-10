Bất ngờ với những món càng ăn...càng đói

Ngoài ra, những thực phẩm này ít chất xơ, khiến chúng ta nhanh đói. Một lượng lớn glucose trong chúng có thể dẫn đến các tình trạng như hạ đường huyết do phản ứng với việc tiêu thụ đường, làm tăng cảm giác thèm ăn, gây nghiện.

Thực phẩm ngọt và bánh kẹo có đặc tính đem lại cảm giác dễ chịu và chứa lượng calo cao. Điều này có thể gây ra những vấn đề nghiêm trọng vì nó khiến người tiêu dùng tiêu thụ nhiều hơn mức cần thiết, làm tăng lượng calo hàng ngày của họ. Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Advances in Nutrition, thường xuyên tiêu thụ những loại thực phẩm này sẽ làm tăng nguy cơ tăng cân và béo phì.

Vì vậy, để có một chế độ ăn uống lành mạnh, chúng ta nên hạn chế ăn những loại thực phẩm này. Tất nhiên, bạn vẫn có thể thưởng thức chúng nhưng phải có chừng mực.

Không giống như trái cây tươi, nước ép trái cây là một trong những thực phẩm khiến chúng ta đói. Lý do là vì nước trái cây có ít chất xơ. Khi chúng ta ép trái cây, chúng ta giữ lại một vài loại đường, vitamin và khoáng chất, nhưng lại mất hết chất xơ.

Vì vậy, nhiều khả năng bạn sẽ cảm thấy không đủ no và sẽ tiếp tục thèm ăn sau khi uống nước ép trái cây. Ngoài ra, khi chất xơ bị loại bỏ, tốc độ đồng hóa glucose sẽ tăng lên, có thể làm tăng áp lực cho tuyến tụy.

Vì vậy, bạn nên ăn trái cây tươi, không nên ép nước. Nếu bạn muốn uống, tốt nhất là xay thành sinh tố. Cho cả phần trái cây vào máy xay sinh tố với nước hoặc sữa sẽ giữ được chất xơ và đặc tính của trái cây. Bạn sẽ cảm thấy no hơn và không bị mất một trong những chất dinh dưỡng cần thiết để kiểm soát vi khuẩn đường ruột.

3. Pasta và bánh mì tinh luyện

Giống như thực phẩm ngọt, mì ống và bánh mì tinh chế có nhiều carbohydrate và ít chất xơ. Tình trạng này làm tăng nguy cơ phát triển chứng hạ đường huyết phản ứng, khiến chúng ta ăn nhiều hơn.

Ngoài ra, do đặc tính đem lại cảm giác dễ chịu, chúng thường được ăn kèm với các thực phẩm giàu chất béo, dẫn đến tăng lượng calo hấp thụ.

Nếu coi đây là một bữa ăn giàu carb, bạn nên chọn các loại thực phẩm có màu nâu hoặc ngũ cốc nguyên hạt. Ví dụ, bột yến mạch rất giàu chất xơ và mang lại cảm giác no hơn. Nó cũng là một trong những thực phẩm tốt giúp thúc đẩy vi khuẩn có lợi trong hệ tiêu hóa của bạn.

Tóm lại, lựa chọn thực phẩm an toàn là một bước thiết yếu trong việc tạo ra chế độ ăn kiêng hiệu quả. Điều đặc biệt quan trọng là bạn nên chọn thực phẩm giàu chất dinh dưỡng và chứa một số đường đơn và chất béo chuyển hóa.

Hơn nữa, tuân theo một chế độ ăn uống cân bằng đòi hỏi phải kiểm tra hàm lượng calo có trong thực phẩm. Bằng cách đó, chúng ta có thể cung cấp cho cơ thể những chất cần thiết đồng thời giảm hấp thụ các chất độc hại.

Theo Step To Health