Vợ chồng Tuấn Hưng nhận 'mưa lời khen' khi khoe ảnh 2 nhóc tỳ hóa thân thành ông già Noel

Chia sẻ hình ảnh các con đang hóa thân thành ông già Noel siêu đáng yêu, Hương Baby – bà xã Tuấn Hưng mát lòng khi nhận được “cơn mưa lời khen” từ cư dân mạng.

Trong khi Tuấn Hưng đang có chuyến công tác tại nước ngoài thì ở quê nhà, Hương Baby đang tất bật trang trí và chuẩn bị đồ chơi, trang phục cho các con thỏa thích vui chơi trong ngày lễ Giáng sinh sắp tới.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, bà xã Tuấn Hưng khoe ảnh con trai và con gái đang hóa thân thành ông già Noel vô cùng ngộ nghĩnh và đáng yêu kèm dòng trạng thái nhí nhố: “Ông bà già Noel xuất hiện rồi đây ạ. Bố tớ đang đi diễn phục vụ các bác, các cô, các chú khán giả bên Mỹ nên hai anh em tớ đang lái xe sang với bố đây ạ”.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-chong-tuan-hung-nhan-mua-loi-khen-khi-khoe-anh-2-nhoc-ty-hoa-than-thanh-ong-gia-noel-262437.html