Sau thời gian 'trốn' dư luận, Ngọc Trinh đã tái xuất và 'lợi hại' thế này

'Nữ hoàng nội y' chính thức mở lại trang cá nhân và chia sẻ hình ảnh đầu tiên sau bao sóng gió tình cảm với tỷ phú Hoàng Kiều.

Cách đây vài giờ, Ngọc Trinh chứng thức mở lại trang Facebook cá nhân, kèm chia sẻ: "Cuối cùng thì cũng bước qua 1 năm không may mắn với mình rồi. Mong 2017 sẽ là 1 năm đầy tốt đẹp về mọi mặt". Trước đó, khi Hoàng Kiều công bố chính thức chia tay thì 'nữ hoàng nội y' chọn cách im lặng và âm thầm khóa hết tất cả các tài khoản mạng xã hội. Chuyện tình của 'chân dài' Trà Vinh với tỷ phú 72 tuổi kết thúc bất ngờ sau 60 ngày yêu khiến dư luận 'choáng váng".

Chia sẻ nhanh chóng hút gần 30.000 lượt like và hàng nghìn bình luận động viên từ khán giả gửi đến Ngọc Trinh. Dù vấp phải khá nhiều lời đồn thổi từ chuyện yêu Hoàng Kiều song khi mọi thứ đã kết thúc đa số đều hi vọng người đẹp 27 tuổi sẽ nhanh chóng quên đi nỗi buồn và trở lại với cuộc sống.

Hashtag #trovecuocsongcuaminhthoinao của Ngọc Trinh cũng cho thấy sự quyết tâm và cứng rắc của cô sau đỗ vỡ tình cảm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-thoi-gian-tron-du-luan-ngoc-trinh-da-tai-xuat-va-loi-hai-the-nay-178396.html