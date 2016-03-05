Trực tiếp: liveshow 2 'Bước nhảy hoàn vũ 2016'

Hai MC Mỹ Linh và Thanh Bạch.

Mở màn cho liveshow 2, Vũ Ngọc Anh đã tái hiện một trích đoạn trong bộ phim điện ảnh 'Quyên' mà cô đảm nhận vai chính. Qua điệu Rumba và Pasodoble, top 5 Hoa hậu Việt Nam 2012 thể hiện nỗi đau đớn khi phải chia cách chồng và bị một kiểm lâm nhốt, hành hạ thân xác. Ở phần kết, cô đã bật khóc vì quá nhập vai.

Trước khi nhận xét về Vũ Ngọc Anh, Chí Anh bất ngờ 'ướm' hỏi Khánh Thi rằng, cô có giận anh không nếu như anh đánh giá thẳng thắn về thí sinh trong đội cô. Anh đã bất ngờ khi bạn gái cũ rơi nước mắt nói rằng "Nếu giận anh thì em giận lâu rồi".

Khánh Thi tâm sự, sau 7-8 năm chia tay nhau, cô không còn giận Chí Anh mà chỉ thấy cám ơn anh. "Nếu không có anh thì không có Khánh Thi ngày hôm nay. Nếu không có chúng ta, bộ môn dance sport không được chú ý trên các game show như bây giờ. Nếu anh muốn biết em còn giận anh hay không thì hãy nghe bài 'Cố lên cô gái bé nhỏ' của em". Phản ứng lại lời chia sẻ của Khánh Thi, Chí Anh trêu rằng, cô PR ca khúc mới khéo quá.

Chí Anh khen Vũ Ngọc Anh biết sử dụng vách gỗ tốt trong phần múa đương đại. Phần Rumba, cô chưa tạo dáng đẹp mắt. Anh cảm thấy bất ngờ vì một người đẹp như Vũ Ngọc Anh có thể làm tốt như thế. Bản thân Khánh Thi cũng không đánh giá quá cao bài thi của học trò. Cô cho rằng, Vũ Ngọc Anh nhảy đẹp nhưng chưa đạt đến độ xuất sắc để các giám khảo khen ngợi. Tiết mục của Vũ Ngọc Anh nhận được tổng điểm 36,5 điểm.

Diệu Nhi là thí sinh đầu tiên trong team Chí Anh ra sân khấu biểu diễn. Diễnt? viên phim 'Chiến dịch chống ế' tận dụng khả năng diễn xuất hài hước, đưa chính câu chuyện của phim lên sân khấu. Giám khảo John Huy Trần thích thú bởi anh được cười từ đầu đến cuối bài thi. Không chỉ diễn tốt, những động tác khiêu vũ của Diệu Nhi cũng khá trau chuốt. Tổng điểm của cô là 36.