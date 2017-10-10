Xuân Lan đau đớn tiết lộ tình cũ chối bỏ con: ‘Anh ta bắt tôi photoshop hình bé Thỏ tóc vàng, mắt xanh như con lai để trốn trách nhiệm’

Giải trí 10/10/2017 14:18

Xuất hiện trong chương trình 'Sau ánh hào quang', siêu mẫu Xuân Lan khiến nhiều người sốc khi tiết lộ bố của con gái là một người đàn ông phụ bạc, từng nhẫn tâm bỏ rơi khi cô mang thai. Thậm chí, người này còn yêu cầu Xuân Lan phải photoshop hình bé Thỏ để không ai nhận ra điểm giống mình.

Trước đây, khi Xuân Lan công khai hình ảnh con gái với công chúng, nhiều người tò mò muốn biết bố của bé Thỏ là ai. Thế nhưng cựu siêu mẫu nhất quyết giữ kín thông tin với báo chí. Có đôi lần bà mẹ đơn thân nhắc về người đàn ông bí mật này nhưng chỉ nói qua loa đại khái rằng người đó đang ở một nơi rất xa.

Tối qua, trong chương trình Sau ánh hào quang, Xuân Lan bất ngờ bật khóc trên sóng truyền hình khi chia sẻ về quãng thời gian cay đắng bị người tình phụ bạc.

Xuân Lan đau đớn tiết lộ tình cũ chối bỏ con: ‘Anh ta bắt tôi photoshop hình bé Thỏ tóc vàng, mắt xanh như con lai để trốn trách nhiệm’ - Ảnh 1
Xuân Lan chia sẻ về bố của con gái trong chương trình Sau ánh hào quang - Ảnh: Internet

Từng một lần đổ vỡ trong hôn nhân Xuân Lan không có ý định sẽ kết hôn lần nữa nhưng vẫn mong muốn có một đứa con khi tuổi đã xế chiều. Cựu người mẫu gặp bố bé Thỏ sau 3 năm ly hôn với người chồng đầu tiên. Chính sự từng trải của người đàn ông này đã hớp hồn Xuân Lan và khiến cô chấp nhận mọi lời dị nghị để bên anh.

Cựu người mẫu cho biết, bản thân từng đặt tiêu chuẩn chọn bạn đời khá cao nhưng vì đường tình quá lận đận truân chuyên nên mới phải hạ mình xuống để chấp nhận yêu một người mà cô biết sẽ không bao giờ dành trọn vẹn trái tim cho mình.

Xuân Lan đau đớn tiết lộ tình cũ chối bỏ con: ‘Anh ta bắt tôi photoshop hình bé Thỏ tóc vàng, mắt xanh như con lai để trốn trách nhiệm’ - Ảnh 2
Xuân Lan bật khóc khi chia sẻ về quãng thời gian khó khăn khi phải vượt cạn một mình - Ảnh: Internet

Dù đã lường trước sẽ rất khó để có cái kết đẹp song Xuân Lan vẫn hy vọng người tình sẽ có đủ bản lĩnh để ở bên che chắn cho mẹ con cô, ấy vậy mà khi Xuân Lan thông báo tin vui thì cũng là lúc bạn trai nói lời từ biệt.

Chia sẻ về quãng thời gian khó khăn khi mang thai và vượt cạn một mình, Xuân Lan không ngừng khóc khi kể về những lần phải ôm bụng bầu trốn tránh ánh mắt soi mói của người đời. "Những ngày tháng ấy thật tàn nhẫn, tôi đã phải giấu con suốt 100 ngày sau sinh" - Xuân Lan nói.

Đau đớn hơn, khi bé Thỏ mới vừa tròn một tuần tuổi thì Xuân Lan lại tiếp tục nhận được tin nhắn của người tình đề nghị chấm dứt tất cả. Người đàn ông ấy còn tàn nhẫn yêu cầu Xuân Lan phải giữ bí mật và tuyệt nhiên không hề có một lời hỏi thăm nào dành cho cô con gái vừa mới chào đời.

Nuốt nước mắt vào trong, Xuân Lan chấp nhận cảnh làm mẹ đơn thân và kiên quyết giữ kín thông tin về tình cũ. Cô sợ những ồn ào trên mặt báo sẽ làm tổn thương tâm hồn non nớt của bé Thỏ, sợ người đời nhìn vào sẽ thương hại con gái mình.

Xuân Lan đau đớn tiết lộ tình cũ chối bỏ con: ‘Anh ta bắt tôi photoshop hình bé Thỏ tóc vàng, mắt xanh như con lai để trốn trách nhiệm’ - Ảnh 3
Bé Thỏ được nhiều sao Việt nhận làm con vì từ nhỏ đã thiếu vắng tình thương của cha đẻ - Ảnh: Internet

Thậm chí, ngay cả khi anh ta đề nghị Xuân Lan phải photoshop tóc bé Thỏ thành tóc vàng, mắt có màu xanh giống con lai rồi mới được chia sẻ với công chúng, cựu người mẫu vẫn tiếp tục nhượng bộ không vạch trần sự thật.

"Câu nói của anh ta như nhát dao đâm vào tim tôi và dập tắt mọi niềm hy vọng về một người cha có trách nhiệm với con mình. Tôi chấp nhận cắt đứt mọi quan hệ với người này vì biết anh ta vẫn chỉ là một đứa trẻ, không dám chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra trong đời mình" - Xuân Lan nói.

Dù tình cũ từng nhiều lần khiến Xuân Lan đau đớn nhưng cô không muốn nuôi thù hận với cha của con mình. Bà mẹ đơn thân chia sẻ thỉnh thoảng vẫn để con gặp ba ruột, nhưng đó chỉ là những cuộc gặp chóng vánh và không mang ý nghĩa hội ngộ cha con.

Bé Thỏ cho đến hiện tại vẫn nghĩ rằng ba đi công tác xa và hay gửi quà về theo lời mẹ kể. Cô bé xinh xắn được nhiều đồng nghiệp của mẹ nhận làm con nhưng thi thoảng vẫn ngây thơ hỏi mẹ “lúc nào thì ba sẽ về?”.

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