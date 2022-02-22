Xôn xao cầu thủ Hà Đức Chinh tổ chức hôn lễ vào hôm nay (22/2), lộ cả thiệp cưới và khung cảnh cưới?

Giải trí 22/02/2022 11:12

Tấm thiệp cưới cùng khung cảnh trang trí lễ cưới được cho là của cầu thủ Hà Đức Chinh và bạn gái đang được lan truyền trên MXH.

Trong số những cầu thủ trẻ nổi lên từ giải U23 Châu Á tại Thường Châu, Trung Quốc, Hà Đức Chinh là một trong những tên tuổi nhận được nhiều sự chú ý. Bên cạnh sự quan tâm dành cho những màn thi đấu trên sân cỏ, đời tư chân sút gốc Phú Thọ cũng nhận về rất nhiều quan tâm, đặc biệt chuyện tình cảm.

Xôn xao cầu thủ Hà Đức Chinh tổ chức hôn lễ vào hôm nay (22/2), lộ cả thiệp cưới và khung cảnh cưới? - Ảnh 1

Được biết, thời gian qua, nam cầu thủ đang hẹn hò với Mai Hà Trang, một hot girl xinh đẹp đến từ Bắc Giang. Từ khi công khai việc hẹn hò, cả Hà Đức Chinh và Mai Hà Trang đều rất kín tiếng và không chia sẻ nhiều về đời sống tình cảm. Chính vì vậy, thông tin cặp đôi đang tổ chức lễ cưới vào ngày hôm nay 22/2 khiến nhiều người càng thêm bất ngờ.

Xôn xao cầu thủ Hà Đức Chinh tổ chức hôn lễ vào hôm nay (22/2), lộ cả thiệp cưới và khung cảnh cưới? - Ảnh 2

Cụ thể, trên MXH, dân tình liên tục chia sẻ với nhau bức ảnh về tấm thiệp cưới của nam cầu thủ và bạn gái. Trong đó, tên cô dâu, chú rể trùng khớp với Hà Đức Chinh và bạn gái, địa điểm và thời gian cưới cũng được ghi rõ ràng là vào 10h30 sáng ngày 22/2. Để thêm phần xác thực, còn có cả hình ảnh tấm phông bạt cưới đã được trang trí tại nhà của cô dâu ở Bắc Giang.

Xôn xao cầu thủ Hà Đức Chinh tổ chức hôn lễ vào hôm nay (22/2), lộ cả thiệp cưới và khung cảnh cưới? - Ảnh 3

Hiện, chưa biết thực hư thông tin này có chính xác hay không bởi người trong cuộc vẫn chưa có bất cứ phản hồi. Tuy nhiên, nếu là thật thì đây có lẽ là thông tin rất đáng vui mừng với người hâm mộ Hà Đức Chinh. Rất có thể vì muốn giữ kín sự riêng tư cũng như vì tình hình dịch bệnh hiện tại mà Hà Đức Chinh cùng bạn gái không muốn tiết lộ quá nhiều về ngày trọng đại.

Trong suốt thời gian quen nhau, chuyện tình cảm của Hà Đức Chinh và bạn gái trôi qua khá êm đềm, không phô trương sự thân mật quá mức trên trang cá nhân, nhưng luôn được người hâm mộ “đẩy thuyền” và giục sớm về chung một nhà. Theo tìm hiểu, Hà Trang theo học tại Đại học Mỹ thuật Việt Nam và sở ngoại hình xinh xắn, gu thời trang hiện đại.

Xôn xao cầu thủ Hà Đức Chinh tổ chức hôn lễ vào hôm nay (22/2), lộ cả thiệp cưới và khung cảnh cưới? - Ảnh 4

Thời gian qua, lần lượt các cầu thủ đình đám trong dàn "U23 Châu Á tại Thường Châu" như: Công Phượng, Lương Xuân Trường, Bùi Tiến Dũng... cũng đã lên xe hoa với bạn gái, đám cưới của các chàng cầu thủ đều có điểm chung là giữ kín như bưng và không thông báo với truyền thông, khán giả. Mới đây, thủ môn Bùi Tiến Dũng cũng vừa ẩn ý chuyện sắp làm đám cưới với bạn gái lai Tây. 

 

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