Xôn xao cõi mạng về tin đồn bỏ học, Á hậu Phương Nhi chính thức lên tiếng

Vừa qua, buổi lễ công bố, trao sash Hoa hậu Quốc tế Việt Nam 2023 - Miss International Vietnam 2023 của Á hậu Phương Nhi đã chính thức được diễn ra. Tại thảm đỏ, không khí dường như nóng hơn bao giờ hết khi có sự góp mặt của dàn hậu Vbiz như Hoa hậu Mai Phương, Hoa hậu Bảo Ngọc, Á hậu Phương Anh cùng đương kim Miss International - Jasmin Selberg.

Ngay từ lần đầu tham gia cuộc thi nhan sắc tại Miss World Vietnam 2022, Nguyễn Phương Nhi sinh năm 2002 đã giành ngôi vị Á hậu 2. Mới đây, fan sắc đẹp càng quan tâm đến cái tên Phương Nhi sau thông tin về việc cô sẽ là đại diện Việt Nam tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế Miss International 2023.

Được biết, thời điểm tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022, Á hậu Phương Nhi đang học năm hai chuyên ngành Luật thương mại quốc tế tại Trường đại học Luật Hà Nội. Do lịch trình bận rộn và khoảng cách về mặt địa lý, người đẹp Thanh Hóa cùng gia đình đã chủ động xin bảo lưu kết quả học tập một năm để có thể dành toàn bộ thời gian cho cuộc thi.

Tại sự kiện, bên cạnh việc chia sẻ về lý do chọn Á hậu Phương Nhi đại diện Việt Nam tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế Miss International 2023, Giám đốc Quốc gia Miss International Vietnam còn cho biết thông tin Phương Nhi thôi học sau khi giành ngôi vị Á hậu 2 Miss World Vietnam 2022 là sai sự thật.

Phương Nhi được chọn là đại diện Việt Nam tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế Miss International 2023.

Sắp tới, Phương Nhi dự kiến xin bảo lưu kết quả học tập thêm 6 tháng để tham gia cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2023 tại Nhật Bản. Sau khi cuộc thi kết thúc vào tháng 10/2023, Phương Nhi sẽ trở lại trường Đại học Luật Hà Nội để tiếp tục việc học còn dang dở.

Đây cũng là chủ đề mà cư dân mạng xôn sao trong thời gian qua. Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện tin đồn về việc Á hậu Phương Nhi bỏ học. Trước tin đồn này, mới đây Phương Nhi đã lên tiếng phản hồi. Theo đó, người đẹp khẳng định đây là thông tin hoàn toàn sai sự thật. Trên thực tế, cô và gia đình đã chủ động xin bảo lưu kết quả học tập tại trường Đại học Luật Hà Nội để có thời gian tập trung toàn tâm toàn sức chuẩn bị cho việc đại diện Việt Nam thi "Hoa hậu Quốc tế 2023". Ngay sau khi cuộc thi này kết thúc vào tháng 10 tới đây, cô sẽ quay trở lại trường để tiếp tục việc học.

Phương Nhi lên tiếng phủ nhận tin đồn bỏ học.

Bà Phạm Kim Dung - Trưởng ban tổ chức "Miss World Vietnam 2022", đồng thời cũng là đại diện công ty Sen Vàng - đơn vị cử Phương Nhi thi "Hoa hậu Quốc tế 2023" cho biết, việc bảo lưu kết quả học tập của Phương Nhi như trên đã được các bên liên quan, bao gồm cả Phương Nhi cân nhắc, bàn bạc rất kỹ lưỡng. Quyết định này được đưa ra trên cơ sở nhận thấy sự cần thiết và hợp lý của việc để Phương Nhi bảo lưu kết quả học 1 năm để hoàn thiện các kỹ năng, chuẩn bị tốt nhất cho việc tham gia thi sắc đẹp quốc tế.

Sắp tới, Phương Nhi dự kiến xin bảo lưu kết quả học tập thêm 6 tháng để tham gia cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2023 tại Nhật Bản.

Về phần mình, Phương Nhi bày tỏ, từ nhỏ bản thân cô khá nhát và rụt rè vì luôn được sống trong sự bao bọc của vòng tay bố mẹ nên khi có cơ hội bước ra ngoài để khẳng định mình, có cơ hội làm nhiều việc để giúp đỡ mọi người, cô đã đặt quyết tâm phải nỗ lực và tự tin thể hiện bản thân mình.

Người đẹp tự ý thức được rằng dù đứng trước những thử thách nhưng có áp lực thì mình mới có thể trưởng thành. Phương Nhi cũng phủ nhận việc mình được ưu ái khi được chọn là đại diện Việt Nam thi "Hoa hậu Quốc tế 2023" bởi trước đó cô vẫn luôn cố gắng làm tròn sứ mệnh của một Á hậu, tích cực tham gia các hoạt động xã hội và tạo dựng hình ảnh đẹp trong mắt mọi người.

Phương Nhi được cho là sự lựa chọn phù hợp nhất tham gia Miss International 2023.

Về phía Sen Vàng, đại diện đơn vị này khẳng định, Phương Nhi chính là sự lựa chọn phù hợp nhất ở thời điểm hiện tại. Ngoài vẻ đẹp ngọt ngào, cô còn thể hiện nỗ lực, quyết tâm và có niềm đam mê lớn với cuộc thi. Đặc biệt, người đẹp xứ Thanh biết hát, biết nhảy, có sự năng động, sáng tạo trong lĩnh vực giải trí, đồng thời vẫn giữ nét ngại ngùng, duyên dáng, phù hợp với tiêu chí cuộc thi.