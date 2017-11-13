Sau màn giáo huấn Hoa hậu Đại dương, bà mẹ 2 con Quế Vân diện bikini siêu mảnh khiến dân tình nhức mắt

Quế Vân vừa khoe với fan loạt ảnh được chụp trong chuyến du lịch Đà Nẵng. Diện bộ bkini màu đen táo bạo, nữ ca sĩ thoải mái vui đùa trên bãi biển, để lộ làn da trắng sứ, vòng eo thon gọn cùng vóc dáng nuột nà đốt mắt người nhìn.

Dưới chia sẻ của Quế Vân, nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước body bốc lửa của người đẹp sinh năm 1982. Thậm chí, nhiều người còn nhận xét trông Quế Vân trẻ trung như gái đôi mươi dù cô đã là mẹ của hai cậu con trai đáng yêu.