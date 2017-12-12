Sau nhiều năm vắng bóng, MC Long Vũ 'Chiếc nón kỳ diệu' bất ngờ tái xuất để 'Chào 2018' cùng dàn sao đình đám

Sau nhiều năm vắng bóng, MC Long Vũ của chương trình “Chiếc nón kỳ diệu” trở lại và đảm nhận vai trò người dẫn dắt cho chương trình "Chào 2018" trên VTV1 vào ngày 1/1/2018.

Sau thời gian lui về hậu trường với vai trò quản lý, MC nổi tiếng của chương trình Chiếc nón kỳ diệu đã trở lại và đảm nhận vai trò người dẫn dắt cho các phóng sự trong chương trình Chào 2018 phát sóng trên VTV1 vào ngày đầu tiên của năm mới.

Chào 2018 hứa hẹn mang đến cho khán giả truyền hình cả nước nhiều điều thú vị và hấp dẫn. Chương trình gồm nhiều tiết mục âm nhạc đặc sắc được hòa âm phối khí công phu mang đến cho người xem nhiều cảm xúc mới lạ. Bên cạnh đó, Chào 2018 còn quy tụ nhiều nghệ sĩ đình đám trong làng giải trí Việt như diva Hồng Nhung, Thanh Lam, Tùng Dương, Thu Minh…

Một điểm không thể bỏ qua trong chương trình năm nay chính là phần sân khấu được dàn dựng công phu. Mỗi ca khúc, mỗi một phần trình diễn sẽ được đạo diễn sân khấu Phạm Hoàng Nam biến hóa linh hoạt, giản dị hay nhiều màu sắc tùy vào chủ đề của chương trình.

“Góc khuất” của BTV Long Vũ và cuộc hôn nhân với cô vợ 'trong bóng tối' sau nhiều năm rời đài khiến nhiều người ngỡ ngàng Từng là gương mặt quen thuộc của chương Trình Chiếc nón kì diệu, sau khi giải nghệ cuộc sống của MC Trịnh Long Vũ cũng có nhiều thay, đặc biệt là chuyện hôn nhân.

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