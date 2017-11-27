Trước 'thảm họa âm nhạc' Chi Pu: Ai cũng quay lưng lên án, Hồ Ngọc Hà lại nói điều không ngờ này

Trong khi nhiều sao Việt đua nhau "ném đá" Chi Pu, Hồ Ngọc Hà lại lên tiếng bênh vực hot girl Hà thành.
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Mới đây, trong buổi livestream, Hồ Ngọc Hà đã chia sẻ quan điểm của mình về vụ việc ồn ào giữa các nghệ sĩ trong showbiz những ngày qua. Theo "Nữ hoàng giải trí", chuyện đời tư của người nghệ sĩ luôn bị nhiều người chú ý và soi mói từ đó dẫn đến nhiều thị phi.
Hà Hồ thẳng thắn cho biết: "Gần đây showbiz có nhiều chuyện. Mình nghĩ là sống trong showbiz thì nên yêu thương nhau bởi vì nghệ sĩ luôn là những người dễ bị nói, nhạy cảm nhất nên nghệ sĩ phải yêu thương nhau, đừng để ai đó nói gì nữa".
Mặc dù giọng ca Cả một trời thương nhớ không chỉ đích danh ai nhưng mọi người đều cho rằng cô đang nhắc đến vụ việc lời qua tiếng lại giữa các sao Việt về chuyện lấn sân sang ca hát của Chi Pu. Trong khi hàng loạt người nổi tiếng trong showbiz chỉ trích và phản đối việc Chi Pu bước chân vào làng nhạc Việt thì chia sẻ này của Hà Hồ như một lời bênh vực và có giá trị động viên dành cho đàn em.
Ngoài ra, Hồ Ngọc Hà cũng chia sẻ về chuyện bản thân trước đây cũng từng bị công chúng chê hát dở. Để vượt qua tất cả những "sóng gió" đó và đạt được thành công như hiện nay, nữ ca sĩ tự mình đối diện với tất cả bằng sự mạnh mẽ của bản thân.
Hồ Ngọc Hà bộc bạch: "Có yêu thì có ghét, người ta bảo nếu bạn không chịu đựng được áp lực từ tin đồn, bạn đừng làm nghệ sĩ. Nghề này không phù hợp với người dễ bị tổn thương. Là con người, sẽ có những phút yếu đuối nhưng không bao giờ tôi cho phép mình gục ngã. Đôi khi người ta phải mạnh mẽ vượt qua những nhiễu loạn của cuộc sống để có thể bước lên một tầm cao mới. Tiếp tục khẳng định năng lực với vai trò mới, sẽ là câu trả lời thuyết phục của tôi dành cho mọi người".