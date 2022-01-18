Vân Trang cạn lời khi nhận được câu hỏi ngây ngô nhưng hài hước từ con gái đầu lòng

Vân Trang thích thú kể lại cuộc trò chuyện giữa con gái cưng trong buổi tối nhẹ nhàng.
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Mới đây, Vân Trang đã chia sẻ khoảnh khắc tình cảm bên ái nữ đầu lòng được khán giả chú ý. Không chỉ thế, cuộc trò chuyện đáng yêu của nữ diễn viên và con gái đầu lòng - bé Nì khiến ai nấy tan chảy. Nữ diễn
Vân Trang liền hỏi con gái rằng: "Nì biết Kitchen God tiếng Việt là gì không?". Cô bé đã đáp đúng và cho viết đó chính là ông Táo. Thế nhưng, khi cô hỏi con có biết ông Táo là ai hay không thì bé Nì lại lắc đầu không biết. Nữ diễn viên đã giải thích cho bé hiểu: "Là ông ở trên bàn thờ dưới bếp mà sáng với tối nào bà Cố cũng thắp nhang rồi lạy lạy đó, Nì cũng tới lạy đó". Bỗng nhiên, con gái Vân Trang đưa ra câu hỏi: "Vậy ông Táo 'ra đi mãi mãi' rồi hả mẹ?". Câu hỏi ngây ngô nhưng đáng yêu của con gái khiến Vân Trang cạn lời vì không biết nói sao cho con hiểu.
Hiện tại, Vân Trang tạm dừng đóng phim để dành thời gian chăm sóc cho gia đình và đặc biệt là 3 nhóc tỳ nhà mình. Dù bận rộn với công việc "mẹ bỉm sữa" và phải chăm cặp song sinh, nhưng nữ diễn viên vẫn cố gắng dung hòa tình cảm dành cho các con. Cô vẫn hết lòng yêu thương, quan tâm ái nữ đầu lòng như đọc truyện, tâm sự với con để bé không có cảm giác bị "ra rìa".
Ảnh: FBNV