Vợ chồng Tuấn Hưng nhận 'mưa lời khen' khi khoe ảnh 2 nhóc tỳ hóa thân thành ông già Noel

Giải trí 14/12/2017 18:26

Chia sẻ hình ảnh các con đang hóa thân thành ông già Noel siêu đáng yêu, Hương Baby – bà xã Tuấn Hưng mát lòng khi nhận được “cơn mưa lời khen” từ cư dân mạng.

Trong khi Tuấn Hưng đang có chuyến công tác tại nước ngoài thì ở quê nhà, Hương Baby đang tất bật trang trí và chuẩn bị đồ chơi, trang phục cho các con thỏa thích vui chơi trong ngày lễ Giáng sinh sắp tới.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, bà xã Tuấn Hưng khoe ảnh con trai và con gái đang hóa thân thành ông già Noel vô cùng ngộ nghĩnh và đáng yêu kèm dòng trạng thái nhí nhố: “Ông bà già Noel xuất hiện rồi đây ạ. Bố tớ đang đi diễn phục vụ các bác, các cô, các chú khán giả bên Mỹ nên hai anh em tớ đang lái xe sang với bố đây ạ”.

Vợ chồng Tuấn Hưng nhận 'mưa lời khen' khi khoe ảnh 2 nhóc tỳ hóa thân thành ông già Noel - Ảnh 1
Trên trang cá nhân, bà xã Tuấn Hưng chia sẻ hình ảnh ngộ nghĩnh của hai nhóc tỳ đáng yêu - Ảnh: FBNV

Vợ chồng Tuấn Hưng nhận 'mưa lời khen' khi khoe ảnh 2 nhóc tỳ hóa thân thành ông già Noel - Ảnh 2
Bên dưới bài viết, hai bé nhận được vô số lời khen của dân mạng - Ảnh: FBNV

Vợ chồng Tuấn Hưng nhận 'mưa lời khen' khi khoe ảnh 2 nhóc tỳ hóa thân thành ông già Noel - Ảnh 3
Đặc biệt, từ phương xa, Tuấn Hưng cũng nhắn gửi lời yêu thương đến vợ và các con dưới bình luận: "Bố yêu và nhớ 3 mẹ con nhiều" - Ảnh: FBNV

Vợ chồng Tuấn Hưng nhận 'mưa lời khen' khi khoe ảnh 2 nhóc tỳ hóa thân thành ông già Noel - Ảnh 4
Quý tử đầu nhà Tuấn Hưng - bé Su Hào - tạo dáng đáng yêu trước ống kính. Ảnh: FBNV

Vợ chồng Tuấn Hưng nhận 'mưa lời khen' khi khoe ảnh 2 nhóc tỳ hóa thân thành ông già Noel - Ảnh 5
Hai anh em khá vui vẻ khi chơi với nhau - Ảnh: FBNV

Vợ chồng Tuấn Hưng nhận 'mưa lời khen' khi khoe ảnh 2 nhóc tỳ hóa thân thành ông già Noel - Ảnh 6
Hương Baby chia sẻ hình ảnh hai nhóc tỳ "đang lái ô tô sang Mỹ với bố" - Ảnh: FBNV

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Từ khóa:   Tuấn Hưng vợ tuấn hưng chia sẻ Hương Baby

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