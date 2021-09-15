'Về chung nhà' đã lâu, Hoắc Kiến Hoa bất ngờ chia sẻ về việc mất 10 năm để cầu hôn Lâm Tâm Như

Chuyện hôn nhân của Hoắc Kiến Hoa và bà xã Lâm Tâm Như luôn được dân mạng theo dõi từng li từng tí.

Hoắc Kiến Hoa - Lâm Tâm Như được xem là một trong những đôi vợ chồng nổi tiếng nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ. Cả hai đã về chung một nhà từ năm 2016, tuy nhiên họ luôn phải đối mặt với những tin đồn không hay.

Ngay từ khi công bố tin kết hôn với công chúng, Hoắc Kiến Hoa được cho là bị nhà gái "ép cưới", hay thậm chí là "cưới chạy bầu". Bên cạnh đó, trong suốt 5 năm chung sống, rất nhiều tin đồn về người thứ ba nổ ra. Đáp lại nhưng tin tức không hay đó, hiện nay cả hai được xác nhận vẫn đang chung sống rất hạnh phúc.

Mới đây, trên một trang mạng đưa tin rằng Hoắc Kiến Hoa đã phải lòng Lâm Tâm Như 10 năm mới dám thổ lộ. Cụ thể, anh từng chia sẻ rằng trong lúc cả hai có dịp hợp tác chung trong một tác phẩm phim, anh đã để ý "đàn chị" (Lâm Tâm Như hơn chồng 3 tuổi).

Nam diễn viên thừa nhận rằng chuyện gia đình đã ảnh hưởng đến suy nghĩ về hôn nhân của anh. Vì chứng kiến cuộc sống không hạnh phúc của bố mẹ từ bé nên anh có sự bất an về các mối quan hệ tình cảm. Đó là một phần lý do khiến anh chần chừ việc cầu hôn Lâm Tâm Như. Đồng thời, Hoắc Kiến Hoa cũng tiết lộ anh sợ bị "đàn chị" từ chối nên mất đến 10 năm mới dám ngỏ lời.

Cả hai đang sở hữu cuộc sống hôn nhân hạnh phúc dù nhiều lần dính tin đồn rạn nứt.

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