Sau thời gian dài 'ở ẩn', Phước Sang hiếm hoi lộ diện, dung mạo thật sự gây choáng

Hình ảnh mới nhất của Phước Sang khiến mọi người bật ngửa vì phải dụi mắt mấy lần mới nhận ra.

Vào trưa nay (18/1), những hình ảnh hậu trường bộ phim Sui Gia Hay Xui Gia của đạo diễn Nguyễn Nhật Trung hay còn được đồng nghiệp gọi với tên thân mật là Trung "lùn" được chia sẻ. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng như: NSND Thanh Nam, Long Đẹp Trai, Gin Tuấn Kiệt, Thúy Diễm...

Nổi bật nhất trong bức ảnh là đạo diễn diễn viên Phước Sang. Sau thời gian dài sống ẩn dật và kín tiếng, ông bầu đình đám một thời của phim Việt mới trở lại trong một bộ phim truyền hình với vai trò diễn viên. Ngoại hình của Phước Sang khiến ai nất bất ngờ.

Cụ thể, gương mặt anh hốc hác hơn, vóc dáng gầy gò, hẳn phải sụt rất nhiều kí so với thân hình tròn trịa của ngày xưa. Chồng cũ của Kim Thư trông già nua hơn nhưng biểu cảm khá tươi vui vẫn khiến mọi người cảm nhận được sự thoải mái của ông về mặt tinh thần. Đây là lần hiếm hoi ông bầu đình đám này xuất hiện trở lại sau thời gian ở ẩn.

Phước Sang hiếm hoi xuất hiện trong phim mới

Phước Sang vốn kín tiếng suốt thời gian qua

Ảnh: Tổng hợp

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-thoi-gian-dai-o-an-phuoc-sang-hiem-hoi-lo-dien-dung-mao-that-su-gay-choang-446711.html