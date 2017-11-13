Sau màn giáo huấn Hoa hậu Đại dương, bà mẹ 2 con Quế Vân diện bikini siêu mảnh khiến dân tình nhức mắt

Giải trí 13/11/2017 13:19

Ngắm loạt ảnh mới của Quế Vân, nhiều người phải há hốc mồm trước vẻ gợi cảm của bà mẹ hai con.

Quế Vân vừa khoe với fan loạt ảnh được chụp trong chuyến du lịch Đà Nẵng. Diện bộ bkini màu đen táo bạo, nữ ca sĩ thoải mái vui đùa trên bãi biển, để lộ làn da trắng sứ, vòng eo thon gọn cùng vóc dáng nuột nà đốt mắt người nhìn.

Dưới chia sẻ của Quế Vân, nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước body bốc lửa của người đẹp sinh năm 1982. Thậm chí, nhiều người còn nhận xét trông Quế Vân trẻ trung như gái đôi mươi dù cô đã là mẹ của hai cậu con trai đáng yêu.

Bà mẹ 2 con <a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/que-van-dien-bikini.topic'>Quế Vân diện bikini</a> siêu mảnh khiến dân tình nhức mắt

Bà mẹ 2 con Quế Vân diện bikini siêu mảnh khiến dân tình nhức mắt
Quế Vân khoe vòng 1 bốc lửa - Ảnh: FBNV

Bà mẹ 2 con Quế Vân diện bikini siêu mảnh khiến dân tình nhức mắt
Nữ ca sĩ tận hưởng kỳ nghỉ ngắn tại TP. Đà Nẵng - Ảnh: FBNV

Bà mẹ 2 con Quế Vân diện bikini siêu mảnh khiến dân tình nhức mắt
Vóc dáng nuột nà của bà mẹ hai con Quế Vân - Ảnh: FBNV

Bà mẹ 2 con Quế Vân diện bikini siêu mảnh khiến dân tình nhức mắt

Bà mẹ 2 con Quế Vân diện bikini siêu mảnh khiến dân tình nhức mắt

Bà mẹ 2 con Quế Vân diện bikini siêu mảnh khiến dân tình nhức mắt
Nữ ca sĩ sinh năm 1982 khiến nhiều trầm trồ trước những đường cong cơ thể nóng bỏng - Ảnh: FBNV

Bà mẹ 2 con Quế Vân diện bikini siêu mảnh khiến dân tình nhức mắt

Bà mẹ 2 con Quế Vân diện bikini siêu mảnh khiến dân tình nhức mắt

Bà mẹ 2 con Quế Vân diện bikini siêu mảnh khiến dân tình nhức mắt
Cách đây ít lâu, Quế Vân gây chú ý với status "dạy dỗ" tân Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh vì cho rằng cô này chưa khiêm tốn - Ảnh: FBNV

Bà mẹ 2 con Quế Vân diện bikini siêu mảnh khiến dân tình nhức mắt
Cận cảnh body bốc lửa của Quế Vân trong bộ bikini táo bạo - Ảnh: FBNV

Bà mẹ 2 con Quế Vân diện bikini siêu mảnh khiến dân tình nhức mắt
Quế Vân dường như rất tự tin với vòng 1 hấp dẫn của mình - Ảnh: FBNV

Quế Vân nặng lời mỉa mai tân Hoa hậu Đại dương, Lê Âu Ngân Anh đọc được chắc sẽ giận tím mặt

Quế Vân nặng lời mỉa mai tân Hoa hậu Đại dương, Lê Âu Ngân Anh đọc được chắc sẽ giận tím mặt

Khi làn sóng "ném đá" nhan sắc của tân Hoa hậu Đại dương 2017 còn chưa lắng xuống, ca sĩ Quế Vân cũng không ngần ngại dùng những từ ngữ khá nặng nề để chỉ trích Lê Âu Ngân Anh.

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Từ khóa:   Quế Vân Quế Vân diện bikini hoa hậu đại dương

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