Ăn bắp có giảm cân không? Công dụng của bắp đối với sức khỏe

Bắp (ngô) là một loại ngũ cốc phổ biến không chỉ trong nước mà còn cả trên thế giới, nó cung cấp các thành phần dinh dưỡng khác nhau.

Bắp hay còn gọi là ngô là món ăn rất quen thuộc đối với mọi người trên khắp các vùng miền cả nước. Bắp có thể chế biến thành nhiều món như bắp luộc, bắp nướng, bắp xào… Vậy ăn bắp có giảm cân không , chúng ta hãy cùng đi tìm câu trả lời qua nội dung bài viết sau đây.

Do chất béo trong bắp ngô không bão hòa nên khi bạn ăn ngô, cơ thể sẽ không hấp thụ quá nhiều chất béo. Ngoài ra, hạt ngô chứa nhiều giá trị dinh dưỡng, khi ăn sẽ tạo cảm giác no lâu và hạn chế cơn đói. Bạn có thể ăn ngô thay cho bữa ăn chính mà không cảm thấy đói bụng.

Có rất nhiều người thắc mắc việc ăn bắp nếp có giảm cân hay không. Câu trả lời là có, nếu như bạn biết sử dụng nó đúng cách, khoa học.

Protein: Bắp rất giàu protein, tùy thuộc vào từng loại bắp khác nhau mà hàm lượng protein cũng khác nhau, nó có thể dao động từ 10 – 15%.

Chất xơ: Trong bắp còn chứa lượng chất xơ cần thiết cho cơ thể. Các chất xơ này giúp hệ tiêu hóa luôn được ổn định, khỏe mạnh.

Bạn cũng có thể yên tâm khi sử dụng ngô vào thời gian buổi tối mà không lo bị béo, xua tan nỗi lo ăn bắp luộc ban đêm có béo không. Tuy nhiên, bạn không nên ăn ngô vào thời điểm quá gần với thời gian đi ngủ bởi nó có thể khiến cho bạn cảm thấy khó chịu, ngủ không ngon giấc.

Ngô có thể giúp bạn giảm cân hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Qua đây, chắc hẳn bạn đã tự trả lời được thắc mắc ăn bắp có giảm cân không. Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo một số món ăn giảm cân với ngô ở phần sau của bài viết này.

Các món ăn với bắp giúp giảm cân

Bắp luộc

Đây là phương pháp đơn giản nhưng mang đến hiệu quả giảm cân rất tốt. Ăn ngô nếp luộc có giảm cân và ngô tẻ cũng đều có thể giảm cân.

Cách thực hiện: Bạn cần chuẩn bị một vài bắp ngô theo nhu cầu sử dụng. Ngô cần được bóc vỏ, rửa sạch. Lưu ý để lại phần râu ngô. Xếp ngô vào nồi để luộc, nên xếp so le để ngô chín đều. Không nên đổ quá nhiều nước luộc ngô sẽ khiến ngô bị nhạt, chỉ nên đổ ngập 2/3 ngô. Khi ngô sôi được khoảng 20 – 30 phút, bạn có thể tắt bếp và vớt ngô, để ráo nước. Nên sử dụng ngô ngay khi còn nóng để tận hưởng mùi thơm của ngô.

Bắp luộc - Ảnh minh họa: Internet

Râu ngô

Nước râu ngô cũng là một giải pháp được nhiều người sử dụng để giảm cân hiệu quả. Trong nước râu ngô chứa nhiều vitamin thúc đẩy nhanh quá trình trao đổi chất cũng như kích thích hệ tiêu hóa. Bên cạnh khả năng giảm béo, nước râu ngô còn có thể hỗ trợ điều trị các bệnh sỏi thận, viêm đường tiết niệu hiệu quả…

Cách thực hiện: Bạn rửa sạch râu ngô, cho vào nồi nước đun sôi. Tắt bếp, để nguội và lấy nước uống hàng ngày.

Nước râu ngô - Ảnh minh họa: Internet

Sữa ngô

Đây là một loại thức uống từ ngô giàu giá trị dinh dưỡng mà vẫn có thể giảm cân.

Cách thực hiện: Chuẩn bị từ 3 đến 4 bắp ngô, bóc vỏ bắp ngô và giữ lại phần râu ngô. Sử dụng dao để tách các hạt ngô. Sau đó, rửa sạch hạt ngô và để ráo nước, cho ngô vào máy xay nhuyễn. Đun phần ngô đã xay nhuyễn trong nồi, cho thêm khoảng 500ml sữa tươi. Khi sữa sôi thì tắt bếp, lưu ý bỏ đi phần bã chỉ lấy phần sữa ngô. Có thể uống sữa ngô khi còn nóng hoặc cho vào ngăn mát tủ lạnh để uống dần.

Salad ngô

Bạn cần chuẩn bị 1 ít rau xà lách, 2 bắp ngô, 2-3 quả cà chua, chanh, đường, muối.

Cách thực hiện:

Rửa sạch rau xà lách, cắt thành từng khúc vừa ăn.

Cà chua đem rửa sạch rồi bổ đôi.

Luộc chín ngô cắt thành từng miếng nhỏ vừa ăn hoặc có thể tách riêng hạt.

Pha hỗn hợp đường, muối, nước cốt chanh làm nước trộn salad

Cho rau xà lách ra đĩa, cho ngô và cà chua lên trên.

Cuối cùng, rưới nước trộn salad lên món ăn là có thể thưởng thức. Trộn đều để gia vị được thấm đều. Món ăn này rất thích hợp cho những người thừa cân, béo phì, người đang cần ăn kiêng.

Salad ngô - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những nội dung tìm hiểu về thành phần dinh dưỡng của ngô cũng như giải đáp ăn bắp có giảm cân không. Hy vọng bài viết đã mang lại những thông tin bổ ích để bạn đọc có thể chế biến các bữa ăn hợp lý với món ngô, vừa mang lại giá trị dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể vừa giúp giảm cân.