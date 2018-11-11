Sau loạt ồn ào đời tư, vợ chồng Thu Trang có nhiều động thái phản bác lại tin đồn cãi vã vì sự xuất hiện của người thứ ba.

Cách đây ít lâu, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip vợ chồng Thu Trang cãi vã khá căng thẳng. Thậm chí, Tiến Luật còn nhiều lần chỉ vào mặt bà xã nạt nộ với thái độ giận giữ. Nhiều người cho rằng, nguyên nhân của sự việc trên là do Thu Trang ghen tuông vì chồng ngoại tình. Tuy nhiên, ngay sau đó đại diện của Hoa hậu làng hài đã bác bỏ mọi nghi vấn. Phía Thu Trang khẳng định đó chỉ là clip ghi lại trong một đoạn phim quảng cáo.

Hình ảnh Thu Trang và Tiến Luật cãi vã trong đoạn clip gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh: Internet

Có thể thấy, thời gian gần đây vợ chồng Thu Trang liên tục xuất hiện tình tứ như một câu trả lời chính thức cho những ai tò mò về mối quan hệ của họ. Không chỉ cùng hợp tác trong các dự án điện ảnh mà cả hai còn thường xuyên đi du lịch để hâm nóng tình yêu. Vài tháng trước, Tiến Luật cũng tổ chức sinh nhật vô cùng hoành tráng cho bà xã ở một bãi biển thơ mộng.

Mới đây, Thu Trang - Tiến Luật cùng xuất hiện ở một sự kiện của giới giải trí. Tiến Luật còn ôm chặt bà xã từ phía sau trước mặt cánh phóng viên và khán giả. Hành động thân mật của cả hai đã chứng minh clip bị lan truyền chỉ là tin đồn thất thiệt.

Tuy nhiên, Thu Trang khẳng định clip bị lan truyền là đoạn phim trong một TVC quảng cáo - Ảnh: Internet

Sau tất cả, Thu Trang và Tiến Luật khoe ảnh hạnh phúc đập tan mọi nghi vấn rạn nứt - Ảnh: Internet

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